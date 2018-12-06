Правообладатель иллюстрации Shutterstock Image caption Несмотря на устрашающие зубы, тигровые акулы нападают на человека только в целях самозащиты

Некоторые из самых необычных видов акул и скатов находятся на грани вымирания, в том числе из-за коммерческого промысла, предупреждают ученые.

Акулы, которые используют свой хвост для оглушения жертвы, а также скаты длиной в половину автобуса входят в список из 50 таких видов.

Репутация акул изрядно подпорчена, поэтому люди не отдают себе отчета в том, в какой опасности находятся эти животные, говорят зоологи.

"Самый большой миф, связанный с акулами, это то, что они опасны, что они - монстры, пожирающие людей. Но это не так", - утверждает в интервью Би-би-си морской биолог Фрэн Кабада.

"Бывают случаи неприятного взаимодействия, но они очень редки и не являются преднамеренными".

В программе Edge of Existence, направленной на изучение находящихся под угрозой исчезновения видов животных, акулы, скаты и химеры (рыбы с хрящами вместо костей) представлены впервые.

Большинство акул находится на вершине пищевой цепочки, их существование имеет большое значение для сохранения баланса фауны мирового океана. Если акулы исчезнут, это окажет влияние на популяцию рыб и, в конечном счете, на жизнь людей.

Согласно исследованиям, рыболовство, как целевое, так и случайное, привело к резкому сокращению популяции разных видов акул. На их численность повлияли также сокращение зоны обитания из-за развития прибрежных районов, деградация мангровых лесов, загрязнение воды и траловый промысел.

По словам доктора Мэтью Голлока, сотрудника Лондонского зоопарка, под угрозой оказались наиболее интересные и уникальные представители морской фауны.

"Исчезновение даже одного вида из этого списка может привести к потере миллионов лет эволюционной истории", - говорит он.

Итак, кому же угрожает опасность?

Мелкозубый пилорыл (Pristis pristis)

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Этот вид ската может исчезнуть совсем из-за невосполняемого рыболовства. Часто животное само случайно попадает в сети.

Его отличительная особенность - передняя часть головы (рострум) с многочисленными острыми зубами, с помощью которых он уничтожает свою добычу.

Когда-то из его кожи делали ковбойские сапоги.

Подвид бразильской нарцины - электрический скат Narcine bancroftii

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Этот вид ската использует электрический разряд для оглушения добычи.

В течение дня животное прячется в песке на дне, а ночью охотится и питается.

Зебровая акула (Stegostoma fasciatum)

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Эта акула меняет внешний вид на протяжении всей своей жизни.

Акулята рождаются с полосками, как у зебры, которые затем сменяются на пятна.

Акула обитает на морском дне, продолжительность ее жизни - от 25 до 35 лет.

Китовая акула (Rhincodon typus)

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Эта акула - крупнейшая рыба в океане, она достигает 20 метров в длину. Питается планктоном и мелкой рыбой.

Большую часть времени китовая акула держится около поверхности воды. Плавает очень медленно, обычно со скоростью не более 5 км/ч, и не представляет никакой опасности для человека.

Гигантская акула (Cetorhinus maximus)

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Гигантская акула - второй по величине вид рыб после китовой акулы.

Подобно китовой, гигантская акула питается планктоном, однако не всасывает воду, а просто плавает с открытой пастью, фильтруя через жабры все, что в нее попадет. Гигантская акула в состоянии отфильтровать до 2000 тонн воды в час.

Эти акулы не представляют опасности для человека и долгие время были ценной промысловой добычей. Перелов привел к сокращению популяции до опасно низкого уровня.

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