Путин не указ: как регионы, метро и "Мосфильм" тормозят реформу госпредприятий

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption В России к 2021 году планируют закрыть или преобразовать унитарные предприятия

Правительство по поручению Путина задумало провести масштабную реформу государственного сектора экономики, но столкнулось с мощным сопротивлением в Кремле, в парламенте, в регионах и на самих предприятиях.

Реформа предполагает, что к 2021 году в России перестанет существовать большинство унитарных предприятий - ГУПов и МУПов.

Эксперты называют их пережитком СССР, и власти многие годы пытались реформировать эту сферу. Но количество таких организаций только росло: по данным Федеральной налоговой службы, за пять лет, с января 2013-го по январь 2018 года, число унитарных предприятий выросло почти на 40%.

Сейчас инициатива вышла на финишную прямую: законопроект внесен в Госдуму. Но неожиданно она столкнулась с протестом и в Кремле, и в Совфеде и Госдуме, и в регионах, и на самих предприятиях. Исключения для себя просит и доверенное лицо Путина, член центрального штаба ОНФ Карен Шахназаров. Такого не было даже во время обсуждения пенсионной реформы.

"Мы же детей кормим"

"Мы кормим завтраками и обедами 70 тысяч школьников, наше предприятие социально значимое - это записано у нас в уставе. А теперь мы не понимаем, что будет с нами завтра, через год, через пять лет", - возмущается замдиректора МУП "Комбинат школьного питания №1" Краснодара Наталья Кулишова.

В четверг она приедет в Москву на парламентские слушания, чтобы встретиться с чиновниками правительства и депутатами и попросить их не ликвидировать краснодарский комбинат питания.

По словам Кулишовой, комбинат обслуживает почти половину школ Краснодара. "Наряду с нами в конкурсах участвуют всякие одноразовые ООО, которые кормят задешево некачественной едой, приготовленной в плохих санитарных условиях, а потом пропадают. Родители потом скандалят, ругаются", - жалуется замдиректора комбината. Она считает, что в этой сфере должна быть монополия государства.

"Комбинат школьного питания №1" был создан в 1988 году. В нем работают 600 сотрудников.

"Мы гарантированный поставщик, мы никуда не денемся. Но мы работаем в ноль, прибыли почти нет, если нас реорганизуют, предприятие развалится, наступят 90-е", - сокрушается Кулишова.

Что такое ФГУПы и МУПы

По закону унитарные предприятия считаются коммерческими организациями, поскольку подразумевается, что они должны приносить прибыль своему собственнику. Но собственником в этом случае может быть только государство. Кроме того, унитарному предприятию ничего не принадлежит - оно только пользуется госимуществом.

"Это наше советское изобретение, вы нигде не найдете больше такой формы", - говорил руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев. Его ведомство разработало законопроект о реформе по указу президента Владимира Путина.

Предприятия существовали по такому принципу еще в СССР, говорит доцент кафедры экономики и управления Костромского государственного университета Евгений Орлов.

"В 30-е и 40-е годы их просто не называли унитарными предприятиями. Такая форма появилась в связи с изменениями законодательства в начале 90-х годов. А, по сути, современные унитарные предприятия - это те же самые советские предприятия, которым не принадлежало имущество и которые за него не отчитывались", - говорит Орлов.

Почему их хотят запретить

У федеральных властей накопилась масса претензий к унитарным предприятиям.

"Если вы оглядитесь вокруг, то увидите, что все ЖКХ, половина транспортных услуг, все, что касается быта и среды обитания, - все это построено на деятельности этих "замечательных" двуличных предприятий", - говорил Артемьев.

ФАС считает, что унитарные предприятия неэффективно используют госимущество, иногда просто сдают его в аренду. Кроме того, по мнению ФАС, они оказывают наиболее негативное влияние на конкуренцию на локальных рынках.

Часто учредители ГУПов и МУПов обходят жесткий закон о контрактной системе в госзакупках, по которым закупаются госведомства, и отдают субсидии своим унитарным предприятиям. А те приобретают товары и услуги для заказчиков уже по другому, более мягкому закону, по которому закупаются госкомпании.

В 2017 году "Трансперенси интернешнл - Россия" проверила руководителей почти 9 тысяч унитарных предприятий и обнаружила, что в 568 случаях их руководители в обход закона одновременно занимались частным бизнесом.

Кроме того, производительность труда работников унитарных предприятий в среднем в 4,5 раза ниже, чем в компаниях других типов, говорил замруководителя ФАС Сергей Пузыревский.

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption ГУП "Петербургский метрополитен" просит не ликвидировать его

Что предлагается в законопроекте

Правительство хочет уже со следующего года запретить создание новых унитарных предприятий, а к 2021 году - закрыть или реорганизовать существующие на конкурентных рынках.

Не трогать предлагается естественные монополии, компании в сфере обороны и безопасности, а также предприятия, по которым есть особые федеральные законы или решения президента или премьер-министра.

В переходный период - до 2021 года - унитарные предприятия могут быть преобразованы в акционерные общества или в бюджетные учреждения.

При подготовке к акционированию любого ГУПа предприятие должно пройти инвентаризацию, а аудиторы должны проверить весь бухгалтерский баланс компании, поясняет Ярослав Кулик из Art de Lex.

"Акционирование позволит более эффективно и прозрачно использовать ресурсы, поскольку у акционерных обществ по закону должны быть советы директоров, публичная отчетность, - говорит замдиректора "Трансперенси интернешнл - Россия" Илья Шуманов.

