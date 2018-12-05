Лазер "Пересвет" заступил на боевое дежурство в России. Что это за система?

Правообладатель иллюстрации Russian Ministry of defense Image caption Лазерный комплекс "Пересвет" показали в деталях, но не в работе

Российская армия приняла на опытно-боевое дежурство лазерный комплекс "Пересвет", заявил начальник генерального штаба Вооруженных сил Валерий Герасимов.

Это означает, что оружие будет готово к применению в реальных боевых условиях, но его испытания еще продолжатся.

Герасимов также сообщил, что в России началось серийное производство ракетного комплекса "Авангард" с ракетой, оснащенной планирующим крылатым блоком.

Герасимов сделал эти заявления на брифинге перед военными атташе иностранных государств.

Оба вооружения - и боевой лазер "Пересвет", и гиперзвуковой неядерный боеприпас "Авангард" - были упомянуты в выступлении Владимира Путина перед Федеральным Собранием 1 марта 2018 года.

Тогда президент России посвятил большую часть выступления новейшему стратегическому вооружению, которое разрабатывает Россия. Он рассказал о межконтинентальной ракете "Сармат", крылатой ракете с ядерной установкой "Буревестник", беспилотном подводном аппарате "Посейдон", гиперзвуковой авиационной ракете "Кинжал", а также комплексах "Авангард" и "Пересвет".

Из этих вооружений только "Авангард", "Сармат" и "Кинжал" имели на тот момент названия. Названия остальных были выбраны в ходе открытого голосования.

Лазерный "Пересвет"

Боевой лазер "Пересвет", о котором рассказал начальник генштаба, был еще весной продемонстрирован на видеоролике министерства обороны.

Правообладатель иллюстрации Russian Ministry of defence Image caption Комплекс "Пересвет", судя по кадрам из ролика минобороны, размещается на двух прицепах

На ролике видно, что комплекс перевозят на двух прицепах. Но когда показывают развертывание системы, в кадрах видны и другие автомобили.

Кадров, на которых "Пересвет" поражал бы какую-либо цель, в публичном доступе нет.

На основании существующей информации российские военные эксперты сочли, что, вероятнее всего, Россия разрабатывает комплекс противовоздушной-противоракетной обороны.

Преимущество лазерной установки в системе ПРО заключается в том, что световой луч достигает цели мгновенно. Кроме того, лазерному оружию не требуется много времени на перезарядку, а его боезапас ограничен только возможностями источника энергии.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Tactical High Energy Laser, как полагают создатели, способен сбивать даже артиллерийские снаряды

Вместе с тем такие системы сильно зависят от погодных условий, оптических свойств воздуха (например, в дымке или пылевом облаке луч будет рассеиваться) и нуждаются в мощных энергетических установках.

Работы над боевыми лазерными комплексами в СССР начались еще в 1960-х годах.

В настоящее время лазерное оружие разрабатывается в разных странах. Например, в США существует морская система LaWS. Ее установили на один из эсминцев, и в 2014 году во время испытаний он уничтожил лазером беспилотный катер.

Еще один проект - американо-израильская система ПРО "Наутилус" (официальное название - Tactical High Energy Laser). Ее конструкторы задались целью создать лазер, способный сбивать не только ракеты, но даже артиллерийские и минометные снаряды. Испытания первых образцов боевого лазера оказались успешными, но затем Израиль вышел из проекта, предпочтя "традиционные" системы ПРО.

Стратегический планер

Стратегический неядерный комплекс "Авангард" - еще одно оружие, о котором рассказывал весной Владимир Путин и которое, как утверждает Герасимов, не только принято на вооружение, но и производится серийно.

"Он идет к цели как метеорит, как горящий шар, как огненный шар. Температура на поверхности изделия достигает 1600-2000 градусов по Цельсию, крылатый блок при этом надежно управляется", - рассказал тогда Путин.

Тот же принцип действия использует и перспективная американская программа Prompt Global Strike - "Быстрый глобальный удар".

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Систему "Авангард" будет трудно перехватить из-за гиперзвуковой скорости и активного маневрирования

Такой неядерный боеприпас стартует вертикально, возможно, на баллистической ракете, затем разгоняется до гиперзвуковой скорости, и, активно маневрируя, направляется к цели. Его должно быть чрезвычайно сложно перехватить системами ПРО.

В США разработка такого боеприпаса столкнулась с серьезными техническими трудностями и в последние годы практически не велась. К тому же финансирование проекта было урезано.

Впрочем, год назад представитель минобороны России заявил, что есть информация о возобновлении программы в США.

По мнению американского эксперта, который специализируется на изучении этой и подобных программ, соруководителя программы "Ядерная политика" фонда Карнеги Джеймса Эктона, большой опасностью проектов, аналогичных Prompt Global Strike, является то, что противник, ожидая удара, который ему будет трудно отразить, может сам нанести превентивный удар оружием массового поражения.

Проблема с ДРСМД

Герасимов рассказал о новых стратегических вооружениях на следующий день после того, как НАТО обвинила Москву в нарушении Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности (ДРСМД), а госсекретарь США заявил, что Вашингтон через 60 дней выйдет из соглашения, если Москва не вернется к его выполнению.

"Хотел бы через вас донести до ваших руководителей, что если договор о РСМД будет разрушен, это не останется без ответа с нашей стороны. Вы как военные профессионалы должны понимать, что не территория США, а страны, разместившие у себя американские комплексы с ракетами средней и меньшей дальности, окажутся объектами поражения для ответных действий России", - заявил Герасимов на брифинге для военных атташе (цитата по РИА Новости).

Герасимов в очередной раз отверг обвинения Вашингтона в нарушении РСМД и назвал их "попыткой закамуфлировать истинное положение дел". Помимо этого, глава российского генштаба заявил, что США обходят некоторые положения Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3).