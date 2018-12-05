"Морячок" из ДНР купил биржу криптовалют и начал охоту на "сокровища Винника"

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Боец ДНР Дмитрий Хавченко ("Морячок", слева) участвует в церемонии передачи "черных ящиков" рейса MH-17 малазийским властям

Семья Дмитрия Хавченко, бывшего бойца самопровозглашенной ДНР с позывным "Морячок", стала собственником русскоязычной криптобиржи Wex - правопреемника биржи BTC-e, через которую, по версии властей США, были отмыты не менее 4 млрд долларов. Би-би-си узнала, зачем ему это.

В октябре 2015 года в музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе в Москве прошел первый съезд союза "добровольцев Донбасса". Стулья для делегатов - нескольких сотен бывших бойцов самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) - расставили в центральном зале музея, на стенах которого высечены имена героев Советского Союза.

В центре президиума сидел экс-премьер ДНР Александр Бородай. По левую руку от него, в черном свитере и с оранжевым "крестом добровольца" на груди, расположился 52-летний Дмитрий Хавченко - бывший киевский предприниматель, воевавший на Донбассе под позывным "Морячок".

После ранения "Морячок" перебрался в Россию, возглавил крымское отделение союза "добровольцев Донбасса". А теперь его семья стала собственником скандальной биржи по покупке и продажи криптовалюты Wex.

В конце ноября 2018 года у сингапурской компании World Exchange Services - официального оператора биржи Wex - сменился собственник, выяснила Русской служба Би-би-си. Новым владельцем стала москвичка Дарья Хавченко - 29-летняя дочь "Морячка".

Сам Хавченко рассказал Би-би-си, что изначально он планировал записать биржу на себя. Однако, по его словам, сотрудников сингапурского бизнес-реестра что-то не устроило в его прошлом - возможно, участие в вооруженном конфликте в Донбассе.

Правда, сама торговая площадка, чей суточный оборот год назад составлял 80 млн долларов, не работает, а десятки пользователей написали заявления в полицию с жалобой на возможное мошенничество. Похожая, пусть и чуть более драматическая судьба, постигла и предшественника Wex - криптобиржу BTC-e.

ФБР, Малофеев и сбежавший админ

Биржа BTC-e.com была крупнейшей русскоязычной площадкой по продаже и покупке криптовалюты. Одних только биткоинов за шесть лет здесь было продано не менее чем на 4 млрд долларов, подсчитали американские правоохранительные органы.

Однако реальные имена бенефициаров BTC-e были надежны скрыты за сетью офшоров и подставных лиц (так называемых "дропов"). В конце июля 2017 года американские власти раскрыли имя одного из тех, кто мог иметь отношение к криптобирже: на пляже в Греции, по запросу минюста США, был арестован россиянин Александр Винник.

С тех пор Винник находится в греческой тюрьме, а за его экстрадицию в судах сражаются Россия, США и Франция.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption За экстрадицию россиянина Александра Винника из Греции борются Россия, США и Франция

В обвинительном заключении суда Северного округа Калифорнии Винник назван одним из руководителей BTC-e, через которую якобы отмывали деньги разные люди - от хакеров и наркоторговцев до чиновников-коррупционеров.

Впрочем, три собеседника Би-би-си, общавшиеся с реальными бенефициарами биржи, утверждают, что Винник лишь выполнял функции финансового директора.

Кем бы он ни был на самом деле, но после ареста Винника биржа перестала работать. А через два месяца после его ареста была открыта Wex, которая стала правопреемником BTC-e: все пользователи рухнувшей BTC-e могли зайти на новую площадку под своими старыми логинами и вернуть принадлежавшие им биткоины и другие криптовалюты.

Запуском Wex мог заниматься один из основателей BTC-e под ником admin. По версии журнала РБК, за ним может скрываться некий Алексей из Хабаровска.

Помощь ему оказал 31-летний уроженец Минска Дмитрий Васильев, который был крупным клиентом BTC-e накануне краха, продавая и покупая криптовалюты в интересах состоятельных китайских клиентов. Именно на него было записано официальное юрлицо новой биржи - сингапурская World Exchange Services.

Wex быстро набрала обороты: на пике, в конце 2017 года, она входила в двадцатку самых популярных криптобирж мира, суточный оборот торгов достигал 80 млн долларов (данные Coinmarketcap).

В начале июля Васильев и Хавченко официально заявили, что ведут переговоры о продаже биржи.

