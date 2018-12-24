Image caption Вопреки ожиданиям, и во втором туре голосования маршал Жуков не вышел победителем - один из трех аэропортов Москвы получит имя создателя самолетов "Ту"

В народном голосовании за имена 47 аэропортов, которым российские власти решили дать имена великих соотечественников, люди искусства опередили деятелей науки и техники. Цари и военные значительно отстали в этом рейтинге симпатий.

Главные воздушные ворота двух российских столиц - московское "Шереметьево" и петербургское "Пулково" - будут названы именами Пушкина и Достоевского.

Летчики и космонавты обогнали правителей России (семеро против пяти), при этом среди монарших особ, чьими именами назовут аэропорты, больше женщин (императрицы Екатерина II и Елизавета Петровна, княгиня Ольга - правительница Киевской Руси).

В честь ученых, авиаконструкторов, геологов и инженеров будут названы 12 аэропортов - при этом в Сибири заметно выделяется группа нефтяников.

А вот государственных и партийных деятелей, военных и полководцев среди победителей оказалось намного меньше, чем ожидалось: выбранными оказались герой двух мировых войн генерал Карбышев и генералиссимус Суворов, а также всего лишь один губернатор времен царской России.

Имя полководца Великой Отечественной войны маршала Жукова было в шорт-листах сразу нескольких городов, однако нигде не вышло на первое место.

Каждый шестой в списке "великих" был жертвой репрессий со стороны государства в разных формах - будь то ссылка или царская каторга (Пушкин, Лермонтов, Достоевский) или расстрел или заключение в ГУЛАГе (конструкторы Сергей Королев и Андрей Туполев (Самара и Москва-Внуково), император Николай II, исследователи Арктики и Дальнего Востока Урванцев и Арсеньев, якутский поэт Платон Ойунский).

Из интерактивной карты Русской службы Би-би-си вы можете узнать о каждом из 47 победителей: для информации по персоналиям надо приблизить выбранный вами регион и кликнуть на город.

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*Город Симферополь является частью Крыма, аннексированного РФ в 2014 г.

Карта разработана с помощью инструмента Carto.

Питер без Петра

По данным проекта "Великие имена России", примерно 6 миллионов жителей России участвовали в голосовании в двух турах, один из которых проходил в конце осени, а второй - в декабре. В начале многие регионы претендовали на имена одних и тех же исторических фигур.

"Нарасхват" оказались имена императора Петра Великого, поэта Михаила Лермонтова и генерального конструктора космической программы СССР Сергея Королева - каждое из них в ходе осеннего голосования заняло первое место в двух городах. По правилам конкурса в этом случае имя отдали аэропорту того города, где в голосовании участвовала большая доля населения города.

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Итоги оказались парадоксальны: например, за аэропорт Петра Великого изначально высказалось большинство в Петербурге и в Воронеже, но в Северной столице общее число поданных онлайн за Петра голосов было 59 тыс., а в Воронеже больше 83 тыс. С учетом размеров городов преимущество получил Воронеж.

Имя Лермонтова оспорили друг у друга Минеральные Воды и Пенза, Королева - московское "Внуково" и Самара. При этом ни во Внукове, ни в Самаре Королев не жил и не работал. (Так же как и Владимир Высоцкий не бывал в Магадане, а маршал Суворов - в Ставрополе). Во втором туре Пенза выбрала имя литературного критика позапрошлого века Виссариона Белинского, а аэропорт "Внуково" получил имя авиаконструктора Туполева - создателя плеяды самолетов "Ту". Туполев также сыграл важную роль в жизни генерального конструктора Сергея Королева - он спас его от смерти в лагере на Колыме, забрав в свое тюремное КБ.

Правообладатель иллюстрации Anton Vaganov/Getty Images Image caption Авиапассажиры могли проголосовать непосредственно в зале вылета

Петербуржцы оказались "наказаны" за свою неактивность и во втором туре должны были выбирать между Шостаковичем, Достоевским и триумфатором Ледового побоища князем Александром Невским. В течение двух недель лидерство держал Александр Невский (умерший за 450 лет до появления города Петербурга), но в последний день с преимуществом в 3% вперед вырвался писатель Федор Достоевский.

"Проигрыш" Шостаковича (как и Чайковского при голосовании за московское "Внуково") оставил карту аэропортов России без композиторов (однако есть два певца: Дмитрий Хворостовский и Владимир Высоцкий - который, конечно, может быть также причислен и к поэтам, и к актерам).

Могила Канта и другие скандалы

Прозрачность и объективность подсчета голосов в некоторых случаях - особенно в первом раунде - вызывала вопросы.

Главный скандал разгорелся в Калининграде: великий философ Иммануил Кант был бесспорным лидером онлайн-голосования на сайте Великиеимена.рф в течение нескольких недель, однако после выступления начальника штаба Балтийского флота России, который назвал Канта "предателем" и заявил, что голосовать за иностранца непатриотично, промежуточные итоги резко изменились. Вандалы облили краской могилу Канта и памятник ему и разбросали листовки с призывом к студентам Балтийского федерального университета не учиться в университете, носящем такое имя.

Один иностранный подданный все же будет на карте аэропортов России - это датчанин Витус Беринг (аэропорт Петропавловска-Камчатского).

