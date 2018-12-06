ОПЕК готовится к сделке по нефти. Какая цена устроит членов картеля и Россию?

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В Вене крупнейшие страны-экспортеры нефти пытаются договориться о способах поддержки цен на нефть. Но внутри картеля нет единого понимания, кому и насколько нужно сократить добычу. Кроме того, все ждут решения России. Чего хотят крупнейшие страны-добытчики нефти?

Накануне мониторинговый комитет ОПЕК рекомендовал сократить добычу. Вопрос - насколько и кто согласится поддержать соглашение.

В конце 2016 года ОПЕК+ (страны картеля и союзники, включая Россию) договорились о сокращении на 1,8 млн баррелей в сутки с 2017 года. За весь 2017 год цены на нефть выросли на 11 долларов за баррель, то есть более чем на 20%.

В июне 2018 года участники сделки решились на увеличение объема добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки, но это решение было компромиссным и не сказалось существенно на ценах на нефть.

В этом году цены на нефть достигли пика в октябре 2018 года - 86 долларов за баррель.

Но ноябрь стал не лучшим месяцем для нефти - цены на нефть марки Brent опускались ниже 58 долларов за баррель - впервые с 25 октября 2017 года.

Сейчас ОПЕК до сих пор не может договориться о параметрах нового соглашения. Перед встречей в Вене участники говорили о сокращении добычи на 1,3 млн баррелей в сутки со следующего года. Но в четверг, 6 декабря, министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что сокращение может быть более скромным - около 1 млн баррелей в день, передает агентство Блумберг.

После этого заявления цены на нефть упали более чем на 5% - до 58,36 долларов за баррель. Сейчас нефть торгуется на отметке в 59,78 долларов за баррель.

Иран, к примеру, требует для себя исключений и не хочет сокращать добычу. Министр нефти Омана Мухаммед Хамад аль-Румхи заявил журналистам, что к Венесуэле, Ирану, Ливии и Нигерии "нужен особый подход", передает агентство Прайм.

Катар - один из старейших членов ОПЕК - перед переговорами заявил, что выходит из картеля.

Не могут договориться об объеме снижения добычи и с Россией. Блумберг пишет, что министр энергетики Александр Новак улетел в Санкт-Петербург, чтобы посоветоваться с российским президентом Владимиром Путиным об уровне сокращения добычи.

Новак поехал в Петербург, где Путин проведет заседание Высшего Евразийского экономического совета, в Вену, по его словам, он вернется в пятницу, 7 декабря, чтобы принять участие в министерской встрече ОПЕК+.

На вопрос, будет ли Путиным решаться вопрос об участии России в новой сделке ОПЕК+, министр отвечать отказался, пишут "Ведомости".

Халид аль-Фалих заявил, что финальное решение ОПЕК и союзники примут в пятницу вечером, передает агентство Рейтер.

Пристально следит за сделкой и президент США Дональд Трамп, который не хочет, что картель сокращал добычу. "Надеюсь, ОПЕК будет держать добычу на том уровне, что есть сейчас, не сокращать. Мир не хочет видеть и не нуждается в более высоких ценах на нефть", - написал он накануне в "Твиттере".

Русская служба Би-би-си коротко рассказывает о том, чего хотят добиться от переговоров в Вене основные игроки на мировом рынке нефти.

Саудовская Аравия, крупнейший производитель нефти в ОПЕК

Сколько нефти добывает: 35% добычи ОПЕК, 10,6 млн баррелей в сутки в октябре. В третьем квартале уступала по добыче только России и США.

Хочет ли сокращать добычу? Да, но объем сокращения не определен. Аналитики Capital Economics пишут, что власти Саудовской Аравии сейчас выбирают между двумя опциями, как удержать цены на нефть от падения и не испортить отношения с Трампом. Для компромисса ОПЕК сократит добычу на 0,5-0,8 млн баррелей в сутки, предполагают эксперты.

Предполагаемый уровень сокращения: по соглашению 2016 года Саудовская Аравия согласилась сократить добычу на 486 тысяч баррелей в сутки. Затем она добычу нарастила. Сейчас объем сокращения не определен. Министр энергетики Саудовской Аравии заявил, что всего ОПЕК нужно сократить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки.

Какая цена на нефть нужна стране? Международный валютный фонд в мае писал, что Саудовской Аравии нужна цена в 85-87 долларов за баррель, чтобы сбалансировать бюджет.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих считает, что можно обойтись и меньшим сокращением добычи

Россия, крупнейший производитель нефти среди стран-союзниц ОПЕК

Сколько нефти добывает: 1,6 млн баррелей в сутки в октябре по данным ЦДУ ТЭК.

Хочет ли сокращать добычу? Россия планирует сотрудничать с ОПЕК+ и дальше в работе по стабилизации рынка нефти, сказал на форуме "Россия зовет" президент Владимир Путин. Летом министр энергетики Новак говорил, что Россия и Саудовская Аравия на встрече в Москве договорились на бессрочной основе регулировать добычу в любой момент времени.

