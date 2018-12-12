"Новое величие", домогательства Слуцкого, зарплата Сечина: о чем не знал Путин

Правообладатель иллюстрации Mikhail Metzel/TASS Image caption О резонансных темах Путин нередко узнает от журналистов

На заседании Совета по правам человека 11 декабря Владимир Путин признался, что не слышал о резонансных делах "Нового величия" и "Сети". О каких еще резонансных событиях не знал Путин, пока его не спросили?

Во время больших совещаний и пресс-конференций российский президент нередко признается коллегам или журналистам, что ничего не знает о некоторых обсуждаемых темах.

Мысль о том, что Путин "не все знает", высказывают нередко. Например, одним из последних это сделал режиссер Никита Михалков. "Я уверен, к сожалению, что Путин не все знает. И я уверен, что существуют определенные, так сказать, силы, которые хотят, чтобы он меньше знал", - сказал он в интервью Юрию Дудю.

Михалкову быстро последовал ответ из Кремля. "Президент обладает неоспоримым преимуществом - он имеет множество источников, из которых он уже получает всю полноту картины", - прокомментировал слова режиссера пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Правда, тот же Песков, отвечая на вопросы журналистов, нередко использует формулировку "в Кремле не в курсе".

О каких масштабных явлениях не знал российский президент?

О делах "Сети" и "Нового величия", несовершеннолетних членов которых обвиняют в экстремизме и подготовке волнений:

"Меня, честно говоря, забеспокоило то, что вы сказали по поводу того, что совершаются какие-то правонарушения в отношении несовершеннолетних в рамках этих организаций. Безусловно, с этим необходимо поразбираться, нужно проверить... Я вообще первый раз об этом слышу, я посмотрю" (встреча с членами СПЧ, 11 декабря 2018 года).

Позднее Песков разъяснил, что Путин все-таки был в курсе дела "Нового величия", но "ему, естественно, никто не докладывал и не мог докладывать о всех нюансах этого дела, о всех деталях".

О деятельности Марии Бутиной, задержанной в США по обвинению в работе в качестве иностранного агента без регистрации:

"Я когда услышал, что вокруг нее все происходит (у нас публичное мероприятие, но здесь скрывать нечего), для начала просто опросил всех руководителей наших спецслужб: кто такая? Никто о ней вообще ничего не знает" (встреча с членами СПЧ, 11 декабря 2018 года).

Об обвинениях в домогательствах в адрес депутата Слуцкого со стороны нескольких журналисток:

"Не слышал ничего об этой истории. Но у меня конечно есть на этот счет свое мнение. Сейчас развертываются целые процессы в некоторых западных странах, в Голливуде, поднимают проблемы, как они утверждают, десяти, двадцати, тридцатилетней давности. Я не считаю, что мы должны превращать все эти вопросы, особенно конкретные случаи в какую-то кампанию" (общение с журналистами после Прямой линии 7 июня 2018 года).

О работе Евгения Пригожина и о его "фабрике троллей", которую обвиняют во вмешательстве в выборы в США:

"Вы действительно думаете, что человек, который занимается ресторанным бизнесом, имея даже какие‑то хакерские возможности, имея какую‑то частную фирму в этой сфере - я даже не знаю, чем он занимается, - с этих позиций может повлиять на выборы в Соединенных Штатах или в какой‑то европейской стране?" (интервью австрийскому телеканалу ORF, 4 июня 2018 года).

"Мы не знаем, что это за агентство, и никогда с ним никакого взаимодействия не было. Мы не могли с ним взаимодействовать, потому что мы не знаем, что это за агентство и чем оно занимается. И есть ли оно на самом деле", - говорил Песков в 2015 году.

О доходах Игоря Сечина, который скрывает свою зарплату и судится с теми, кто ее озвучивает

"Зарплату Сечина не знаю... Я, честно говоря, даже свою зарплату [не знаю]. Как бы так вот приносят, я их складываю и на счет отправляю" (Большая пресс-конференция, 18 декабря 2014 года).

О деле журналиста РБК Александра Соколова, арестованного по обвинению в обвинению в участии в запрещенной организации:

"Если он сидит за какие‑то разоблачения, в том числе по космодрому Восточный… Я ему благодарен за то, что он работает по этой теме. Я просто не знаю, первый раз слышу эту ситуацию и фамилию эту первый раз слышу. Но, безусловно, разберусь" (Большая пресс-конференция, 17 декабря 2015 года).

"В отношении конкретных лиц, о которых Вы сказали, я, честно говоря, ничего даже не слышал и фамилий этих не слышал. Я обещаю, я посмотрю, я просто не знаю, насколько там справедливые были решения" (Большая пресс-конференция, 23 декабря).

О Юрии Шевчуке и о митингах Триумфальной площади в Москве:

"Поверьте мне: я этого не знаю! Я этим не занимаюсь! Я говорю откровенно и даю вам честное партийное слово! Я и Шевчука не знал, и не знал, что они собирались на Триумфальной площади... э-э.... регулярно" (интервью "Коммерсанту", 30 августа 2010 года).

Незадолго до этого Путин на встрече с членами попечительского совета благотворительного фонда "Подари жизнь" не узнал лидера группы ДДТ Юрия Шевчука, который спрашивал его о свободе собраний. "А как Вас зовут, извините?" - обратился Путин к Шевчуку.

О проблемах крымских татар, которые после аннексии Крыма в 2014 жаловались на притеснения и похищения:

"Первый раз слышу, что там есть какие-то исчезновения людей. Непонятно, кто это делает и зачем это делать" (2014 год, встреча с членами СПЧ).