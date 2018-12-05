"Новый Оскол. Ад и треш". Соратники активиста винят в его гибели чиновников

Image caption Владимир Троцкий переехал в Новый Оскол из Москвы год назад, чтобы помогать больной матери

2-го декабря был найден мёртвым 54-летний житель Нового Оскола в Белгородской области Владимир Троцкий - в сетевых сообществах он активно критиковал местные власти и судился с ними. Соратники и близкие Троцкого уверены - его уход из жизни напрямую связан с угрозами, которые он получал.

Своего сына в бессознательном состоянии Мария Троцкая обнаружила в ночь со 1-го на 2-е декабря: "Я проснулась, увидела, что в ванной свет горит. Зашла, вижу, он лежит в ванне с тёплой водой, из рук течет кровь". По словам Троцкой, от ужаса она начала кричать, на крик "Люди добрые, помогите!" прибежала её соседка, которая вызвала скорую помощь. Машина, вспоминает Троцкая, ехала почти час. В шесть утра Владимир Троцкий поступил в отделение хирургии местной больницы, через три часа его матери по телефону сообщили - сын скончался от потери крови.

"За три недели до смерти он ходил и всё время говорил о том, что его посадят, очень нервничал, томился. Говорил, что что-то над собой сделает, вот и сделал", - вспоминает Мария.

Мусор и другие проблемы

Еще два месяца назад Троцкий вел в "Одноклассниках" три группы, посвященные проблемам Нового Оскола. Его знал практически весь город. Сейчас большинство критических постов удалено.

Единственная оставшаяся группа - "Новый Оскол. Ад и треш" - наполнена видео с контейнерных площадок. В закадровом комментарии Троцкий, преодолевая отдышку, художественно описывал горы мусора, в которых, как видно на одной из записей, попадаются даже трупы собак.

Правообладатель иллюстрации Ok.ru Image caption Фото из группы "Новый Оскол. Ад и треш". По утверждению Троцкого, мусорные пакеты не вывозят по несколько дней

"Мусор не вывозится уже пятые сутки, власть самоустранилась от решения этих проблем", - говорил он в одном из видео. И заканчивал фразой: "Это ад, треш и лютый стабилиздец".

Мусор - не единственная проблема, которой занимался Троцкий. После пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово в марте 2018 года Троцкий - инженер-строитель по образованию - проверял, как противопожарные нормы соблюдаются в общественных местах Нового Оскола. И пришел к выводу, что в большинстве торговых центров города эти нормы нарушены.

В проблемах города Троцкий обвинял местную администрацию. Местному прокурору он купил в подарок роман Достоевского "Идиот", рассказал Би-би-си один из жителей Нового Оскола. Подарил ли - неизвестно.

Главу местного совета безопасности Андрея Шипило Троцкий назвал в интернете "шизофреником". С Шипило у Троцкого был самый острый конфликт, говорят собеседники Би-би-си.

Правообладатель иллюстрации oskoladmin.ru Image caption Андрей Шипило

"Мы в апреле этого года общались по телефону, и он говорил, будто бы Шипило ему угрожал дурдомом", - рассказывает местный активист Алексей Каргапольцев.

Троцкий рассказывал Каргапольцеву, что с фейковых страниц он получает открытые угрозы и обещания физической расправы.

В октябре 2018 года Андрей Шипило вызвал Троцкого и других активистов на беседы в администрацию, рассказал Би-би-си создатель группы "Жизнь в Новооскольском районе" в "Одноклассниках" Алексей, попросивший не публиковать свою фамилию.

На этих встречах Шипило требовал у активистов прекратить критику властей. "Я когда шел, думал, что, наконец, народ услышали, изложу свои проблемы, - рассказал Алексей. - А там говорят: молчи, выбирай темы. Полицию посадили напротив меня. "Бычий" такой настрой".

По словам активиста, на встрече ему показывали две папки с "какими-то материалами на Троцкого", но он в них не смотрел.

Через несколько дней Шипило написал заявление в полицию на трех блогеров, обвинив их в диффамации. В суд вызвали только Троцкого. За восемь постов в "Одноклассниках" с него взыскали 3,5 тыс. рублей (50 долларов) компенсации морального вреда и 600 рублей судебных издержек.

После суда Троцкий удалил свой аккаунт, а также две группы в "Одноклассниках". "Он сообщил мне, будто бы Шипило без свидетелей продолжает ему угрожать", - рассказывает Алексей.

Фамилию Шипило упоминает и Мария Троцкая: "Он меня точно посадит, я над собой что-нибудь сделаю", - цитирует она слова сына в разговоре с корреспондентом Би-би-си. После смерти Владимира, рассказывает Троцкая, полиция изъяла из квартиры компьютер, жесткий диск и два телефона сына.

"Все версии"

Представитель Следственного управления Белгородской области Елена Козырева сказала Би-би-си, что "по факту смерти 54-летнего мужчины проводится доследственная проверка, проверяются все версии от добровольного ухода из жизни до совершения в отношении него преступления".

Проверка может длиться до 30 дней.

Андрей Шипило не ответил на вопросы корреспондента Би-би-си, отправленные ему по электронной почте. К телефону чиновник не подходил два дня. В возглавляемом Шипило отделе безопасности городской администрации Нового Оскола корреспонденту Би-би-си сообщили, что Шипило находится "на совещании у главы", однако в приёмной главы городской администрации сказали, что никакого совещания с участием Шипило нет.

"Вы действительно думаете, что мы с вами в таком режиме сможем поговорить на эту тему? Приезжайте сюда, на место, и будем разговаривать", - цитирует Шипило газета "Коммерсант".

"Конфликта у Троцкого с Андреем Григорьевичем не было", - сказала корреспонденту Би-би-си пресс-секретарь городской администрации Нового Оскола Наталья Мурашко.

"Человек совершил определённый поступок, на это у него, видимо, были свои причины, которые нам с вами, к сожалению, неизвестны. Знаете, идёт следствие, которое, безусловно, разберётся в ситуации", - добавила она.

Последний раз активист Алексей общался с Владимиром Троцким 22 октября.

"Хотел предложить встретиться, обговорить, как мы дальше работать будем, - отмечает Алексей. - У него настроение уже "убитое" было. Видимо, у человека в какой-то момент психика переключается на самоуничтожение, и его уже не остановить".

Алексей Каргапольцев считает, что Троцкого довели до самоубийства чиновники. "Они сейчас будут делать все, чтобы спустить это на тормозах", - говорит активист.