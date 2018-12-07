"Стома дала мне свободу". Как жить, если удален кишечник
Нет, пожалуй, такой темы о сексе и человеческих взаимоотношениях, на которую YouTube блогер Ханна Виттон не могла бы поговорить, включая такой деликатный для многих вопрос как секс инвалидов. 26-летняя Ханна - женщина откровенная, начитанная, веселая и не боящаяся запретных тем.
В этом году она пережила тяжелую экстренную операцию по удалению части кишечника.
Стома - проделанное хирургами отверстие в ее животе - означает, что Ханна теперь обречена жить с дренажным мешком для фекалий, который она назвала "Мона".
После операции Ханна завела блог о том, как заново полюбить свое тело. Ханна опубликовала свою фотографию в нижнем белье, на которой видны ее стома, ее шрамы и дренажный мешок.
В своих блоге и подкасте Би-би-си Ханна непринужденно болтает с двумя более опытными обладателями стомы и дренажного мешка - ведущей Би-би-си, автором сайта So Bad Ass Сэм Клисби и фитнесс-моделью Блейком Бекфордом.
Тысячи людей в Великобритании живут со стомой и дренажным мешком после операций на кишечнике. Показаний к таким операциям много, среди них - рак кишечника, болезнь Крона и язвенный колит.
Итак, вот то, что вы не знали о жизни со стомой, включая фантомные боли и возможности для секса.
Что такое илеостомический мешок?
Илеостомия - это хирургическая операция, заключающаяся в выведении подвздошной кишки наружу через переднюю брюшную стенку для создания искусственного отверстия (стомы), через которое может выводиться содержимое кишечника, минуя ободочную кишку.
Экскременты поступают в специальный мешок, который затем опорожняется в туалете.
Ханна говорит, что стома выглядит красной, мягкой и влажной. На ней нет нервных окончаний, вы ничего не почувствуете, если дотронетесь до нее, говорит она.
Ханна, Сэм и Блейк заболели язвенным колитом - болезнью, при которой воспаляются толстая и прямая кишки, а на поверхности толстой кишки появляются язвочки.
"Я часто забываю о стоме и о мешке до тех пор, когда нужно сходить в туалет. - говорит Ханна. - Я ощущаю ее только если появляются газы. Тогда мешок начинает поскрипывать, а если стул жидкий, я чувствую, что в нем болтается содержимое".
Тяжело ли за стомой ухаживать?
"Поначалу она отнимает все внимание, - делится Сэм. - Нужно освоить этот процесс. Как ухаживать за стомой, как менять мешок, как его опорожнять. Теперь это часть моей каждодневной жизни. Иду в душ, меняю мешок".
Ханна, Сэм и Блейк также вынуждены вставать посреди ночи, чтобы опорожнить дренажные мешки, иначе они могут протечь.
Можно ли нормально есть?
"Моя семья из Индии. Когда я была в больнице, медсестра сказала мне, что я больше никогда не смогу есть карри. Я тогда была готова повырывать из своих рук капельницы. Та медсестра ошибалась. Нужно просто питаться разнообразно. И нет ничего такого, что бы я не смогла сейчас съесть", - говорит Сэм.
Хотя когда впервые после операции Сэм поела свеклу, она была напугана: "Я думала, что у меня открылось внутреннее кровотечение".
Наличие стомы означает, что пища не переваривается в той же степени, как в здоровом желудке.
Ханна находит, что наблюдать за тем, как переваренная пища выходит через стому в мешок, "увлекательно, но отвратительно".
Пахнет ли дренажный мешок?
Ханна говорит, что фекалии пахнут, только оказавшись вне дренажного мешка, например, когда его приходится опорожнять. Сам мешок не издает никаких запахов.
"Если вы что-то унюхали, это 100% не я, потому что у меня в мешке фильтры", - говорит Ханна.
Сэм добавляет в мешок ментоловый ополаскиватель для полости рта, он нейтрализует запах.
А как с сексом? Эти люди могут им заниматься?
"Черт, конечно, да", - говорит Сэм.
"Во время секса вы не сможете снять свой дренажный мешок. - объясняет Ханна. - Для меня это был своего рода психологический барьер: чувство неуверенности в себе и своем теле и необходимость преодолевать все это. С практической точки зрения мешок ни на что не влияет ".
Но не для всех все так просто.
"У меня есть друг гей, - делится Сэм. - У него удалены прямая кишка и анальное отверстие, там все зашито сверху донизу. И это, да, изменило его сексуальную жизнь".
У Ханны сохранена прямая кишка, но она не знает точно, в каком она состоянии.
"Я не знаю, какой она длины, насколько она прочная, - говорит она. - Понимаете, анальный секс ведь не только для гомосексуалов, он для всех, и вот я не знаю пока, что мне делать с этой стороной сексуальной жизни".
Что такое фантомная прямая кишка?
"Люди, потерявшие конечность, все еще как будто чувствуют ее или боль в ней, фантомные боли, - говорит Сэм. - То же самое с прямой кишкой. Как будто мозг еще не знает о том, что ее там нет".
"В самом начале я постоянно ее ощущала. И я обсуждала с няней свое желание испражниться. Она сказала, чтобы в следующий раз я пошла и посидела в туалете, чтобы это прошло", - добавляет Ханна.
А если вспомнить самый-самый неловкий момент?
С Сэм это случилось в этом году в Сан-Франциско. Внезапно она почувствовала чувство жжения в стоме - это означало, что стома протекает. Сэм нашла туалет в ближайшем супермаркете.
"Там была большая очередь, и когда я, наконец, зашла в кабинку, я была вся в этом, от груди до коленок, - вспоминает она. - Я сняла леггинсы и футболку и вышла из туалета в лифчике и хлопчатобумажном платье, вся в слезах, и медленно пошла вдоль этой очереди", - вспоминает она.
"Бывают моменты, когда ты ощущаешь подобные случаи на публике как настоящую катастрофу, но теперь я могу даже посмеяться над произошедшим", - говорит Сэм.
Ханна говорит, что у нее специальная карта "Не могу ждать", выданная организацией Crohn's and Colitis UK, поддерживающей людей с язвенным колитом и болезнью Крона. Ей нет нужды тратить время на долгие объяснения, она может просто показать карту в кафе или в магазине.
Стомы всегда причиняют неудобства?
"Стома вернула мне настоящую жизнь, - говорит Блейк. - Потому что жизнь с язвенным колитом была ужасной. С ним у тебя все болит, ты чувствуешь себя разбитым. Я дошел до того, что не мог выйти на улицу, чтобы со мной ничего не случилось".
Для Ханны стома не стала символом свободы. Ей поставили диагноз в 7 лет, воспалительный процесс причинял массу хлопот. С 15 до 25 лет болезнь находилась в стадии ремиссии, но вернулась в прошлом году.
"Все случилось внезапно и совершенно выбило меня из колеи. Я месяц пролежала в больнице и должна была срочно пройти операцию. Я не чувствую, что стома вернула мне мою жизнь обратно. Мне бы хотелось вернуть все то, что было раньше. Но когда я говорю так, мне не стыдно", - говорит Ханна.