ЦРУ уверено, что саудовский принц замешан в убийстве Хашогги. Что сделают США?

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Наследный принц Салман может быть причастен к убийству Хашогги, а может и не быть, заявлял ранее Дональд Трамп

Показания директора ЦРУ Джины Хаспел в Сенате США относительно убийства Джамаля Хашогги поставили перед американскими властями этический вопрос, который тут же их расколол: причастен ли к убийству наследный принц Саудовской аравии, и если это так, - как должны отреагировать США?

Часть сенаторов призывает наказать саудовские власти, другие вслед за президентом выступают против обострения отношений с партнером.

Если верить Джине Хаспел, Мухаммед ибн Салман аль-Сауд, наследный принц одного из основных государств-союзников США на Ближнем Востоке, оказался напрямую замешан в жестоком убийстве журналиста.

Убийство при этом произошло на территории консульского учреждения Саудовской Аравии, куда группу выполнивших его людей впустили, судя по всему, безо всяких вопросов.

Кроме того, Хашогги был резидентом США, хотя гражданства не имел, и писал для американской газеты.

Хаспел в Сенате

Во вторник Джина Хаспел рассказала членам сенатского комитета по международным отношениям все, что известно ЦРУ об убийстве Хашогги. Брифинг прошел в закрытом режиме. О его содержании можно судить только по высказываниям самих сенаторов после встречи с Хаспел и ее командой.

"Я никогда не слышал настолько ясной оценки ситуации от разведчиков", - сказал журналистам после брифинга республиканец Боб Коркер, возглавляющий сенатский комитет по внешним делам.

"Я работаю на этом посту уже 12 лет, и я никогда не видел такой презентации, как сегодня", - добавил он.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption При Джордже Буше-младшем нынешняя глава ЦРУ Джина Хаспел курировала тайные тюрьмы США

ЦРУ ранее заявляло, что принц Мохаммед переписывался с лидером группы, убившей и расчленившей Хашогги. Судя по всему, Хаспел удалось убедить в этом сенаторов.

"Нужно сознательно игнорировать факты, чтобы не прийти к выводу, что все это было организовано и устроено людьми, находящимися в подчинении принца Салмана", - прокомментировал заявления главы ЦРУ другой республиканец Линдси Грэм, в прошлом не раз поддерживавший инициативы Трампа.

Грэм добавил, что не может поддерживать продажу оружия Саудовской Аравии и ее участие в войне в Йемене, пока принц Салман остается у власти.

"До этого брифинга я был убежден, что мы должны принять меры по войне в Йемене и разобраться с саудитами. После брифинга я только утвердился в своем мнении", - сказал журналистам сенатор от Нью-Джерси, демократ Боб Менендез.

"Кто-то должен быть наказан, - резюмировал республиканец Ричард Шелби. - Теперь вопрос в том, как здесь разделить наследного принца Саудовской Аравии и народ этой страны".

Как менялась позиция Трампа

Риторика президента США Дональда Трампа относительно убийства Хашогги была переменчивой, однако введение санкций или разрыв отношений с Саудовской аравией он не поддерживал никогда.

10 октября, в ответ на вопрос журналиста он обещал "разобраться" в ситуации с убийством и возможной причастностью к нему властей. Принимать решение относительно реакции США на убийство "слишком рано", говорил он тогда.

Уже на следующий день Трамп попытался донести до журналистов свои аргументы. "Это произошло в другой стране. Речь, как я понимаю, идет не о гражданине США. Тем не менее, такого происходить не должно", - заявил он.

"Мне не нравится идея, что мы должны отказаться от инвестиций в размере 110 млрд долларов в американскую экономику. Поэтому что знаете, что они [Саудовская Аравия] сделают? Они возьмут эти деньги и потратят их в России или Китае", - сказал президент вслед за этим.

