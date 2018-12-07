Пресса Британии: трампист-комментатор RT заинтересовал спецпрокурора Мюллера

В обзоре британской прессы:

Спецпрокурор, Ассанж, советник Трампа, RT и письма Клинтон

Спецпрокурор Роберт Мюллер, по всей вероятности, изучает выступления Теда Маллока, который был одним из советников Дональда Трампа во время президентской гонки в США, в эфире российского телеканала RT, сообщает Guardian.

Следователи обратились к Маллоку, который проживает и работает в Лондоне, чтобы он рассказал о своих частых появлениях в программах RT, который американские спецслужбы называют одним из основных инструментов пропаганды России. Предполагаемый интерес спецпрокурора к RT любопытен еще и потому, что телеканал поддерживает тесные связи с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем.

В 2016 году сайт WikiLeaks опубликовал десятки тысяч электронных писем, которые были украдены у руководителей Демократической партии российской разведкой. Россия отрицает свое участие в этом, а Ассанж уверяет, что получил письма не от России, оговаривается Guardian.

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О том, что его допросили, Маллок рассказал своему приятелю Джерому Корси - публицисту правого толка и любителю теорий заговора, который также является одним из фигурантов расследования. "Они подумали, что он действует в координации с Россией, а RT - это Россия", - рассказал Корси в интервью Guardian. Сам Маллок отрицает, что согласует свою деятельность с Москвой.

В черновиках юридических документов и в журнале посетителей посольства Эквадора в Лондоне, где находится Ассанж, можно увидеть запись о том, что сотрудники RT встречались с Ассанжем 2 августа 2016 года. В тот же день давний союзник Трампа Роджер Стоун, который хвастал особыми отношениями с WikiLeaks, получил информацию о планах Ассанжа по публикации электронных писем, пишет Guardian. Стоун это отрицает.

Возможно, это просто совпадение. RT утверждает, что не делился ни с кем информацией об интервью, и называет обвинения в передаче сведений Маллоку или Корси абсурдными и беспочвенными, отмечает газета.

По информации Мюллера, в конце июля 2016 года Стоун пытался заполучить копии новой порции электронных писем, которые готовился опубликовать WikiLeaks. 31 июля Стоун написал Корси письмо, в котором намекнул, что их общему знакомому Маллоку следует встретиться с Ассанжем в Лондоне. Корси сказал, что он отправил Маллоку письмо Стоуна, и объяснил, что Стоуну нужны письма, готовящиеся к публикации на WikiLeaks, сообщает издание.

2 августа Корси написал ответ - насколько можно понять, с информацией о планах WikiLeaks опубликовать новую порцию писем. "Есть информация, что наш друг в посольстве собирается сделать еще два вброса", - приводит текст письма газета.

Корси указал примерные даты публикаций, и, по-видимому, сообщил, что один из вбросов будет посвящен благотворительному фонду Клинтонов. Также он предложил начать распространять слухи о проблемах со здоровьем Хиллари Клинтон, пишет Guardian.

Мюллер выясняет, откуда Корси знал о планах WikiLeaks. Корси говорит, что не помнит, ответил ему Маллок или нет.

В день, когда Корси отправил свое письмо, Ассанж рассказал в интервью корреспонденту RT Афшину Раттанси о предстоящей публикации писем, связанных с фондом Клинтон. Интервью вышло в эфир лишь 6 августа. Раттанси не ответил на просьбу Guardian о комментарии.

RT утверждает, что информация, прозвучавшая в том интервью, по большому счету, перекликается с предыдущими интервью Ассанжа, в том числе программе Democracy Now (Демократия сейчас). Интервью вышло 25 июля, но в нем ничего не говорилось о готовящейся публикации писем или о фонде Клинтонов, пишет издание.

После избрания Трампа в ноябре 2016 года Маллок появлялся в программе Раттанси на RT по меньшей мере пять раз. Маллок отрицает какие-либо связи с WikiLeaks. Он отказался дать комментарий, несмотря на неоднократные просьбы издания.

