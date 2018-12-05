Правообладатель иллюстрации UNIAN Image caption На соборе, который пройдет 15 декабря в Киеве, провозгласят создание новой церкви и выберут ее предстоятеля

Собор, на котором должны объявить о создании объединенной украинской православной церкви, откроется в Киеве 15 декабря, об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"Собор состоится 15 декабря 2018 года в Святой Софии (Софийский собор в Киеве), которая на протяжении веков была центром православной украинской религиозной жизни", - заявил Порошенко, выступая на форуме местного самоуправления в украинской столице.

Собор должен избрать предстоятеля новой церкви, который позже получит томос об автокефалии (грамоту о независимости) из рук Вселенского патриарха.

Что произойдет 15 декабря?

Проведение Объединительного собора - последнее ключевое событие перед провозглашением автокефалии украинской православной церкви.

Прошение о ее создании в апреле этого года отправили в адрес Константинопольского патриархата представители непризнанных православных церквей Украины - Киевского патриархата (УПЦ КП) и автокефальной церкви (УАПЦ), - а также некоторые представители церкви Московского патриархата (УПЦ МП), которые являются сторонниками независимости украинского православия.

Правообладатель иллюстрации UNIAN Image caption Президент Украины Петр Порошенко (слева) лично вел переговоры о предоставлении украинскому православию автокефалии с Вселенским патриархом Варфоломеем

Аналогичные прошения Вселенскому патриарху Варфоломею отправили президент Петр Порошенко и Верховная рада Украины.

В октябре этого года Константинополь публично объявил о намерении предоставить украинскому православию автокефалию; после этого РПЦ разорвала отношения с Вселенским патриархатом.

На синоде 27-29 ноября Вселенский патриархат утвердил текст томоса об автокефалии будущей церкви и проект ее устава.

Тогда же Константинополь утвердил дату собора, однако обнародовали ее только сейчас, после того, как Вселенский патриархат направил приглашения всем будущим участникам этого собрания, а если точнее - епископам всех трех православных церквей, действующих на Украине.

Одним из ключевых аргументов критиков автокефалии до этого времени было то, что на Украине не имеется легитимного получателя грамоты о независимости церкви: в таком качестве не могла выступать какая-либо из существующих в стране церквей.

Создание церкви, которая объединит сторонников церковной независимости во всех имеющихся юрисдикциях и впоследствии получит томос об автокефалии, собственно, является главной задачей собора.

Кто примет участие в этом соборе?

Точное количество участников собора на данный момент остается неизвестным. По данным Би-би-си, приглашения участвовать в соборе направлены Константинополем всем украинским епископам всех существующих юрисдикций:

Киевского патриархата (45 человек),

автокефальной церкви (14 человек),

а также около 90 архиереям УПЦ МП - несмотря на то, что эта церковь официально заявила о невозможности участия ее духовенства в создании автокефальной церкви.

В октябре этого года Вселенский патриархат объявил об отмене синодального письма 1686 года, которым территория нынешней Украины передавалась в управление Русской церкви.

"С канонической точки зрения это означает, что сегодня в Украине церкви Московского патриархата больше не существует. Все архиереи в Украине де-факто… являются архиереями Вселенского престола, и теперь они должны ждать директивы Вселенского патриархата относительно своего дальнейшего функционирования", - объяснил Би-би-си последствия этого решения представитель Константинополя, архиепископ Телмисский Иов (Геча).

Правообладатель иллюстрации UNIAN Image caption Собрание, которое сформирует новую украинскую церковь, пройдет в Софийском соборе в центре Киева

Официально УПЦ МП не признает упомянутого решения Вселенского патриархата, однако некоторые ее епископы оспаривают позицию своей церкви и заявляют о намерении участвовать в объединительном соборе.

Количество архиереев церкви Московского патриархата, которые явятся на собор, - одна из главных интриг в ходе подготовки к его проведению. От ответа на этот вопрос не в последнюю очередь зависит исход выборов главы еще не созданной церкви.

В УПЦ МП заявляют о давлении на епископов этой церкви со стороны "различных сил", а также о вызовах их "на разговоры" в Службу безопасности Украины (СБУ) с целью "принуждения их к участию в так называемом объединительном соборе".

Киевская власть отвергает обвинения в давлении на церковь Московского патриархата.

Какие решения примет собор?

Точная повестка дня Объединительного собора на данный момент неизвестна: ожидается, что ее огласит председательствующий на соборе иерарх Вселенского патриархата.

