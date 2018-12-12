В России самолеты сталкиваются с птицами все чаще. Кто виноват?

Правообладатель иллюстрации Markus Scholz Image caption Хищники помогают отгонять птиц от самолетов, но не всегда

В России растет число столкновений самолетов с птицами. Перевозчики жалуются на то, что российские аэропорты менее безопасны в этом отношении.

По данным Росавиации, за 11 месяцев 2018 года произошло 930 столкновений самолетов с птицами. За весь 2017 год таких было 926 случаев.

В докладе Росавиации, в котором анализировались данные за 2005-2015 годы, говорилось, что в 2012-2014 годах ежегодно происходит в среднем не менее 47 инцидентов, что "указывает на ухудшение состояния орнитологического обеспечения полетов".

Другой источник информации - данные российской отраслевой группы авиационной орнитологии. Из материалов группы следует, что с 2009 года число столкновений птиц с самолетами последовательно росло. Если в 2009 году таких случаев было 36, то в 2017 году - уже 1029. При этом, отмечается на сайте группы, в это число не входят случаи столкновений птиц и самолетов иностранных компаний в воздушном пространстве РФ.

По данным Международной организации гражданской авиации (ИКАО), чаще всего из-за столкновения с птицами повреждаются двигатель и крыло самолета, на эти части приходится больше 40% всех случаев. Реже - лобовое стекло, антенна радиолокатора, фюзеляж, стабилизатор, фара и шасси. Наиболее опасными считаются попадания птиц в двигатель (из-за угрозы его разрушения) и в лобовое стекло (из-за возможной разгерметизации кабины).

Примерно в 3% случаев попадания птицы в двигатель он выходит из строя, а это чревато огромными финансовыми убытками.

"У самолета Airbus neo - особый двигатель, стоимость - 13 млн долларов. Попала чайка - движка нет. Эти двигатели будут ремонтироваться только в шести коммерческих структурах в мире. И эти убытки могут быть несоизмеримы со стоимостью ремонта двигателя. Поэтому, когда мы говорим об орнитологическом обеспечении аэропорта, мы не говорим, мы кричим: одумайтесь и вовремя хоть что-то сделайте", - сказал глава "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов на общем годовом собрании Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) в начале декабря.

Из материалов Росавиации следует, что наиболее часто столкновения с птицами происходят во время взлета, начального набора высоты, захода на посадку и самой посадки. Наибольшую угрозу могут представлять столкновения на завершающей стадии разбега самолета по полосе, когда высокая скорость уже не позволяет пилотам прервать взлет.

По данным ИКАО, в половине случаев столкновения с птицей на взлете пилот из предосторожности совершает вынужденную посадку, в 21% случаев - прерывает взлет.

Больше столкновений в России

Представители российских перевозчиков жалуются, что по их данным, в России столкновения с птицами происходят чаще, чем за границей.

На общем годовом собрании АЭВТ руководители перевозчиков жаловались, что самолеты в России часто страдают от птиц. Гендиректор "Ютэйр" Андрей Мартиросов заявил, что в России - по данным его компании - на тысячу полетов столкновений с птицами происходит в десятки раз больше, чем за границей.

Столкновения с птицами в российских аэропортах, особенно в регионах, происходят в разы чаще, чем в Европе, все это ведет к дополнительным расходам на техническое обслуживание самолетов, подтверждает источник Русской службы Би-би-си в одной из крупных российских авиакомпаний.

По статистике отраслевой группы авиационной орнитологии, с 2012 по 2017 год в России произошло 2425 столкновений с птицами. Для сравнения - за 2012-2016 годы, по данным отчета о безопасности европейского авиационного агентства, в коммерческой авиации произошло 13005 инцидентов.

Это в пять раз больше, чем в России, но с учетом сравнительного объема авиаперевозок получается, что этот показатель более чем вдвое ниже российского. Так, в 2016 году российские авиакомпании перевезли 88,5 млн пассажиров, а европейские за это же время - 972,6 млн, то есть в 11 раз больше.

Данные статистики по количеству столкновений, впрочем, могут быть не совсем точными. Как рассказывает пилот еще одной крупной российской авиакомпании, если столкновение с птицей не нанесло повреждений воздушному судну, осмотр может не выявить его следов. И он не попадет в статистику.

"Иногда сама птица остается, например, под головным обтекателем или на стойке шасси - без повреждения ее элементов," - рассказывает он Би-би-си.

Почему птицы атакуют аэропорты?