Зурабишвили: Россия продолжает агрессивно оккупировать пятую часть нашей страны

Недавно избранный президент Грузии Саломе Зурабишвили написала в Financial Times статью о том, что ее стране необходима поддержка Запада для сохранения своих ценностей.

"Потребовался целый век, но я наконец вижу, как мечта моих бабушек и дедушек стала реальностью. 28 ноября я стала первой женщиной-президентом Грузии. Это заметный прыжок вперед для моей страны, которая провела значительную часть прошедшего века в когтях Советского Союза", - пишет политик.

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Даже во времена советского контроля Грузия оставалась лучом надежды на демократические свободы. В апреле 1991 года Грузия первой из кавказских республик провозгласила независимость и теперь это первая кавказская страна с женщиной-президентом, отмечает Зурабишвили.

Но этот прогресс достался дорогой ценой. "Те из нас, кто хотел демократического прогрессивного общества, действующего по западной модели, должны были за это бороться. Я вижу свою победу на выборах как победу Европы и Запада. Грузия прокладывает путь демократии в кавказском регионе и является близким стратегическим союзником Европы и США. Однако при этом Россия продолжает агрессивно оккупировать пятую часть нашей страны. Делает она это с 2008 года. Нам необходима постоянная поддержка Запада в восстановлении нашей территориальной целостности посредством дипломатии", - пишет избранный президент.

"Когда я стала дипломатом в 1970-х годах, холодная война была в самом разгаре. И сегодня я наблюдаю ту же самую борьбу, когда агрессивная Россия пытается сеять дезинформацию и распри. Будучи первым президентом с европейскими корнями, я буду продолжать отстаивать западные ценности, невзирая на дестабилизирующее влияние нашего северного соседа. Я буду продолжать бороться за демократию, чтобы избавить эту страну от пережитков тоталитарного прошлого", - обещает политик.

Новое слово в шахматах: е2-е4 уже не лучший вариант

Не все так очевидно в шахматах, как нам казалось раньше, пишет Times со ссылкой на научные исследования.

В романе Агаты Кристи "Большая четверка" Эркюль Пуаро, расследуя убийство шахматиста, выясняет, что тот всегда начинал партии определенным образом. Этот дебют называют "Испанской партией" или "дебютом Руи Лопеса", когда белые идут пешкой от короля е2-е4.

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Это начало популярно как среди начинающих, так и среди титулованных шахматных гроссмейстеров. Белые стараются нарушить структуру пешек своего противника. Однако исследователи выяснили, что это не самое оптимальное начало партии. Компьютерная программа Alphazero, которая сама себя обучила игре в шахматы, предпочитает делать первый ход пешкой от королевы d2-d4, пишет газета.

Это открытие может радикально изменить игру, в которую люди играют уже более 1500 лет. В шахматах действуют строгие правила, которые, однако, не являются препятствием для огромного количества возможных перемещений фигур с одной целью - шаха и мата. Лучшие шахматисты могут планировать свою стратегию на много ходов вперед. В 1956 году Бобби Фишер, которому тогда было 13 лет, прославился благодаря так называемой "партии века". Он играл с американским гроссмейстером и пожертвовал королевой, чтобы забрать с доски гораздо больше фигур соперника.

Но даже самые лучшие шахматисты могут ошибаться и поддаваться эмоциям, пишет газета. Арона Нимцовича считают одним из лучших шахматных теоретиков XX века. Однажды, проиграв партию в Берлине гораздо более слабому противнику, он, насколько известно, вскочил на стол и закричал: "Почему я должен проигрывать этому идиоту?"

Программа Alphazero в этом смысле отличается. Как и компьютер Deep Blue компании IBM, построенный в 1990-х для партий с тогдашним чемпионом мира Гарри Каспаровым и одержавший победу во второй игре, он не испытывает эмоций. Его ходы - это результат работы процессора, отмечает издание.

Обзор подготовил Геннадий Алашеев, BBCRussian.com