Правообладатель иллюстрации Dmitry Feoktistov/Getty Images Image caption Кампания за присвоение Омскому аэропорту имени покойного рокера Егора Летова была громкой, но в шорт-лист Летов включен не был

Из-за скандала был вовсе исключен из конкурса аэропорт Горно-Алтайска, где в первом туре философ, эзотерик и художник Николай Рерих получил лишь на несколько десятков больше голосов, чем алтайский живописец из коренного народа телеутов, ученик Шишкина - расстрелянный в 1937 году Григорий Чорос-Гуркин.

Организаторы сослались на жалобы местных властей на то, что большинство голосов за Рериха пришло издалека, в то время как сами жители Алтая очень бы хотели увековечить память именно своего земляка Чорос-Гуркина.

Правообладатель иллюстрации Lev Fedoseyev/Getty Images Image caption Император Николай II в Мурманске никогда не бывал, но по его указу был заложен город. Это последний город, основанный в Российской империи.

При подведении результатов голосования за аэропорт "Кольцово" в Екатеринбурге внезапно победителем оказался купец и промышленник из династии Демидовых, хотя в онлайн-голосовании он был лишь третьим. Возможно, лидеру голосования на сайте - автору сказов о Хозяйке Медной горы Павлу Бажову - помешала его работа в большевистском подполье, участие в подавлении крестьянских восстаний на Урале и продразверстке.

Против увековечивания памяти любых фигур, участвовавших в большевистском терроре, активно выступала депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская.

Пушкин как затычка

"Поэт - Пушкин, фрукт - яблоко", - гласит самый распространенный в России ответ к тесту на стандартность мышления. "Уроки Пушкин будет за тебя делать?" - десятилетиями спрашивали школьников учителя.

Неудивительно, что фигуранты обязательной школьной программы перекочевали в карикатуры и мемы. Героем мемов стал и Федор Достоевский - один из самых мрачных русских писателей, мучительные нравственные искания которого в известном пародийном переводе фильма "Властелин колец" были приравнены к опасному и жуткому пути хоббита Фродо в Мордор.

Пушкин и Лермонтов не пострадают от того, что их имена появятся на вывесках аэропортов, они и не такое видали, говорит литературовед Александр Васькин, автор книг об обоих поэтах.

Правообладатель иллюстрации Marina Lystseva/Getty Images Image caption Александра Пушкина превратили в универсальную культурную "икону" еще в XIX веке.

"Мне вспоминается 37-й год (1937-й), когда массово переименовывали в честь Пушкина все что только можно. Появился музей изобразительных искусств имени Пушкина на Волхонке - ну казалось бы, какое отношение имеет к нему Пушкин? Теперь у нас два Пушкинских музея рядом, и многие путаются. Колхозы, совхозы, фабрики и заводы - всё это Пушкин".

"Он уже как затычка, и это началось у нас давно: любое место - давай Пушкиным назовем" Пушкин очень удобен: чуть что придумали - давай туда его. Конечно, звучит несколько необычно - аэропорт имени Пушкина. Мы привыкли к другому - музей имени Пушкина, театр. Пушкин же не летал никогда на самолетах - хотя и в театре этом он тоже не был, и это нам не мешает", - сказал Васькин в интервью Би-би-си.

"Однако многоэтажные названия-конструкции (Москва-Шереметьево имени Пушкина - терминал D) будут сложны для произношения, и вскоре имя может просто забыться. В электронных билетах строчка слишком коротка, название аэропорта останется прежним: три буквы SVO. Когда вы будете заказывать билеты на сайтах, ни о каком Пушкине не будет и речи. Многие иностранцы и не узнают, что они прилетели в Шереметьево имени Пушкина".

Правообладатель иллюстрации Heritage Images Image caption За Достоевского во втором туре отдали голоса 128 тысяч петербуржцев. Князь Александр Невский и композитор Дмитрий Шостакович остались позади.

Лучше звучные имена великих давать новым, свежепостроенным аэропортам, считает литературовед, а не тем, названия которых уже давно устоялись.

"Домодедово" имени Ломоносова - конечно, в определенной степени это издевательство над Ломоносовым. Ну причем здесь Домодедово? Ну назовите именем Ахматовой - она умерла в Домодедове, в санатории, и немногие это знают.", - говорит Александр Васькин.

Параллельно можно вспомнить, что удостоенный Нобелевской премии Борис Пастернак жил и умер близ Внукова, в дачном поселке писателей Переделкино (имена Ахматовой и Пастернака ни в длинные, ни в короткие списки для голосования включены не были - однако в их честь недавно названы улицы в новом многоэтажном районе).

Превращение поэта Александра Пушкина в официальную культурную "икону" возмущало публицистов и до революции.

После торжеств на открытии памятника поэту в Москве в 1880 году Глеб Успенский с досадой писал о спикерах: "Привязанные, точно веревкой, к великому имени Пушкина, они сумели-таки поутомить внимание слушателей, под конец торжеств начавших даже чувствовать некоторую оскомину от ежемгновенного повторения "Пушкин", "Пушкин", "Пушкину"!.. И чего-чего только не говорилось о нем! Он сказочный богатырь, Илья-Муромец, да, пожалуй, чуть ли даже не Соловей-разбойник! Он летает на ковре-самолете, носится из конца в конец, из Петербурга в Кишинев, в Одессу, в Крым, на Кавказ, в Москву".

Такой образ мобильного Пушкина, впрочем, как нельзя лучше подходит к аэропорту.

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