"Это имиджевая катастрофа": рэперы о рэп-фестивале Дмитрия Киселева

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Телеведущий и гендиректор государственного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев пообещал провести в Коктебеле рэп-фестиваль. В последние несколько недель в России срываются концерты популярных у молодой аудитории исполнителей, в основном - рэперов. Русская служба Би-би-си узнала у телеведущего, зачем ему это, и у музыкантов - готовы ли они выступить на фестивале, который Киселев хочет устроить на нудистском пляже.

Дмитрий Киселев уже 15 лет проводит в крымском Коктебеле ежегодный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party. Крым был аннексирован Россией в 2014 году.

В среду Киселев на фоне многочисленных отмен рэп-концертов заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва", что в следующем году хочет организовать еще и рэп-фестиваль. За несколько дней до того Киселев в своей еженедельной программе на канале "Россия" призвал "не кошмарить рэперов" и сам зачитал импровизированный рэп - на стихи Владимира Маяковского.

Дмитрий Киселев

Би-би-си: Откуда взялась мысль про рэп-фестиваль?

Дмитрий Киселев: Мы ежегодно проводим в Коктебеле джаз-фестиваль - крупнейший фестиваль на постсоветском пространстве, куда приезжают люди со всего мира. И я подумал, что у нас в России нет настоящего рэп-фестиваля, open-air такого. И мы сделаем его, ведь рэп - часть культуры, уже довольно большая. И на том же месте мы сможем паровозиком, что называется, сделать рэп-фестиваль. С 23-го по 25 августа джазовый фестиваль, 26-27-го - реконфигурация площадки, а 28-30-го проведем рэп-фестиваль.

Эта мысль пришла мне только вчера, потому что все спрашивают про комментарий в моей программе "Вести недели". Мне потом позвонили с хип-хоп радио ребята и благодарили за поддержку.

Они спрашивали: это ваша личная позиция? Я говорю: да, это моя личная позиция. Они: она отличается от государственной. Я говорю: а как она может не отличаться от государственной, если государственной позиции в отношении рэпа нет вообще. Нельзя отличаться от того, чего нет.

Би-би-си: Но есть же ощущение, что сейчас идет какая-то кампания против рэпа?

Д.К.: У меня есть ощущение, но я считаю, что это глупость, и просто не нашли какого-то общего языка, способа, диалога и так далее.

Я как раз общаюсь с джазовыми музыкантами, у нас джаз тоже раньше считался альтернативной культурой. Сейчас, кстати, это характерно для США, потому что госдеп США пишет своим джазменам официальные письма с просьбой не ехать туда [в Коктебель]. Один из них отменил поездку, ему грозили штрафами и наказаниями, если он все же поедет. Либо есть такая европейская группа De-Phazz, она тоже сослалась на угрозы отмены концертов в Европе, если они поедут на джазовый фестиваль в Коктебеле.

Media playback is unsupported on your device "Я буду петь свою музыку": Оксимирон, Баста и Noize MC поддержали рэпера Хаски

Би-би-си: Вы не думаете, что поскольку для многих вы олицетворяете позицию государства, может подняться волна протеста среди музыкантов, и рэперы могут не захотеть участвовать?

Д.К.: Но это же моя частная позиция, частная инициатива! Я же их защитил в своей авторской программе, за что они мне благодарны. Поэтому здесь я рассчитываю на солидарность, я же хочу как раз поддержать в этом смысле рэп. Какая волна, зачем им это делать?

Би-би-си: Кого бы вы хотели увидеть на фестивале?

Д.К.: Пока это всего лишь объявленная инициатива, ей один день. Я хотел бы увидеть, конечно, Оксимирона, Фейса, хотел бы увидеть Басту. Я хотел бы увидеть многих наших исполнителей, Элджея, Федука увидеть. Я думаю, что выбор-то большой. Сейчас мы войдем в процесс переговоров, приглашений, поиска формата этого фестиваля.

Фейс (Иван Дремин)

Би-би-си адресовала Фейсу вопрос об отношении к идее Дмитрия Киселева. Через своего брата и менеджера Богдана Иван Дремин ответил цитатой американского писателя Германа Мелвилла: "I would prefer not to" (В русском переводе: "Я бы предпочел отказаться". Знаменитая фраза из повести "Писец Бартлби" 1853 года, которой главный герой отвечал на все просьбы и требования. Интерпретируется исследователями в том числе как символ пассивного сопротивления. - прим. Би-би-си).

Ольга Игонина, менеджер Федука:

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"Он не будет сейчас никак это комментировать, никаких приглашений и предложений мы еще не получили. А в самой идее такого мероприятия я, если честно, не вижу ничего плохого".

Андрей Орехов, менеджер Хаски

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"Не знаю, что тут можно сказать. Комичность всей этой ситуации умножается на десять благодаря тому, что это все еще будет происходить на нудистском пляже. Окей, хорошо. Ну, то есть весь мир сходит с ума, что-то подобное я ощущаю, честно говоря.

Когда он читал рэп в своей программе - это было достаточно отважно. Я даже не уверен, что у меня есть мнение, которое можно куда-то запостить, потому что этого мнения фактически нет. Это просто сюр и все, я как-то так к этому отношусь.

[Если бы Киселев позвал Хаски на фестиваль,] я думаю, что мы бы не согласились. Потому что это имиджевая катастрофа - принимать участие в подобных рэп-фестивалях. Пусть он проводит свои джаз-фестивали, и все будет как прежде. Просто рэп же - это совсем другое. Нельзя провести рэп-фестиваль в Кремлевском дворце. Может быть, с некоторыми представителями жанра и можно, конечно.

Я отношусь [к тому, что Киселев вступился за Хаски] так, что сначала вектор сверху был задан противоположный, что нужно теперь говорить только хорошее о Хаски конкретно, и все федеральные каналы начали говорить только хорошо. Вишенкой на этом торте стал сюжет Киселева. Все понятно, почему это делается, мы все прекрасно знаем, каким образом производится контент на федеральных каналах, по чьему заказу".