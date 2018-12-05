СМИ России: Кремль не обижен на Трампа

В обзоре российских газет 5 декабря:

"Ведомости": Путина вряд ли пригласят в Вашингтон

Кремль не обижен на Дональда Трампа, но новой встречи президентов инициировать не будет, пишут "Ведомости", комментируя отказ американского президента от двусторонней встречи с Владимиром Путиным.

Президенты России и США должны были провести согласованную встречу в Буэнос-Айресе. Отказ Трампа не стал "пощечиной" и не вызвал обиды, заявил журналистам во вторник помощник президента по внешней политике Юрий Ушаков. "Мы нашли точное слово, когда охарактеризовали отказ Трампа: мы выражаем сожаление. Это первое, что мы сказали. Второе: есть очень много тем, для которых необходимо взаимодействие России и США, в том числе вопросы стратегической безопасности в мире. А третье мы сказали, что российская сторона готова к продолжению контактов", - цитирует издание Ушакова.

Однако после отказа Трампа Москва не будет инициировать новую встречу, говорит Ушаков - все зависит от позиции американцев. Издание напоминает, что в начале ноября президенты России и США не смогли обстоятельно поговорить во время церемонии в честь окончания Первой мировой войны в Париже: по официальной версии, об отмене встречи попросила французская сторона.

В Аргентине Трамп и Путин провели короткую беседу на ногах, причем именно по инициативе Трампа - тот сам подошел к Путину во время приема на саммите G20 и беседовал с президентом России 10-15 минут, подчеркнул Ушаков. Обсуждались вопросы, связанные с инцидентом в Керченском проливе, а также общая ситуация на Украине, пояснил он.

Отказ Москвы проявлять инициативу в организации новой встречи совершенно естественен, считает политолог Федор Лукьянов: "Потому что, когда происходит то, что произошло [отмена согласованной встречи двух президентов], и не в первый раз, это уже за пределами хамства. Наше руководство проявляет совершенно христианское смирение и терпение".

Получить новое приглашение на встречу от Трампа реально, только это ничего не будет значить - две ранее отмененные встречи также инициировала американская сторона, напоминает Лукьянов. В ближайшие месяцы новая встреча двух президентов, скорее всего, не состоится: им удобнее встречаться во время больших мероприятий, когда не нужно специально никуда ехать и не требуется демонстрировать какие-то результаты, а все крупные мероприятия на ближайшие месяцы уже завершились, поясняет Лукьянов.

"Представить себе, что Путина пригласят в Вашингтон или он пригласит Трампа в Москву, я не могу. Так что на ближайшие месяцы этот вопрос, скорее всего, закрыт", - резюмирует эксперт.

"Коммерсант": НАТО беспокоят Москва и Киев

"Дестабилизирующее поведение России" вновь стало центральной темой министерского заседания НАТО, пишет "Коммерсант". Главы МИДов стран альянса приняли заявление, в котором обвинили Россию в нарушении подписанного ею с США в 1987 году Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). По словам госсекретаря США Майка Помпео, Москве дано 60 дней, чтобы ответить на эти обвинения.

Обсудили министры и недавний инцидент в Керченском проливе. Издание напоминает, что незадолго до этого президент Украины Петр Порошенко призвал отправить в Черное и Азовское моря корабли НАТО и в целом усилить поддержку Киева.

Тема российско-украинских отношений к осени 2018 года постепенно ушла в повестке альянса на второй план, второе дыхание дискуссиям придал недавний инцидент в Азовском море. Свою позицию генсек НАТО Йенс Столтенберг обозначил еще в понедельник на предварявшей двухдневное заседание пресс-конференции. Он назвал неприемлемым применение Россией силы и призвал все стороны конфликта к сдержанности. Этот тезис Столтенберг повторил во вторник не раз, пишет газета.

Во вторник утром журналисты продолжили расспрашивать Йенса Столтенберга о том, на что НАТО готова ради Киева, однако определенного ответа пресса не получила.

Журналисты задавали также вопросы об идеях открытия на территории страны военной базы НАТО, а также перекрытия для российских судов Босфорского пролива (такое решение теоретически может принять Турция). Но и эти вопросы представитель альянса решил не комментировать.

Глава МИД Украины Павел Климкин дал понять, что в любом случае дискуссиями в Брюсселе остался доволен, "поддержка союзников была однозначной", резюмировал он.

РБК: имени Высоцкого, княгини Ольги и Рериха

Российским аэропортам выбрали имена, подробности сообщает РБК. Шереметьево и Домодедово получат имена Пушкина и Ломоносова. Название для аэропорта Петербурга и еще четырех городов выбрать пока не удалось.

