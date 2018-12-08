Лэнс Армстронг: потерял миллионы из-за допинга, но заработал на инвестициях

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Лэнс Армстронг инвестировал 100 тысяч долларов в Uber 2010 году - с тех пор стоимость компании многократно выросла

Лэнсу Армстронгу, который потерял более 100 миллионов долларов в результате судебных процессов, удалось вернуть часть денег и спасти семью от банкротства благодаря инвестициям в акции Uber.

47-летний американец был лишен семи титулов победителя велогонки "Тур де Франс" и пожизненно отстранен от участия в соревнованиях в 2012 году прежде чем признался в систематическом применении допинга.

По его словам, незадолго до этого - в 2010 году - он вложил 100 тысяч долларов в венчурный фонд, который инвестировал в мобильное приложение для заказа такси или частных водителей. "Это спасло мою семью" - признается бывший гонщик в интервью CNBC.

В апреле этого года Армстронг согласился заплатить 5 млн долларов правительству США, чтобы урегулировать иск, разбирательство по которому могло обойтись ему в 100 млн долларов. Тем не менее, по словам Армстронга, он не испытал серьезного облегчения, поскольку по другим искам он был обязан уплатить еще 111 млн долларов.

Легендарный спортсмен, у которого пятеро детей, не раскрывает, какой доход принесли ему акции Uber, но говорит, что цифра кажется слишком большой, чтобы быть правдой. Активы компании, основанной в 2009 году, на момент его инвестиций оценивались в 3,7 млн долларов. В этом году их стоимость составляет уже 72 млрд, а согласно прогнозам на 2019 год, в ближайшее время может вырасти до 120 млрд.

На вопрос, заработал ли он 10, 20, 30, 40 или 50 миллионов, Армстронг отвечат "что-то около того", добавляя при этом, что он даже не знал, куда именно инвестирует свои деньги, когда передавал их венчурному фонду.

"Я сам разрушил свою жизнь"

Армстронг завершил спортивную карьеру после семи подряд побед в Тур дэ Франс с 1999 по 2005 год. Затем, вернувшись в большой велоспорт в 2009 году, он занял третье место, а два года спустя окончательно завершил карьеру.

Американское антидопинговое агентство USADA впоследствии установило, что велогонщик участвовал в "самой изощренной, профессионально организованной и успешной допинговой программе из когда-либо известных" и вынудило Армстронга в 2013 году сознаться в том, что на протяжении всей карьеры он использовал запрещенные препараты.

В дальнейшем Армстронг признал, что его карьеру разрушило не только применение допинга, но и поведение. "Большинство людей понимают, что допинг применялся всеми. Проблемой было не это, а то, как агрессивно я защищался, все отрицая и нападая в ответ", - говорит бывший чемпион.

Так, в 2006 году Армстронг отсудил у газеты Sunday Times около 300 тысяч фунтов из-за того, что в 2004 году издание позволило себе усомниться в чистоте его побед. А в 2013 году, после допингового скандала, ему самому пришлось заплатить газете около 1 млн фунтов стерлингов в качестве компенсации.

"Так или иначе, я снова сделал бы все то же самое, будь у меня возможность вернуться в прошлое. Даже если я использовал допинг, я, прежде всего, был джентльменом, у меня были достоинство и класс, я всегда относился к людям с уважением. Меня бы простили, меня бы не стали преследовать. Я уверен - главной причиной моего падения стало то, как я себя повел в этой ситуации".