Бюджетное учреждение регулируется строже, чем унитарные предприятия, отмечает доцент КГУ Орлов. Они проводят закупки по жесткому закону о контрактной системе. Учреждение финансируется по смете, а также согласовывает штатное расписание с учредителем.

Реорганизация унитарных предприятий в акционерное общество или бюджетное учреждение само по себе не влечет автоматического увольнения работников, добавляет Орлов: "Их руководство будет решать, сохранять все как есть или оптимизировать персонал".

Глава ФАС Артемьев называл законопроект революционным и радикальным. По его словам, документ получил одобрение Путина по личному докладу премьер-министра Дмитрия Медведева. "И президент прямо предписал принять его в кратчайшие сроки", - подчеркнул Артемьев.

Правительство против всех

Несмотря на поддержку президента, о которой говорил Артемьев, против законопроекта ополчились, кажется, все. В конце октября глава ФАС сообщил, что государственно-правовое управление Кремля (ГПУ) дало отрицательное заключение на законопроект. Экспертиза ГПУ считается решающей для законопроектов.

В Совете Федерации сочли, что законопроект ФАС предполагает принудительное отчуждение имущества у госорганов, а значит, нарушает их права собственников. В целом сенаторы считают, что создание любого предприятия, в том числе унитарного, только усиливает конкуренцию.

Свои отзывы на законопроект прислали более 20 регионов, сообщили Би-би-си в комитете Госдумы по экономической политике. Практически все регионы просят серьезно доработать законопроект и не ликвидировать унитарные предприятия.

Активнее всех забило тревогу руководство ФГУП "Киноконцерн Мосфильм" (в его штате - более тысячи сотрудников). Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что ему лично звонил директор "Мосфильма", член центрального штаба путинского ОНФ Карен Шахназаров и беспокоился о судьбе предприятия.

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Директор "Мосфильма" Карен Шахназаров просит для себя особый статус

Кроме того, правление "Мосфильма" обратилось в Госдуму, Росимущество, минэкономразвития и минкультуры. В пресс-службах Росимущества и минкультуры подтвердили получение обращения, добавив, что писем от других унитарных предприятий не было.

По словам режиссера Карена Шахназарова, его позиция всегда была однозначной: "Мосфильм" должен остаться ФГУПом и принадлежать государству.

"Мосфильм" работает как рыночное предприятие, мы не получаем государственных субсидий и платим налоги, миллиард рублей в год. Мы провели модернизацию на средства, которые сами заработали. А вот студия имени Горького и "Ленфильм" стали акционерными обществами - они модернизацию не провели и находятся в том же жалком состоянии, что и 30 лет назад. Вот вам и акционирование", - сказал Шахназаров Би-би-си.

Кроме того, в случае акционирования у "Мосфильма" есть риск лишиться своего "золотого фонда" кинофильмов, переживает он.

По словам Шахназарова, он не против закона в целом, но просит особых условий для "Мосфильма".

Помимо "Мосфильма" и краснодарского комбината питания, в Госдуму с просьбой их не ликвидировать обратились еще несколько региональных унитарных предприятий. Среди них, к примеру, ГУП "Петербургский метрополитен" и ФГУП "Военизированная горноспасательная часть", подведомственная МЧС. Об этом рассказал Би-би-си собеседник в нижней палате парламента, представители предприятий подтвердили это Би-би-си.

Примут ли закон?

В Госдуме с законопроектом об унитарных предприятиях случилось почти небывалое для правительственной инициативы - ему не дали пройти даже первое чтение.

Рассмотрение законопроекта в Госдуме в первом чтении 22 ноября продлилось около сорока минут. Выступили больше десятка депутатов, возражали даже единороссы. В основном их заботила судьба унитарных предприятий в сфере тепло- и водоснабжения, а также сотрудников унитарных предприятий.

Возражения были и у профильного комитета Думы по экономической политике. В его заключении говорится, что в законопроекте надо прописать конкретные конкурентные рынки, на которых работу унитарных предприятий нужно ограничить. Кроме того, по мнению депутатов, законопроект не учитывает стратегические сферы, к примеру, госохраны и спецсвязи.

В итоге депутаты перенесли принятие законопроекта в первом чтении на неопределенный срок и решили провести парламентские слушания. Спикер Госдумы Володин говорил, что не будет снимать законопроект с рассмотрения: "Мы снимать законопроект не будем, потому что это было бы во всех отношениях неправильно и некорректно по отношению к нашим партнёрам из правительства".

Даже с нашумевшей пенсионной реформой подобного не было. Закон о повышении пенсионного возраста был сначала принят в первом чтении, а парламентские слушания организовали уже после этого.

"То, что происходит с законопроектом сейчас, это саботаж - переигрывание условий, обоснований", полагает Шуманов из "Трансперенси интернешнл - Россия".

По его словам, унитарные предприятия используются региональными элитами для воспроизводства прибыли и перераспределения средств. И они не хотят терять этот инструмент.

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Даже законопроект о пенсионной реформе легче прошел через Госдуму

"Многие депутаты и сенаторы представляют региональные элиты и лоббируют их интересы. Среди них, очевидно, уже образовалась коалиция, которая противостоит правительству", - говорит эксперт.

У законопроекта столько противников и к нему существует уже столько замечаний, что их трудно будет учесть, считает Шуманов.

"Политическая воля прозвучала - закон предписал принять президент. Если законопроект не сможет пройти через Госдуму, это будет говорить о том, что страной управляют какие-то региональные чиновники, а мнение президента вторично", - полагает Шуманов.

В Росимуществе, ФАС и минэкономразвития не смогли пояснить Би-би-си, какая судьба ждет законопроект.

При участии Елизаветы Фохт