Предполагаемый уровень сокращения: Стороны не могут договориться об объеме сокращения. По договору ОПЕК+ от декабря 2016 года Россия обязалась сократить добычу на 300 тысяч баррелей в сутки и выполнила обязательства. Теперь ОПЕК ждет от России сокращения на 250-300 тысяч баррелей. Но Россия готова снизить добычу только на 140 тысяч баррелей, писал Рейтер, ссылаясь на свои источники.

Какая цена на нефть нужна стране? Путин на форуме "Россия зовет" назвал цену на нефть в 60 долларов "абсолютно приемлемой величиной". Бюджет России 2019 года сбалансирован при цене в 40 долларов за баррель.

Ирак, второй по величине производитель нефти в ОПЕК

Сколько нефти добывает: 14% всей добычи ОПЕК в октябре, почти 4,5 млн баррелей в сутки.

Хочет ли сокращать добычу? Неясно, как поступит Ирак. Стране нужны деньги, чтобы справиться с последствиями войны и санкций, пишет Блумберг. Ирак - это самый большой риск для сделки, так как страна нуждается в нефтяных деньгах и не хочет сокращать добычу, сообщает Си-эн-би-си. Иракский экономист Фадхил Джафар аль-Чалаби, который исполнял обязанности главы ОПЕК в середине 80-х годов, заявил газете Guardian, что страна и вовсе может покинуть картель.

Предполагаемый уровень сокращения: Ирак в конце 2016 года согласился сократить добычу на 210 тысяч баррелей в сутки до более чем 4,3 млн баррелей. Затем вновь нарастил добычу. Что будет делать в рамках новой сделки, неизвестно.

Какая цена на нефть нужна стране? В бюджет Ирака на этот год заложена цена нефть в 46 долларов за баррель, при этом дефицит бюджета составляет 10,6 млрд долларов США. В прошлом году премьер-министр Хайдер Джавад Аль-Абади заявлял, что при цене на нефть 60 долларов за баррель стране удастся снизить дефицит.

Иран, третий крупнейший производитель нефти в картеле

Сколько нефти добывает: 10% всей добычи ОПЕК, почти 3,3 млн баррелей нефти в сутки по данным за октябрь.

Хочет ли сокращать добычу? Нет. Иран собирается в этот раз получить освобождения из-за новых санкций США, заявил министр нефти Бижан Намдар Зангане. Но по факту Иран сократил добычу до уровня ниже 3 млн баррелей в сутки из-за санкций, отмечают в S&P Global Platts. По прогнозу Bank of America Merrill Lynch, в 2019 году экспорт нефти может упасть еще на 1 млн баррелей в сутки, так как многие страны, включая Японию и Южную Корею, отказываются от иранской нефти.

Предполагаемый уровень сокращения: в конце 2016 года Ирану - единственной стране в рамках ОПЕК - разрешили увеличить добычу на 90 тысяч баррелей в сутки - до 3,8 млн баррелей. В тот год с Ирана сняли многолетние санкции, и власти страны возражали против сокращения. В этот раз страна хочет добиться исключения.

Какая цена на нефть нужна стране? В марте этого года Зангане в интервью газете Wall Street Journal сказал, что Иран хотел бы видеть цены на нефть на уровне 60 долларов за баррель. Это, по его словам, должно сдержать производство сланцевой нефти в США. По данным агентства Блумберг, в следующем году стране нужна цена на нефть, близкая к 100 долларам за баррель, чтобы сбалансировать бюджет.

Катар, крупнейший в мире экспортер сжиженного природного газа

Сколько нефти добывает: 1,85% от общей добычи ОПЕК, 609 тысяча баррелей в сутки в октябре.

Хочет ли сокращать добычу? Катар объявил, что с 1 января 2019 года выходит из ОПЕК, так как хочет сосредоточиться на развитии производства СПГ.

Предполагаемый уровень сокращения: в конце 2016 года Катар взял на себя обязательства снизить добычу на 30 тысяч баррелей в сутки - до 618 тысяч. Теперь Катар объявил, что выходит из ОПЕК. Но страна обещала соблюдать взятые на себя ранее обязательства.

Какая цена на нефть нужна стране? Capital Economics посчитал, что бюджет страны сводится без дефицита, а счет текущих операций (экспорт и импорт плюс доход от инвестиций) будет положительным, если цена на нефть будет 60 долларов за баррель или выше.

США, крупнейший производитель нефти в мире

Сколько нефти добывает:11,4 млн баррелей в день в октябре, по данным Международного энергетического агентства.

Хочет ли сокращать добычу? Не участвует в переговорах. Президент США неоднократно перед встречей ОПЕК публично призывал членов организации не сокращать добычу нефти, так как это может привести к росту цен на нефть. Он заявлял, что ему не нравится "эта монополия".

Какая цена на нефть нужна стране? В США развита добыча сланцевой нефти. В апреле этого года газета Financial Times писал со ссылкой на компанию Wood Mackenzie, что крупнейшие нефтяные компании США, которые добывают нефть таким способом, нуждаются в цене на нефть примерно в 53 доллара за баррель, чтобы генерировать свободный денежный поток.