Журнал РБК в своем расследовании утверждал, что за "Морячком" может стоять предприниматель Константин Малофеев, чье имя СМИ часто связывают с событиями 2014 года в аннексированном Крыму и на востоке Украины. Экс-премьер ДНР Бородай до событий на Донбассе работал у Малофеева консультантом.

Представитель Малофеева заявила Би-би-си, что бизнесмен не связан ни с Wex, ни с "Морячком". Хавченко также отрицает связь с известным бизнесменом.

Правообладатель иллюстрации Sergey Fadeichev/TASS Image caption За сделкой по покупке "Морячком" биржи Wex может стоять предприниматель Константин Малофеев, сообщали СМИ

Однако летом сделка по продаже биржи так и не состоялись. После чего Wex ушел в крутое пике: был полностью закрыт обмен криптовалют на традиционные деньги (доллары, рубли), вывести свои средства с биржи можно было только с потерей 90%.

Замороженная криптовалюта затем пропала с кошельков биржи - по подсчетам инициативной группы клиентов Wex, за несколько месяцев с них было выведено криптовалюты более чем на 400 млн долларов.

По версии двух собеседников Би-би-си, близких к Хавченко, у "Морячка" мог возникнуть корпоративный конфликт с администратором Алексеем из Хабаровска, который контролирует доступ к кошелькам биржи. Последний якобы был готов, как и Васильев, уступить свою долю в бирже, но затем передумал.

Admin не ответил на вопросы Би-би-си, переданные через его знакомого.

Сейчас никаких торгов на бирже не ведется, она переезжает с домена на домен. "Мне кажется, что Wex уже невозможно реанимировать как торговую площадку, - считает Иван Петуховский, сооснователь другой крупной криптобиржи с российскими корнями EXMO. - В представлении любого профессионального инвестора этот актив имеет отрицательную капитализацию. Инвестору должны, наоборот, доплатить, чтобы он занялся проектом".

Зачем "Морячку" неработающая биржа, которую даже самые преданные клиенты в чатах в Telegram называют не иначе как "скам" (он английского scum - "стыд")?

Wex и ДНР

Несмотря на катастрофическое положение биржи, Хавченко заявляет, что намерен перезапустить Wex.

"Основная задача сейчас - вернуть пропавшие криптоактивы. Для этого будет работать целая команда адвокатов и коллекторов", - заявил он Би-би-си. Хавченко при этом не исключает, что будет обращаться в правоохранительные органы.

Конкретных сроков, когда должны возобновиться торги, он пока назвать не готов. Информацию о том, что криптоактивы пропали после бегства администратора биржи, Хавченко оставил без комментария.

"По моей задумке, Wex станет площадкой по финансовой поддержке непризнанных республик [ДНР и ЛНР, Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии]. Наша цель - борьба с засильем доллара", - объяснил он, зачем купил биржу. Головной офис криптобиржи разместится в Крыму, пообещал Хавченко.

Правообладатель иллюстрации Valery Sharifulin/TASS Image caption "Морячок" пообещал использовать часть доходов от биржи для финансирования ДНР и ЛНР

Криптовалюты - это действительно альтернативный инструмент теневого финансирования таких проектов, как ДНР, считает замдиректора "Трансперенси Интернешнл - Россия" Илья Шуманов. В XX века для аналогичных целей использовались драгоценные металлы: достоверно известно, что Коминтерн задействовал неидентифицируемые ювелирные изделия и золото для финансирования ячеек организации в Европе, сказал Шуманов.

Хавченко не скрывает: есть у покупки Wex и вторая цель, двигаться к которой можно, не дожидаясь перезапуска биржи. Речь идет о борьбе за "миллионы BTC-e".

"Сокровища Винника"

"Сокровища Винника" - так в шутку называет разбросанные по миру активы BTC-e один из собеседников Би-би-си. Богатства были накоплены из двух источников.

Во-первых, это прибыль администраторов BTC-e от работы площадки: получая процент с каждой сделки, создатели площадки на пике могли зарабатывать до четверти миллиона долларов ежедневно (данные Coinmarketcap и подсчеты Би-би-си).

Во-вторых, это деньги, которые пользователи перечислили на свои счета на бирже для дальнейшей покупки криптовалют. Но не успели их потратить после краха биржи.

В приключенческом романе герои никогда не знают точно, сколько золота хранится в заветном сундуке. Точно так же разнятся и оценки активов BTC-e.