По данным Би-би-си, им станет один из влиятельнейших епископов Константинополя, 59-летний митрополит Галльский Эммануил (Адамакис). Его называют одним из кураторов процесса предоставления украинскому православию автокефалии, он неоднократно посещал Киев на протяжении последнего времени.

Правообладатель иллюстрации UNIAN Image caption Модератором собора, который создаст новую церковь, скорее всего, станет митрополит Галльский Эммануил

По данным Би-би-си, на соборе будет провозглашено создание объединенной православной церкви Украины. Насчет ее названия, говорят собеседники Би-би-си, продолжаются дискуссии.

Представители УПЦ КП неоднократно заявляли, что новая структура должна называться "Украинской православной церковью". Проблему того, что так звучит официальное название УПЦ МП, здесь предлагают решать просто: "Московская церковь" должна переименоваться.

В УПЦ МП решительно протестуют против этого.

С другой стороны, архиепископ Иов (Геча) говорит, что согласованное название будущей церкви звучит как "Православная церковь в Украине".

Кроме того, собор должен утвердить устав этой церкви - документ, который определяет ее "правила жизни", описывает способ ее функционирования и управления.

В коммюнике синода Константинопольского патриархата от 29 ноября говорилось об утверждении проекта этого документа Вселенским патриархатом.

Впрочем, присутствовавший в Стамбуле советник президента Украины Ростислав Павленко говорит, что синод в Константинополе утвердил лишь предложения к уставу, а окончательную редакцию этого документа примут участники объединительного собора.

Ранее подготовка устава стала причиной спора между главами непризнанных украинских церквей: по словам главы УАПЦ митрополита Макария, предстоятель УПЦ КП патриарх Филарет настаивал, что новая церковь должна руководствоваться уставом его церкви, что не вызвало восторга у представителей УАПЦ.

Собеседники Би-би-си в Константинополе призывают не преувеличивать значимости того факта, что устав новой церкви фактически создавался Вселенским патриархатом.

В ситуации, если бы автокефалия предоставлялась уже существовавшей церкви, говорит источник Би-би-си, можно было бы ожидать, что этот документ писали бы в Киеве. Здесь же речь идет о создании новой церкви путем объединения нескольких организаций, отношения между которыми подчас были, мягко говоря, натянутыми. В этой ситуации Константинополь взял на себя функции посредника, катализатора процесса создания устава.

В любом случае, никаких существенных деталей, касающихся содержания устава, Константинополь не сообщал. Известно только, что этот документ базируется на тексте томоса об автокефалии, точно так же утвержденном на заседании синода 29 ноября.

По данным Би-би-си, с момента объявления о создании новой церкви непризнанные церкви Украины формально прекратят существование.

Правообладатель иллюстрации UNIAN Image caption Представители церкви Киевского патриархата заявляют, что выдвинут в предстоятели новой церкви главу УПЦ КП 89-летнего Филарета (Денисенко)

Наконец, ожидается, что собор изберет предстоятеля новой церкви. Способ избрания первоирерарха пока остается неизвестным.

Представители УПЦ КП, которые, вероятно, будут составлять большинство участников собора, заявляют, что предложат для избрания предстоятелем кандидатуру главы их церкви - Филарета. Впрочем, его кандидатура неоднозначно воспринимается другими участниками процесса, и в последнее время в СМИ появилась информация, что на соборе он может снять свою кандидатуру в пользу другого архиерея.

"Какой будет мой ответ на предложение об избрании, если оно будет объявлено официально на соборе, - я сообщу собору, обосновав перед ним свое видение и решение и ожидая от него поддержки моей позиции", - прокомментировал Филарет эти слухи в специальном заявлении.

В числе других претендентов на место главы новой украинской церкви СМИ называют, в частности, правую руку предстоятеля УПЦ КП Филарета, митрополита Переяславского Епифания (Думенко), а также одного из лидеров "автокефалистской партии" в УПЦ МП митрополита Винницкого Симеона (Шостацкого).

Собеседники Би-би-си в Киеве исключают возможность того, что новую церковь возглавит не представитель украинского епископата, а "варяг" - кто-либо из иерархов Константинопольского патриархата.

Собор - это рождение автокефальной украинской церкви?

Нет, началом ее полноценного существования станет вручение ее предстоятелю томоса об автокефалии - трехстраничного документа, текст которого утвердил синод Вселенского патриархата 29 ноября.