"В российских аэропортах очень слабое орнитологическое обеспечение", - говорит источник Би-би-си в одной из крупных российских авиакомпаний. Особенно это проблема актуальна в региональных аэропортах, говорит он и уточняет, что подобные происшествия приводят к убыткам из-за вынужденного простоя.

Кроме отсутствия единой системы орнитологической защиты, проблемы аэропортам создают подступающие все ближе жилые районы и мусор от них.

Так, 6 декабря, Новосибирский районный суд обязал администрацию Криводановского сельсовета ликвидировать полигон бытовых отходов. Прокурорская проверка выяснила, что в пределах приаэродромной территории Толмачево на принадлежащем сельсовету участке площадью 44,8 тысячи квадратных метров размещается полигон с пищевыми отходами. И он привлекает целые стаи птиц.

Летом 2016 года, когда Airbus А320 "Аэрофлота", летевший по маршруту Томск-Москва, был вынужден вернуться в аэропорт Томска из-за попавшей в двигатель птицы. Никто не пострадал, но самолет задержался на 12 часов. Это событие стало поводом для проверки со стороны транспортной прокуратуры.

В ведомстве выяснили, что у томского аэропорта не хватало специального орнитологического оборудования. Кроме того, с 2012 по 2017 год специалисты по борьбе с птицами там не занимались проблемой свалки рядом с аэродромом. Именно она привлекала пернатых.

Пушки, шипы и крики

Чтобы решить проблему столкновений самолетов с птицами, нужно решить несколько задач, говорится в материалах Росавиации.

В их числе - сокращение и ликвидация деревьев и кустарников, так как это обеспечивает птицам пищу, убежище или ночлег. Кроме того, нужно избавляться от источников стоячей воды и скашивать траву. Также Росавиация советует "сокращать риски" от находящихся рядом с аэродромами свалок и сельскохозяйственных угодий.

В холдингах "Аэропорты Регионов", "Новапорт" и "Базел Аэро" не ответили на запрос Русской службы Би-би-си.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Птицы создают проблемы самолетам по всему миру. На фото: последствия столкновения Боинга-777 British Airways с птицей при подлете к аэропорту Дубая, ноябрь 2018 года

В Домодедово, Шереметьево и Пулково Би-би-си рассказали о том, что борются с птицами самыми разными способами.

В аэропорту Петербурга в ход идут пушки, которые создают воздушные хлопки, светоотражающие шары, биоакустические системы, которые имитируют крики тревоги более 50 разновидностей птиц. В "Шереметьево" в основе биоакустического оборудования лежит запись и воспроизведение тревожных криков восьми видов птиц.

Кроме прочего, в "Пулково" стоят чучела, а на объектах аэропорта есть специальные "противопосадочные шипы". Подобная система действует и в московском "Шереметьево".

"Специальные шипы крепятся на поверхность сооружения, в результате создается механическое препятствие для осуществления посадки," - пояснили в пресс-службе .

В Пулково и в "Шереметьево" пытаются сделать так, чтобы птицы в аэропорту не смогли найти еды. В Пулково технические водоемы затягивают специальной сеткой для того, чтобы птицы не садились на воду и не питались из водоемов. В "Шереметьево" есть специальная система "Антикрот". Она борется с грызунами, которыми питаются птицы.

В Домодедово отмечают, что "пока нет оборудования, которое могло бы полностью заменить орнитолога и ястреба". В аэропорту на службе состоят пять ястребов-тетеревятников.

"Птицы всегда будут избегать тех мест, где они могут встретить хищника. Это инстинкт," - сообщили Би-би-си в пресс-службе аэропорта.

Также по периметру аэродрома установлены пропановые пушки и биоакустические установки. Первые предназначены для имитации выстрелов, вторые - криков птиц", - пояснили в пресс-службе Домодедово.

Часто проблема с защитой взлетных полос от птиц заключается в том, что новые поколения пернатых перестают бояться привычных средств отпугивания, говорит Би-би-си источник в одной из авиакомпаний.

Из-за этого в программе биоакустического прибора в "Шереметьево" предусмотрели несколько режимов воспроизведения, чтобы птицы не привыкали к одним сигналам.

Кто еще?

В мире также нет единого подхода к отпугиванию птиц от аэропортов. Среди акустических методов - выстрелы и специальные звуки "паники" для птиц.

Вот как выглядит работа одной из этих систем в аэропорту Лутон.

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В США и Канаде для борьбы с птицами применяли собак и свиней. Еще один метод - портить яйца, которые птицы откладывают на аэродромах, чтобы из них не вывелось потомство.

В аэропорту Солт Лейк Сити применяли практику отлова крупных птиц. Каждый год, по данным BBC News Magazine, из этого района переселяли 300-500 особей.