16 октября президент после телефонного разговора с принцем заявил, что в смерти Хашогги виновны "залетные убийцы", а сам принц ничего об этом не знает.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Вашингтоне регулярно проходят акции протеста, связанные с делом Хашогги

"Мы многое слышали об аудиозаписи [убийства Хашогги], но ее никто не видел. Мы бы очень хотели ее увидеть и услышать", - сказал Трамп в интервью в октябре, а уже в конце ноября заявил, что запись послушала глава ЦРУ, а сам он этого делать не будет, так как для этого "нет повода". Его советник по безопасности Джон Болтон также сказал, что не слушал запись лично, но с помощью переводчика узнал, что на ней говорят.

23 октября Трамп вновь поговорил с принцем и его отцом, королем Салманом ибн Абдул-Азиз аль Саудом. На тот момент государство уже признало, что Хашогги погиб в консульстве, но настаивало, что это произошло в результате драки. Трамп вновь заявил журналистам, что принц "категорически отрицает" причастность к убийству.

18 ноября, когда власти страны уже признали, что Хашогги был убит, но настаивали, что принц был не в курсе происходящего, журналист спросил Трампа, мог ли принц соврать ему о своей непричастности. "Я не знаю, и никто не знает, но я скажу вам, что сейчас вокруг него очень много людей, которые говорят, что он ничего не знал", - сказал Трамп.

Наконец, 20 ноября Белый дом выпустил заявление, из которого следовало, что Трамп выступает против дипломатического разлада с Саудовской Аравией, даже если ее власти виновны в убийстве.

"Мы, может быть, никогда не узнаем всех фактов, окружавших убийство Джамаля Хашогги. В любом случае, мы выстраиваем отношения с королевсвством Саудовская Аравия. Они были прекрасным союзником в борьбе с Ираном. США намерены оставаться надежным партнером Саудовской Аравии, чтобы защищать интересы нашей страны, Израиля, и других региональных партнеров", - говорится в заявлении.

"Возможно, принц Салман знал о том, что это трагическое событие произойдет. Может быть, знал, а может и не знал", - добавили в Белом доме.

Media playback is unsupported on your device Владимир Путин приветствует наследного принца Саудовской Аравии.

Будет ли реакция?

"Если бы принц Салман предстал перед судом присяжных, его признали бы виновным меньше за полчаса", - сказал журналистам сенатор Боб Коркер, выходя с брифинга главы ЦРУ.

Законодатели говорят, что Сенат должен принять отдельную резолюцию, осуждающую власти королевства. Трамп в своем заявлении говорил, что предвидит такую реакцию.

Сенаторы пытаются заставить Белый дом осудить наследного принца. Если у них не получится, им придется искать способ самостоятельно послать сигнал о том, что США не будут мириться с очевидным нарушением международных норм, считает корреспондент Би-би-си в Вашингтоне Барбара Плетт Ашер.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сенатор-республиканец от штата Аляска Ричард Шелби уверен, что в связи с делом Хашогги "кто-то должен быть наказан"

"Среди возможных вариантов - блокировка либо ограничение продажи оружия и введение более жестких санкций. Сенаторы уже пошли против администрации Трампа, одобрив документ о прекращении военной поддержки Саудовской Аравии в войне с Йеменом", - считает аналитик.

"Однако убедить достаточное количество сенаторов одобрить соответствующую резолюцию, по крайней мере в ее нынешней форме, будет проблематично. Во-первых, в Сенате сейчас много злости относительно убийства Хашогги, но мало понимания того, что делать дальше. Кроме того, любая резолюция, которую одобрит Сенат, почти наверняка будет заблокирована Палатой представителей, которую по-прежнему контролируют республиканцы", - уверена Плетт Ашер.

"Это значит, что им придется начинать сначала, после того как в следующем году контроль над палатой получат демократы. И, возможно, они действительно начнут заново, однако учитывая все эти барьеры и пользуясь полной поддержкой Белого дома, принц Салман может ничего не опасаться, по крайней мере пока", - пишет аналитик.