В ходе голосования удалось выбрать названия для 37 воздушных гаваней. В голосовании за выбор названий для этих аэропортов победили имена, которые были уже выбраны в других городах, рассказал секретарь Общественной палаты Валерией Фадеев.

В пресс-службе Шереметьева РБК сообщили, что имя Пушкина дополнит название аэропорта. В Шереметьеве пообещали отобразить новое наименование на специальных почетных досках, которые будут размещены на зданиях терминалов, и открыть литературную гостиную в Музее истории Шереметьева.

Уже в рамках предстоящего традиционного дня пассажира 20 декабря в Шереметьеве путешественники и гости аэропорта смогут приобщиться к искусству и насладиться стихотворениями поэта в исполнении актеров лучших театров столицы России, сказали в пресс-службе.

Издание напоминает, что 28 ноября Кремль опубликовал указ президента Владимира Путина, который определяет порядок присвоения имен выдающихся деятелей аэропортам, железнодорожным станциям и морским и речным портам.

В ходе голосования возникло несколько ситуаций, вызвавших общественный резонанс. Так, имя лидера группы "Гражданская оборона" Егора Летова при голосовании не вошло в шорт-лист кандидатов на наименование международного аэропорта Омска, хотя пользовалось поддержкой большого количества интернет-пользователей при обсуждении.

Секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев пояснил тогда, что победителей определяли путем телефонного опроса (около 800 респондентов), а не интернет-голосования, поэтому имя Летова не вошло в тройку самых популярных в Омске. Владелец частного аэропорта малой авиации в селе Поповка Омской области Александр Анисимов заявил, что именем Летова будет назван этот аэропорт, чтобы "поддержать всех омичей, голосовавших за выдающегося земляка".

В Калининграде был облит краской памятник философу Иммануилу Канту, имя которого было в тройке кандидатов на название аэропорта Храброво. Также резонанс среди пользователей интернета вызвала запись обращения начальника штаба Балтийского флота вице-адмирала Игоря Мухаметшина к военнослужащим. Он призвал не голосовать за философа, поскольку тот, по словам адмирала, предал свою родину, писал непонятные книги, которые никто из присутствующих не читал и никогда читать не будет.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знакомы с выступлением адмирала. "Люди неравнодушны, люди спорят, это очень интересный проект. Такой накал является лучшим показателем того, что это действительно волнующая всех тема", - прокомментировал Песков.

The Bell: миллиардер попросился из списка

В американский суд подан первый иск против минфина США от российского миллиардера с требованием исключить его из "кремлевского списка", пишет The Bell. Владелец американской компании IPG Photonics и участник российского списка Forbes Валентин Гапонцев жалуется на то, что из-за незаслуженного включения в список потерял американских деловых партнеров.

В иске к минфину США и лично его главе Стивену Мнучину Гапонцев требует признать незаконным решение о включении его в "кремлевский список" олигархов, опубликованный в январе 2018 года, и исключить его из списка. Гапонцев жалуется на то, что американские власти при составлении списка не проводили серьезного расследования, а просто перепечатали первую сотню российского списка Forbes, а сам бизнесмен, живущий в США с 1998 года, меньше всего подходит на роль "олигарха, близкого к Путину".

В результате попадания в список у миллиардера возникли проблемы с контрагентами и чиновниками, которые сочли, что больше не могут работать с IPG Photonics - даже несмотря на то, что само по себе включение в "кремлевский список" не означает введения санкций.

Больше всего проблем у IPG возникло с компаниями, работающими по американским госконтрактам. Те сообщили, что, по их мнению, после включения владельца в список не могут работать с IPG, говорится в иске.

Издание пишет, что Гапонцев - действительно один из самых "незаслуженных" (если так можно выразиться) участников списка олигархов. Бывший сотрудник советского НИИ радиотехники и электроники уехал из России еще в 1995 году, сначала работал в Германии, а в 1998 году зарегистрировал в США компанию IPG, которая к началу 2010-х контролировала 80% мирового рынка промышленных волоконных лазеров. Forbes оценивает состояние Гапонцева в 3 млрд долларов.

Что еще почитать:

Налоговики проводят облавы на самозанятых, пишет "Новая газета". Издание рассказывает, как к частным парикмахерам и пекарям приходят инспекторы и совершают "контрольные закупки". Самозанятые не стремятся платить налог, и кого-то ужаснет "правовой нигилизм" населения, но для него существуют объективные причины: социальное государство в России и раньше хромало на обе ноги, а недавняя пенсионная реформа уничтожила остатки доверия людей к существующей системе социальных гарантий, пишет газета.

Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си