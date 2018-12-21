Нужно ли защищать российское кино от Голливуда?

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Министр культуры России Владимир Мединский в конце ноября снова o высказался в поддержку преференций для отечественного кинематографа в российском прокате и привёл в пример Францию. Рассказываем, как обстоят дела во Франции и других странах с защитой национальной киноиндустрии.

"У нас идет вечная война с Голливудом. Вот я сегодня министру Италии говорил: "Я завидую вам". У них в Италии есть протекционистская политика по защите своего кино. Правда, не такая сильная, как во Франции. Франция тут образец. и не такая сильная, как в Польше. А у нас этого нет", - посетовал министр.

В интервью Би-би-си в феврале этого года Мединский также заявил о том, что "европейский протекционизм гораздо жестче, чем в России", и еще раз высказался в пользу ограничения количества сеансов одного фильма ("любого, российского, голливудского", который идет в кинотеатре в данный момент).

Тогда же он предложил ввести отчисления в 3% с каждого купленного билета на поддержку российского кино.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Некоторые российские ленты с трудом доходят до проката

"Я за протекционизм умеренный, разумный и дающий возможность российскому продукту прорасти", - вторила Мединскому председатель правления "Союзмультфильма" Юлиана Слащева.

Однако в уходящем году в топ-10 за текущий год из российских фильмов из проката в стране - только спортивный "Лёд" с 26 млн долларов сборов.

Сборы фильмов в 2018 году в России Самые кассовые фильмы Сборы в млн долларов Самые провальные фильмы года Сборы в долларах Мстители: Война бесконечности (США) 34,79 Вся наша надежда (Россия) 529 Веном (США) 32,75 Мама навсегда (Россия) 588 Лёд (Россия) 26,07 Дорогой диктатор (США) 1353 Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда (США/Великобритания) 23,17 Distant Sky: Nick Cave & The Bad Seeds - Концерт в Копенгагене (США/Австралия) 1542 Дэдпул 2 (США) 21,99 Я счастлив (Россия) 1678

Правда, ещё не вышла традиционно сверхпопулярная комедия франшизы "Ёлки" - в 2018 году она обещает быть последней из сиквелов. Предыдущие фильмы простодушной новогодней саги регулярно попадали в лидеры проката.

А как во Франции?

Единых рецептов тут нет: во Франции, в отличие от России, средства из госбюджета для поддержки киноотрасли не используются. Финансирование там осуществляется за счет налогов на кино, взимаемых с участников кинобизнеса.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В этом году одна из самых известных французских актрис Лея Сейду была в составе жюри Каннского фестиваля, хотя часто туда входят деятели культуры из других стран

Квоты на французское кино, введённые после Второй Мировой, были отменены ещё в годы президентства Шарля де Голля. С тех пор государственный протекционизм национального кинематографа активно осуществляется через систему "налога на кино" с кинотеатров, телеканалов, онлайн-сервисов и продаж на физических носителях.

Налог взимается на все фильмы, независимо от страны производства, и входит в цену на билет в кинотеатр.

Всё, что получает с него государство, точнее Национальный фонд кинематографии, направляется на поддержку производства, дистрибуции, показа и экспорта французских фильмов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Французское кино и правда защищено законом, но так ли, как это представляет себе российский минкульт?

В стране законодательно установлены условия и сроки выхода фильма после премьеры в кинотеатрах на других платформах, а также запрещена реклама фильмов по телевидению.

За 2016-17 годы налог с кино дал дополнительные 267 миллионов евро на финансирование кинопродукции, снимаемой на территории страны.

Как следствие, только за прошлый год число съёмочных дней на территории республики увеличилось на 8%.

Топ-5 французского проката за 2018 год Самые кассовые фильмы Зрители, млн чел Суперсемейка 2 (США) 5,688 День выборов по-французски (Франция) 5,687 От семьи не убежишь (Франция) 5,623 Мстители: Война бесконечности (США) 5,141 Непотопляемые (Франция) 4,063

При этом далеко не все французские режиссёры и продюсеры согласны с этой системой.

Некоторым из них импонирует вариант южного соседа: в Италии действует смешанная форма поддержки аудиовизуальной продукции - за счёт и госфинансирования, и налога на реализацию.

На постсоветском пространстве интересная схема действует в Грузии: съемочная группа может подать заявку на компенсацию 25% расходов от общего бюджета фильма по государственной программе "Производи в Грузии".

Как подчёркивает министерство экономики страны, механизмы возмещения части расходов действуют не только для художественных фильмов, но и для документального кино, рекламы, музыкальных клипов и даже реалити-шоу.

Во Франции же 4 из 10 фильмов в десятке - французского производства с суммарным количеством проданных билетов под 20 миллионов.

В прокате страны принято считать именно количество билетов, при их стоимости в среднем по стране около 5-13 евро общая сумма сборов выходит гарантированно более 100 млн евро (113 млн долларов).