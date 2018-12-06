СМИ России: россияне ограничивают траты на Новый год

В обзоре российских газет 6 декабря:

"Ведомости": подарки-инвестиции

У россиян не осталось прошлогоднего оптимизма, и они отпразднуют Новый год без размаха, пишут "Ведомости".

Средний россиянин собирается потратить на празднование Нового, 2019 года 16900 рублей. Такие данные приводит Deloitte в исследовании "Новый год и Рождество - 2019". По данным компании, год назад потребитель был готов немного нарастить праздничные траты - до 17600 рублей, что даже больше, чем до кризиса. Но по факту расходы оказались заметно скромнее - около 16000 рублей.

На планах потребителей сказываются опасения по поводу ситуации в экономике. По данным Deloitte, за год стало намного больше россиян, которые считают, что экономика страны находится в рецессии: в прошлом году таких было 51%, а в этом - уже 61%. Все больше граждан ожидают снижения своей покупательной способности в новом году.

Россияне за последние годы стали гораздо рациональнее и в отсутствие быстрого экономического роста бережливо подходят к новогодним покупкам, не совершая лишних трат, рассуждает партнер Deloitte Владимир Бирюков. Об этом, по его словам, говорит и то, что новогодний бюджет уже шестой год подряд остается в пределах 16000-17000 руб.

Структура новогоднего бюджета среднестатистического россиянина практически не меняется. Большая часть расходов придется на еду и напитки (47%), почти столько же - на подарки (42%), остальное - на развлечения.

Самые желанные подарки у россиян, по данным Deloitte, - деньги, путешествия, смартфоны, парфюмерия, но они получат традиционные шоколад и косметику. Зато 80% женщин и 74% мужчин собираются сделать подарки сами себе - смартфоны, косметику и парфюмерию.

Потребительскую стратегию можно охарактеризовать как инвестиционную, считает представитель группы "М.видео-Эльдорадо" Валерия Андреева: люди чаще выбирают более дорогие вещи, так как с точки зрения технологий такая покупка будет актуальна достаточно долго. Это касается не только смартфонов, но и большинства другой техники, говорит она.

Спрос смещается в пользу более многофункциональных и дорогих гаджетов, отмечает вице-президент по продажам "Связной-Евросети" Дмитрий Борзилов, растет интерес к устройствам с большими экранами, стало больше покупателей дорогих смартфонов.

Эксперты отмечают и снижение индекса потребительского доверия - с 45 пунктов в мае 2018 года до 40 в сентябре, по данным ВЦИОМа. В этом году спад потребительских настроений к концу года еще более выражен, чем обычно, после позитива и разогрева потребления в связи с чемпионатом мира по футболу, считает директор по работе с клиентами "Nielsen Россия" Ольга Дашкевич. Во втором полугодии сменился информационный фон, указывала она: предстоит повышение НДС и пенсионного возраста, начались валютные колебания.

"Коммерсант": что едят граждане?

Правительство имеет противоречивые сведения о рационе граждан, отмечает "Коммерсант". По оценке экономистов РАНХиГС, в России сейчас нет точных статистических данных о потреблении продовольствия, а единственным относительно достоверным свидетельством качества питания россиян является прирост числа страдающих ожирением.

Мало того, данные о производстве продуктов расходятся с данными об их потреблении. В этой ситуации популярные во власти обсуждения мер по "улучшению рациона населения" ради его здоровья и "продовольственной безопасности" бессмысленны, пишет газета.

Исследование РАНХиГС посвящено реальному положению дел с "продовольственной безопасностью" в РФ, но в процессе ее подготовки авторы во главе с Натальей Шагайдой констатировали: качество данных о потреблении продовольствия, на базе которых в Белом доме строят соответствующую политику, сомнительно.

Сейчас, как отмечают авторы исследования, в РФ есть два основных источника, по которым можно анализировать потребление продовольствия: "продуктовые балансы" и бюджетные обследования домохозяйств Росстата, однако их данные сильно расходятся.

И те и другие данные, в свою очередь, значимо расходятся с показателями производства продуктов. Например, согласно данным с производств, потребление масла на душу населения составило 26-27 кг в год, в то время как Росстат оценивает его в 11-13,9 кг: разница более чем в два раза вообще не позволяет говорить о достаточности или избыточности потребления этого продукта в России.

Интересны данные и о тратах на питание: в 2014 году самые обеспеченные граждане тратили на питание в 3,5 раза больше менее обеспеченных, а в 2016 году - уже в 4,1 раза. Пока наиболее достоверную (хотя и косвенную) информацию о питании россиян, по мнению РАНХиГС, предоставляет минздрав, ежегодно подсчитывая долю населения с ожирением и анемией.

"Ведомости": конституционный кризис

России грозит конституционный кризис, так как реальность все больше расходится с Конституцией, пишут "Ведомости".

