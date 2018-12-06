Пресса Британии: увидели машину российского посольства - сообщите куда следует

В обзоре британской прессы:

Российские шпионы много ездят по Британии

Российские шпионы получили новые потенциально смертоносные задания по всей территории Британии, пишет Daily Mirror, ссылаясь на оказавшуюся в распоряжении этого бульварного издания секретную записку. В ней, как пишет газета, военных и сотрудников разведки призывают находиться в высшей степени готовности для выявления кремлевских шпионов.

МИ5 и полиция полагают, что российских дипломатов, которых не выслали из страны в связи отравлением "Новичком" в Солсбери, теперь мобилизовали для выполнения разведывательных заданий. В сообщении, как отмечает Daily Mirror, военных и сотрудников разведслужб призывают фиксировать случаи появления российских дипломатических автомобилей в любой части Британии.

Российские шпионы утратили былую хватку?

В записке, по информации газеты, приводится список номеров подозрительных российских автомобилей, сопровождаемый предупреждением: "Нам известно, что российские разведчики много ездят по Британии, и часть их деятельности связана с получением разведывательных сведений. Службы разведки Российской Федерации, согласно проведенному анализу, представляют значительную шпионскую угрозу Великобритании".

"Цель данного предупреждения - побудить [персонал] сообщать о случаях выявления российских дипломатических автомобилей", - цитирует издание записку. Послание призывает документировать и сообщать регистрационный номер машины, дату, время, место, где она была замечена, направление движения, а также количество и описание людей, находившихся в автомобиле.

В марте Британия выслала 23 российских дипломата. Информированный источник сообщил Daily Mirror, что это нанесло сокрушительный удар по разведывательным возможностям Кремля. "России потребуется несколько лет, чтобы восстановить в Британии [имевшиеся ранее] возможности, и неоднократные попытки сделать это были пресечены. Поэтому подозрение падает на дипломатов, остающихся в [российском] посольстве", - рассказал он изданию.

"Северный поток-2" как ловушка для Берлина

Задержание Россией трех украинских кораблей и их экипажей в Керченском проливе выставляет в невыгодном свете газопровод "Северный поток-2", пишет в Financial Times Констанце Штельценмюллер.

Газопровод пролегает по дну Балтийского моря, связывая Россию и Германию и обходя территории Украины и Польши. Его строительством занимается подконтрольный Кремлю "Газпром", а в число инвесторов входят нефтяные и газовые компании Германии, Франции, Нидерландов и Австрии. Но в политическом смысле это проект Берлина. Сейчас, по сути, это своеобразный тест для Германии и ее притязаний на роль ответственного лидера в Европе, пишет автор.

Протеже Ангелы Меркель хочет использовать "Северный поток-2" для давления на Россию

Проект "Северного потока-2" вызывает споры с момента подписания соглашения о его строительстве в 2015 году, потому что он лишит Украину дохода примерно в 2 млрд долларов в год, которые она получает от транзита газа. Против строительства газопровода выступают США, а также большинство стран Восточной Европы. Свою озабоченность высказывали Британия, Франция, Швеция и Канада, а в ноябре депутаты немецкого Бундестага и Европарламента направили письмо Ангеле Меркель с просьбой прекратить строительство, пишет издание.

За последние несколько дней все три кандидата, претендующие на место лидера партии христианских демократов, высказались против газопровода. Им вторят лидеры социал-демократов и партии зеленых. Сама канцлер заявила, что поддерживает право Украины на сближение с Европой.

Возникает вопрос: почему немецкое правительство продолжает поддерживать "Северный поток-2"?

Стоит отметить, что часть критики в адрес руководства является предвзятой или преувеличенной. Американский президент Дональд Трамп заявил, что Германия оказалась "в неволе", потому что покупает 51% потребляемого газа у России, но это не так. Благодаря активности Германии остаются в силе хрупкие европейские санкции [в отношении России], а также страна вкладывает средства в трансформацию Украины. При этом США хотят продавать сжиженный природный газ в Европу и Польша хочет поучаствовать в этом проекте, отмечает Штельценмюллер.

