Этот человек придумал более 30 несуществующих поправок в Конституцию США, и это лишь малая часть его сферы деятельности. Крис Блэр работает каждое утро из домашнего офиса, выдумывая события, которые никогда не происходили. Его называют "крестным отцом" фейковых новостей.

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