Ожидается, что через определенное время после избрания - собеседники Би-би-си затрудняются оценить длительность этого периода - глава церкви прибудет в стамбульскую резиденцию Вселенского патриарха.

Там в ходе торжественной церемонии, частью которой станет его сослужение с патриархом Варфоломеем, украинский иерарх получит томос об автокефалии, а православная церковь Украины с этого момента станет одной из пятнадцати поместных церквей, признанных Вселенским патриархатом и, как следствие, состоящих во взаимном общении между собой.

В понедельник о намерении присутствовать на этой церемонии в Стамбуле заявил президент Украины Петр Порошенко.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Петр Порошенко заявил, что планирует приехать в Стамбул на церемонию вручения новоизбранному главе украинской церкви томоса об автокефалии

Впрочем, с высокой долей вероятности можно говорить, что решение о включение Украинской церкви в перечень автокефальных церквей не будет признано Русской православной церковью.

Она призывает рассмотреть "украинский вопрос" соборно - с участием представителей всех поместных церквей и рассчитывает на поддержку своей позиции со стороны некоторых других церквей. В этом контексте чаще всего называют Сербскую, Польскую, Грузинскую церкви, церковь Чешских и Словацких земель, а также Антиохийский патриархат, центр которого расположен в Дамаске.

В Русской церкви утверждают, что предоставление Украинской церкви автокефалии способно привести к глобальному расколу в православном мире.

В Константинополе считают, что Вселенский престол имеет все основания - как исторические, так и канонические - предоставить Украинской церкви автокефалию своим единоличным решением, без одобрения со стороны кого-либо.

Собеседники Би-би-си в Киеве не исключают, что новая церковь на начальном этапе своего существования не будет признана всеми поместными церквями без исключения, однако не видят в этом проблемы, считая, что ситуация нормализуется в обозримой перспективе.

Что будет с церковью Московского патриархата?

Официальный Киев посылает неоднозначные сигналы на эту тему.

С одной стороны, президент Петр Порошенко неоднократно заявлял, что верующие и священники, которые захотят сохранить единство с русским православием, получат такую возможность, а украинское государство обеспечит их право на свободу вероисповедания.

С другой - на протяжении последнего времени тот же Порошенко отметился несколькими заявлениями, которые в УПЦ МП посчитали недружественными относительно этой церкви.

"Пальцы веером Московский патриархат здесь расставлять больше не будет. Равно как и клеймить, кто у нас каноничный, а кто безблагодатный", - заявил украинский президент в обращении к нации 1 декабря.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Онуфрий (в центре) не видит необходимости в предоставлении независимости украинскому православию, считая, что она и так есть

Собеседники Би-би-си в киевских церковных и политических кругах прогнозируют массовые переходы общин и священников Московского патриархата в новую церковь. Они не исключают принятие Верховной радой Украины законов, которые уточнят механизм таких переходов. Ранее подобные законопроекты выносились на рассмотрение парламента и вызывали критику со стороны церкви Московского патриархата.

Подобные оценки можно услышать и от некоторых видных представителей УПЦ МП.

"Она (УПЦ МП) будет как... ну, вот пятидесятники есть, иудеи есть, католики есть, униаты есть - так и она будет", - спрогнозировал судьбу этой церкви в случае создания на Украине канонической автокефальной церкви митрополит Черкасский УПЦ МП Софроний (Дмитрук).

Впрочем, другие представители Русской церкви предрекают, что создание на Украине автокефальной церкви может привести к обострению гражданского противостояния в стране и даже к кровопролитным стычкам за православные храмы.

Официальный Киев заявляет о готовности противодействовать подобным сценариям.

Вселенский патриархат, устами своего представителя архиепископа Иова дал понять, что не считает ситуацию с параллельным существованием двух разных (и, очевидно, не слишком дружественных друг к другу) православных юрисдикций на территории Украины нормальной. Духовенству Московского патриархата на Украине Константинополь рекомендует или присоединиться к новой объединенной церкви или столкнуться с угрозой оказаться вне канонического поля.

Вместе с тем, известный богослов, архимандрит Кирилл (Говорун), обсуждая с Би-би-си будущее сосуществование на территории Украины двух канонических православных юрисдикций, сказал, что оно благотворно скажется на обеих этих церквях. По его мнению, "конкуренция" за симпатии верующих, которая неизбежно возникнет между ними, заставит качественно меняться к лучшему обе эти церкви.