Сейчас Россия и Китай делают ставку на автократический стиль правления и взаимозависимость друг от друга - в торговле, инфраструктуре и киберпространстве, выступая совместно против Запада. Не так давно некие российские эксперты поставили под сомнение прибыльность строительства газопроводов в Европу . Однако в геополитическом смысле они являются прекрасным инструментом для контроля и давления, считает автор.

Путей выхода из ловушки у Берлина не так много. Аннулирование разрешений из соображений безопасности приведет к существенным судебным претензиям со стороны строителей трубопровода. Меркель говорила, что Германия сможет ограничивать потоки получаемого газа. Но и в этом случае, по мнению автора, Украина окажется зависимой от Кремля.

Остаются два варианта. Берлин может подчиниться американским санкциям. Или он может перестать препятствовать попыткам Еврокомиссии применить правила конкуренции. Оба варианта не слишком приятны. Но представьте другую альтернативу. Построенный "Северный поток-2", обходя Украину, лишит Киев самого мощного сдерживающего средства от дальнейших проявлений агрессии Москвы. Он негативно скажется на единстве Европы и на доверии к Германии как к порядочному соседу. И это слишком высокая цена, резюмирует Штельценмюллер.

Британия не замечает преступлений тех, кто осыпает ее деньгами

Британия не замечает преступлений своих друзей, пишет в Times колумнист Дэвид Ааронович, указывая на Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию. "Пока эти страны осыпают нас деньгами, мы как будто разрешаем им безнаказанно нарушать права человека", - пишет он.

Приговоренный к пожизненному заключению в ОАЭ, а затем помилованный британец Мэтью Хеджес рассказал изданию, как с ним обращались в тюрьме. По его словам, допросы иногда продолжались по 15 часов, во время которых ему приходилось стоять в кандалах. Его держали в одиночной камере с ярким светом, а после жалоб перевели в абсолютно темную камеру. Ему пригрозили, что его вывезут на военную базу в другой стране и будут пытать. В итоге он подписал признание, которое было написано на арабском языке, который он не понимает, пишет Times.

В ОАЭ помилован британец, осужденный пожизненно по обвинению в шпионаже

Возникает вопрос: если в Эмиратах так относятся к союзнику, то как же они относятся ко всем остальным? Ответ - безобразно. В недавнем отчете Amnesty International говорится, что в стране происходят незаконные аресты, удержания под стражей и грубое обращение со всеми, кого власти подозревают в ненадлежащем поведении. Людей сажают в тюрьму за публикации в "Фейсбуке". Их содержат в полной изоляции, и некоторых, вероятно, пытают.

Супруга Хеджеса - Даниэла Техада - считает, что министерство иностранных дел Британии не спешило отстаивать интересы ее мужа частично из-за британских экономических интересов. Товарооборот между ОАЭ и Великобританией сейчас составляет 17,5 млрд фунтов, отмечает обозреватель Times.

Восторженное рукопожатие Путина и саудовского наследного принца, которого подозревают в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашогги, во время встречи Большой двадцатки стало своеобразным приглашением в ложу безнаказанности. "Они могут жаловаться, - говорил их жест. - Но им все равно нужны твои деньги и газ", - пишет обозреватель.

Однако у нас есть нужные инструменты, чтобы привлечь к ответственности нарушителей. Американский акт Магнитского, названный в честь адвоката, боровшегося с коррупцией и умершего в московской тюрьме, направлен против людей, нарушающих права человека. Им запрещено въезжать в США, их активы по всему миру замораживаются, да и в целом их жизнь осложняется.

Если принять подобный акт здесь в Британии и применить его, например, в отношении министра внутренних дел ОАЭ и его приспешников, то эффект, вероятно, будет благотворным, полагает Дэвид Ааронович.

Обзор подготовил Геннадий Алашеев, BBCRussian.com