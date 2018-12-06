"Продовольственный национализм" россиян: что это такое и во сколько это обходится
Россияне страдают "продовольственным национализмом", предпочитая российские продукты иностранным. Однако статистика показывает, что они при этом плохо питаются, едят слишком много сахара и хлеба и переплачивают за продукты.
Россияне страдают "продовольственным национализмом", следует из мониторинга продовольственной безопасности Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).
"Продовольственный национализм" - это особое отношение к продукции, произведенной в своей стране, объясняет один из авторов доклада и директор Центра исследований РАНХиГС Александр Никулин. Такое отношение, по его словам, характерно в целом для многих стран, но в России оно приобретает оттенок недоверия к продуктам, произведенным в других государствах.
Такие выводы эксперты РАНХиГС сделали на основе опроса 1812 человек в 2017 году. Выяснилось, что 86% опрошенных предпочтут российский товар импортному, если они стоят одинаково. 73% респондентов уверены, что российские товары лучше по качеству, чем импортные.
Респонденты часто говорят, что зарубежная продукция отравлена химикатами и вообще опасна, приводит пример Никулин.
"Продовольственный национализм", согласно мониторингу, проявляется у россиян "с поразительной устойчивостью". В 2015 году, через год после введения российского эмбарго на ввоз сыра и многих других продуктов из Евросоюза и еще нескольких стран, жители страны предпочитали отечественные товары и поддерживали решение властей. И ситуация до сих пор не изменилась.
Предпочтения россиян подтверждают и в продуктовых сетях.
"Продукция отечественных производителей, в том числе локальных, зачастую пользуется большой популярностью у покупателей - это своеобразный продовольственный патриотизм", - рассказали Би-би-си в пресс-службе X5 Retail Group - крупнейшего российского ритейлера (сети "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель"). По данным компании, доля российской продукции в ассортименте торговых сетей компании составляет 90%, а по некоторым сегментам доведена до 100%.
Русская служба Би-би-си направила также запрос запрос в "Магнит", "Ленту" и "Ашан", ответа не получила.
Сколько стоит "продовольственный национализм"
Российские власти неоднократно заявляли, что санкции, введенные Западом против России, а также продуктовое эмбарго, введенное в ответ Россией против Запада, способствуют развитию импортозамещения. Президент страны Владимир Путин на прошлой неделе рассказал иностранным инвесторам и бизнесменам, что в результате в разы выросло производство сельскохозяйственной продукции.
Население, по словам Никулина, также поддержало политику по ограничению импорта продуктов из Европы. Но эксперты указывали, что оно также привело к росту цен на продукты. К примеру, за полтора года действия эмбарго продовольственная инфляция в России достигла почти 29%, подсчитывали в Аналитическом центре при правительстве России.
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По данным Росстата, в декабре 2014 года цены на продукты питания выросли более чем на 15% в годовом выражении. По итогам 2015 года продовольственная инфляции замедлилась до 14%. Затем рост цен на продукты совсем замедлился: в 2016 году продукты подорожали на 4,6%, а в 2017 году - чуть более чем на 1%.
Российская продукция не дешевле импортной - это связано и с эффективностью производства и с тем, что государство навязывает производителям дополнительные траты: в цены закладываются проверки, маркировки продукции и прочее, объясняет Наталья Шагайда, заведующая лабораторией аграрной политики Научного направления "Реальный сектор" РАНХиГС.
Дополнительная нагрузка из-за действия эмбарго легла на средний класс и наиболее бедные слои населения, говорит Никулин. Причина в том, что и те, и другие большую часть своих доходов тратят на питание.
Согласно исследованию РАНХиГС, доля тех, кто тратит большую часть доходов на продукты, выросла в 2017 году по сравнению с 2016 годом. Около 58% россиян заявили, что тратят на питание примерно половину или больше своего месячного дохода. Пятая часть опрошенных тратит на продукты от трети до половины доходов.
По официальным данным Росстата, в 2017 году более половины своих денег на продукты тратили 23,4% населения.
"Если больше половины средств люди расходуют на продовольствие - это критический уровень. Эти люди уже не могут удовлетворить остальные свои потребности. У них не хватает средств на жизнь", - пояснил главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Василий Узун, который также является автором доклада.
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При этом доля расходов на продукты питания, согласно докладу, растет на фоне того, что все больше россиян говорят о переходе на самообеспечение. Они выращивают овощи и фрукты на своих огородах. Об этом согласно последнему исследованию заявили 40% опрошенных. Еще 23% признались, что берут продукты у родственников, у которых есть огород.
Это коррелирует с данными о снижении физических объемов покупок продуктов питания. В сентябре 2018 года, согласно данным РАНХиГС, потребление было на 8% ниже, чем в сентябре 2012 года. Фактически потребление снизилось на фоне роста цен и падения доходов последних лет и до сих пор не может восстановиться до докризисного уровня.
Еще в РАНХиГС делают вывод о том, что в рационе россиян слишком много сахара, жирной пищи и хлеба.
При этом россияне довольны качеством своего питания: хорошим его считают 45% населения. Статистика Росстата показывает, что структура потребления населения, которая резко ухудшилась в 2014-2015 годах, в последние годы улучшается: растет потребление овощей и мяса.
По словам Никулина, "пугающие оценки" появляются, когда россиян спрашивают об их знакомых. Половина опрошенных заявила, что за три года количество плохо питающихся семей среди его друзей и знакомых выросло.