Источник, близкий к Виннику, сказал Би-би-си, что речь может идти о 500 млн долларов. РБК ранее писал о 200-400 млн долларов. Цифру в 150-200 млн долларов назвали Би-би-си еще два собеседника, знакомые с бенефициарами биржи.

Для денежных транзакций биржа в разное время использовала не менее 15 офшоров в самых различных юрисдикциях - от Кипра и Сейшельских островов до Белиза и Британских Виргинских островов. По миру были разбросаны и банковские счета: например, часть денег пользователей поступала на счет в Национальный инвестиционный банк Монголии, следует из платежных документов одного из пользователей.

Однако разбросанные по всему миру миллионы долларов лежат невостребованными. Ведь от причастности к работе биржи все открещиваются, включая Винника: россиянин лишь признает, что "консультировал BTC-e".

То есть деньги фактически ничьи. И их очень много. А тех, кто может попытаться их получить, стали называть "охотниками за сокровищами Винника".

Адвокат Винника Тимофей Мусатов в разговоре с Би-би-си утверждал, что на его подзащитного в греческой тюрьме выходили "разные личности", которые обещали Виннику покровительству в обмен на "тесное сотрудничество по всем вопросам", в том числе и денежным. Однако подробности адвокат раскрывать не стал.

Искатели сокровищ

Основные претенденты на часть "сокровищ Винника" - американские власти. В конце июля 2017 года бюро по борьбе с финансовыми преступлениями при минфине США приняло решение оштрафовать биржу на 110 млн долларов - и лично Винника еще на 12 млн долларов за систематическое нарушение законов по противодействию отмыванию денег. В обосновании указано: хотя биржа работала по всему миру, ею пользовались и американские граждане.

В группу, которая занимается поиском денег для оплаты штрафа, входит Тигран Гамбарян - специальный агент департамента криминальных расследований Службы внутренних доходов, также подведомственной минфину США. Об этом Русской службе Би-би-си рассказали два собеседника, имеющие отношение к BTC-e/WEX и лично общавшиеся с Гамбаряном.

Сам спецагент не стал отрицать, что занимается расследованием деятельности биржи, но от комментариев отказался.

Image caption С осени 2018 года торги на криптобирже Wex практически не ведутся

Борьбу за "сокровища Винника" ведет и проживающий в Чехии россиянин Сергей Майзус - владелец финансовой компании Mayzus Financial Services (MFS).

Обычно, при совершении банковского перевода, отправителю доступна основная информация о получателе - например, номер его счета. Для сохранения анонимности создатели биржи использовали посредника - MFS. Именно реквизиты его компании отражались в документах при пополнении счета на бирже через банковский счет.

После краха BTC-e Майзус подал к Виннику иски в нескольких странах мира, где были зарегистрированы связанные с биржей компании: он утверждает, что скандал с биржей нанес ущерб его бизнесу и деловой репутации. Например, в исковом заявлении в кипрский суд урон репутации был оценен в 1,4 млрд евро.

В случае победы в одном из судов Майзус сможет обратить взыскание на принадлежащие BTC-e активы, считает партнер адвокатского бюро ЕМПП Мерген Дораев. Сам Майзус объясняет решение подать иск тем, что в результате скандала с BTC-e его бизнес был разрушен, а партнеры воспринимают его как "прокаженного" из-за сотрудничества с преследуемой ФБР биржей.

Конкуренцию американцам и Майзусу и составит "Морячок". Ведь Wex, которую он купил, может рассматриваться как правопреемник рухнувшей BTC-e. И к бирже Wex уже поданы иски от пострадавших от действий BTC-e. По словам Хавченко, два клиента криптобиржи через суд требуют вернуть средства, зависшие после ареста Винника.

Обогнать американцев

Главное условие успеха в борьбе за "сокровища Винника" - отсутствие наложенного ареста на конкретные активы BTC-e, считает Дораев из адвокатского бюро ЕМПП. Это возможно в том случае, если американцы либо еще не нашли конкретные счета, либо еще не сумели добиться ареста с учетом сложности и длительности процедуры, пояснил он.

Правда, существует риск, что после подачи иска спецслужбы США получат информацию об активах и тоже попробуют арестовать их. "В этом случае встанет вопрос о том, кто успеет раньше", - говорит эксперт.

Однако все это не пугает "Морячка": на вопрос о том, будет ли Хавченко включаться в борьбу за "сокровищами Винника", бывший боец ДНР ответил утвердительно.

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