Станет ли 25-летний юбилей Конституции, который Россия отпразднует 12 декабря, последним, ждет ли нас конституционная реформа и нужна ли она - на эти вопросы в среду пытались ответить участники конференции "Конституция 1993 г.: вызов России и образ будущего".

Тему реформы месяц назад подогрел председатель Конституционного суда Валерий Зорькин, который в программной статье "Дух и буква Конституции" призвал не трогать Основной закон. Представители власти говорят, что и мысли такой не было. Но многие ученые с этим не согласны.

Это последний юбилей Конституции 1993 г., уверен один из ее авторов, декан Высшей школы государственного аудита МГУ Сергей Шахрай. Для него очевидны приметы наступающего кризиса: это когда разрыв между текстом Конституции и реальностью становится слишком большим. Тогда следует принимать новую Конституцию или исправлять социально-политическую ситуацию, иначе последствия будут тяжелыми, предупреждает Шахрай.

Он напоминает, что фактически эта Конституция была первой после 1918 года масштабной попыткой создания новой государственности, нового социального порядка. Но в России всегда предписанные законом институты довольно быстро начинают расходиться с фактическими, возникают параллельные институты власти.

Сейчас люди снова чувствуют, что реальность начинает расходиться с конституционной моделью. Госдума, как представительный орган, имеет все полномочия, но практически утратила авторитет в глазах народа - в итоге возникают Общественная палата и народный фронт, у которых есть авторитет, но нет полномочий.

С Шахраем согласен управляющий партнер ООО "Румянцев и партнеры", в 1990-1993 годах ответственный секретарь Конституционной комиссии Олег Румянцев. По его мнению, статья Зорькина - это набат, который предупреждает, что конституционный строй в опасности, а фиктивный конституционализм представляет главный риск для развития страны.

А вот по мнению экс-председателя Конституционного суда Марата Баглая, неизменность Конституции лучше, чем сама Конституция. "Вообще, у меня взгляд на конституционализм не столько юридический, сколько антропологический, - объяснял он. - Всегда смотрю: а что народ собой представлял? 25 лет назад народ у нас не то был, не то не был. Была власть рвачей, и сил не хватило справиться с ними. Сегодня другой народ - благодаря тому, что окрепла власть, что Владимир Владимирович [Путин] вытащил страну из ямы".

Ректор РАНХиГС Владимир Мау видит большое достоинство Конституции в том, что она задает "только рамку, а не подробный механизм", оставляя обществу пространство для адаптации. Самое надежное - это неписаная конституция, считает Мау: "Если конституция - это представление джентльмена о правильной жизни, то ее и труднее всего поменять. Надо сперва поменять представление о правильной жизни, а потом уже менять писаные законы".

"Коммерсант": ГИБДД не подготовило номера

Госавтоинспекция обратилась к Росстандарту с просьбой отложить на семь месяцев срок вступления в силу нового стандарта для номеров автомобилей и мотоциклов, пишет "Коммерсант"

Планировалось, что госзнаки будут доступны для граждан уже с 1 января 2019 года, но из-за особенностей системы полицейских госзакупок сделать это не получается. Госавтоинспекция попросила передвинуть срок на август, в Росстандарте пообещали идею рассмотреть.

Планируется, что для мотоциклистов введут номера меньшего размера: действующий стандарт - 245 мм на 185 мм, новый - 190 мм на 145 мм. Это поможет решить проблему установки знаков на зарубежные мотоциклы с небольшой площадкой. Вводится новый вид двухстрочных номеров для площадок с нестандартным местом крепления (распространены у японских, американских и некоторых советских машин). Обычные однострочные знаки туда не помещаются, их приходится сгибать. ГОСТ был утвержден приказом Росстандарта с вступлением в силу 1 января 2019 года.

Срок нужно перенести для исключения "возможных необоснованных расходов федерального бюджета", поясняют в МВД. Проблема - в особенностях полицейских госзакупок, рассказал источник.

При этом 4 августа вступает в силу новый закон "О государственной регистрации транспортных средств". Этот масштабный документ предполагает ряд нововведений для водителей. ГИБДД, в частности, не будет выдавать номера: подразделения будут назначать гражданину только сочетание букв и цифр, а саму металлическую пластину нужно будет заказывать у частных фирм. Последние будут работать уже по новому ГОСТу. Госпошлину за выдачу номера отменят, а проблема закупок номеров автоматически отпадет.

Перенос сроков выглядит логичным, говорит член технического комитета "Безопасность дорожного движения" при Росстандарте Петр Шляхин: автовладельцы смогут сразу заказать комплект номеров, которые нужны на конкретную машину (например, передний однострочный и задний двухстрочный на праворульную Toyota). При этом, отмечает он, многие автомобилисты уже настроились на получение новых номеров в январе и перенос сроков может их расстроить.

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Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си.