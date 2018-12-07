Что известно о ракете 9M729, из-за которой спорят Россия и США

Правообладатель иллюстрации Yuri Smityuk/TASS Image caption Ракета 9M729 предназначается для комплекса "Искандер-М", но известно о ней совсем немного

Главная претензия США к России в контексте соблюдения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) заключается в разработке ракеты 9M729 (SSC-8 по классификации НАТО). Об этом заявила на брифинге в Вашингтоне заместитель государственного секретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томсон.

"Либо вы ликвидируете эту систему, ликвидируете пусковую установку или меняете ее таким образом, что радиус действия не будет выходить за рамки", - сказала она в четверг, 6 октября, говоря об условиях, при которых может начаться процесс обсуждения судьбы договора.

Главная претензия американцев к этим ракетам - дальность, которая, по их информации, превышает нижний предел в 500 километров, установленный договором.

Ранее США заявили, что намерены выйти из ДРСМД через 60 дней в случае, если Россия не перестанет нарушать договор, подписанный Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в 1987 году. Теперь, как сказала Томсон, мяч на стороне России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на это заявил в пятницу, что "Российская Федерация не нарушала, не нарушает и остается приверженной своим обязательствам по ДРСМД" (ранее в Москве последовательно отвергали обвинения в нарушении договора).

Тайные ракеты

О ракете SSC-8б или 9M729 в прессе информации очень мало. По официальной версии, это модернизация ракеты 9М723 для комплекса "Искандер-М", но, по некоторым неподтвержденным данным, она может быть разработана на базе крылатой ракеты с большой дальностью.

Договор о РСМД запрещает России и США использовать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (1000-5500 км) и малой (500-1000 км) дальности.

Россия и США в последние годы стали подозревать друг друга в попытке тайно обойти условия договора.

Ключевое слово здесь - "тайно", четких доказательств в защиту своей позиции ни Россия, ни США не обнародовали.

Известно, что 9M729 существует, но подробности, включая предполагаемое устройство этой ракеты и ее тактико-технические характеристики устанавливаются лишь по косвенным признакам.

В США утверждают, что у них есть информация не только о разработке, но и о развертывании системы, однако подтверждения опубликованы не были.

Правообладатель иллюстрации Yuri Smityuk/TASS Image caption Дальность ракет комплекса "Искандер-М" не превышает пределов, установленных ДРСМД, но почти достигает их

Ранее российские и иностранные эксперты высказывали предположения, что ракета 9M729, внешне более крупная, чем обычные ракеты для комплекса "Искандер-М", была разработана на базе крылатой ракеты морского базирования "Калибр", дальность которой достигает 2500 километров.

Другая версия - модернизация авиационной крылатой ракеты Х-101 с дальностью более 5500 километров. В обоих случаях дальность базовых ракет сильно превышает рамки, установленные договором. Однако эти предположения не были подкреплены доказательствами.

Официально Россия настаивает на том, что дальность 9M729 - в пределах нормы, то есть меньше 500 километров, и что она разработана на базе ракеты 9М723 для комплекса "Искандер-М".

"В России действительно имеется ракета наземного базирования 9М729, - заявил на брифинге 26 ноября замминистра иностранных дел Сергей Рябков. - Она является модернизированным вариантом ракеты для комплекса "Искандер-М". Модернизация данной ракеты имеет отношение, прежде всего, к ее боевой части. Проинформировали американскую сторону, что 18 сентября 2017 года на полигоне "Капустин Яр" в рамках учений "Запад-2017" был произведен учебно-боевой пуск ракеты 9М729 на максимальную дальность. Она пролетела менее 480 километров".

Еще одна ракета, вызывала озабоченность в контексте РСМД - 9М728 (другой индекс - Р-500) для комплекса "Искандер-К". Она уже принята на вооружение, но ее дальность заявлена в 500 километров. То есть она не нарушает ограничения РСМД, но доходит до его границы.

Однако устройство этой ракеты не раскрывается, возможности по увеличению этой дальности неизвестны.

Как рассказал Би-би-си эксперт Российского совета по международным делам (аббревиатура совета совпадает с кратким названием договора - РСМД), военный обозреватель Александр Ермаков, в руках у американцев оказались спутниковые снимки некоей ракеты, которая по размеру больше, чем стандартные ракеты для "Искандера", но они довольно нечеткие.

В другом случае, пояснил он, американцы видели пуск ракеты на запрещенную дальность с наземного испытательного стенда - но опять же они не имеют доказательств, что эта испытанная ракета может использоваться на подвижном наземном комплексе.

"Даже без какого-то вранья с чьей-то стороны и каких-то подтасовок американцы со стороны могли посчитать, что действия, которые российская сторона считает невинными, могли быть нарушением договора. Но тут другой вопрос, что никто не собирается в этом разбираться", - считает Ермаков.

Вопрос доверия

У России есть свой набор претензий к США.

Так, например, уже много лет Москва выступает против развертывания Вашингтоном компонентов ПРО в Европе, который будет включать в себя пусковые установки наземной версии противоракетной системы RIM-161 Standard Missile 3, которые используют пусковые установки Mark 41 Vertical Launching System. Точно такие же установки используются для крылатых ракет Tomahawk.

Россия также подозревает США в скрытом испытании баллистических ракет на дальность, запрещенную договором, во время запуска мишеней на испытаниях систем ПРО - по мнению Москвы, в этих случаях, по сути, используются баллистические ракеты.

В обоих случаях, как говорил на брифинге Рябков из МИД России, Москва не получила никаких доказательств того, что эти системы не нарушают договор.

Проблема РСМД во многом касается доверия между двумя странами, она обострилась в последнее время с ухудшением отношений между Россией и Западом.

"Одна сторона говорит: вы нарушаете договор, у нас есть доказательства, но мы их вам не покажем. А вторая отвечает: мы не нарушаем договор, у нас есть доказательства этого, но мы их вам тоже не покажем, - резюмирует Ермаков. - Американцы говорят, что на двусторонних встречах они передали весь объем убедительных доказательств, а российская сторона говорит, что на тех же самых двусторонних встречах она передала полный объем убедительных опровержений".