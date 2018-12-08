Коричневый жир поможет похудеть, млекопитающие пауки и реальная история Содома и Гоморры

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В очередной подборке самых интересных, самых важных и самых забавных научных новостей:

Млекопитающие пауки?

Млекопитающие считаются вершиной эволюции. Они не только выкармливают свое потомство молоком, но и заботятся о новорожденных до тех пор, пока те не научатся добывать пропитание самостоятельно.

С каким же удивлением китайские ученые недавно обнаружили, что так поступают и некоторые членистоногие. А именно - один вид из семейства пауков-скакунов.

Самки кормят вылупившихся паучат специальным секретом в течение по меньшей мере 20 дней, а потом еще столько же - подкармливают наряду с другой пищей. Это вдвое дольше, чем о потомстве обычно заботятся мыши.

С одной стороны, у самок Toxeus magnus нет молочных желез, поэтому, строго говоря, выделяемую их телом питательную жидкость нельзя назвать молоком. С другой, по сути она ничем не отличается от привычного нам молока - хотя в паучьем секрете вчетверо больше белка, чем в коровьем молоке, а также больше сахара и жиров.

Ученые пока не уверены, откуда именно появляется "паучье молоко". Скорее всего, это переработанные в жидкую форму неоплодотворенные яйцеклетки.

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Справиться с ожирением поможет... коричневый жир?

Ожирение - это заболевание, при котором в нашем организме накапливается все больше и больше жира. В какой-то момент этот жир становится проблемой - например, снижает восприимчивость к инсулину, в результате чего у пациента развивается диабет второго типа.

Однако не любой жир вреден.

При ожирении в теле накапливается так называемая белая жировая ткань (выше на фото). Но есть и другой тип жира, коричневый, и вот он как раз может оказаться очень полезным. Например, с его помощью можно бороться с ожирением.

Коричневый жир - результат эволюции. Маленьким животным, вроде мышей или других мелких грызунов, он позволяет выживать даже в условиях экстремального холода, поскольку помогает сохранять - и при необходимости высвобождать - огромное количество тепла.

Всего лишь 100 граммов коричневого жира в день могут сжечь около 3400 килокалорий.

У человека коричневый жир тоже есть. Его довольно много в организме младенцев, однако по мере взросления его становится все меньше и меньше, а его активность снижается. Впрочем, последние исследования показали, что количество коричневого жира в теле можно нарастить - специально для борьбы с ожирением.

Сначала две новости - и обе плохие. Первая: самый надежный способ сделать это - симулировать очень холодную зиму, без центрального отопления и теплой одежды. Пронизывающий холод запускает механизм роста коричневого жира и его сжигания. Но последствия подобного эксперимента могут быть самыми плачевными для здоровья, и к тому же не гарантируют нужного эффекта.

Вторая: можно симулировать нервную реакцию на пронизывающий холод при помощи медикаментов. Однако их побочные эффекты включают в себя повышенное давление и учащенное сердцебиение, что особо опасно именно для людей, страдающих ожирением - которых, собственно, и нужно лечить.

Теперь, наконец, хорошая новость. Ученые обнаружили молекулу, которая позволяет переработать белый жир в коричневый без экстремальных температур. Пока что новую терапию испытали только на мышах, но выглядит она многообещающе. Испытания на людях должны начаться в ближайшее время.

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Содом и Гоморра могли быть уничтожены взрывом метеорита

Библейская история о Содоме и Гоморре - городах, якобы стертых Богом с лица Земли за грехи их жителей, - могла быть основана на реальном историческом событии. Судя по всему, почти четыре тысячелетия назад неподалеку от Мертвого моря произошел мощный взрыв метеорита, который мог уничтожить целые поселения и унести десятки тысяч жизней.

Взрыв произошел над территорией современной Иордании - сейчас там огромная круглая равнина диаметром около 25 км. К такому выводу пришли археологи, уже 13 лет ведущие раскопки в древнем городе Талль-эль-Хаммам, который некоторые ученые считают прообразом библейского Содома.

В Бронзовом веке Талль-эль-Хаммам был огромным процветающим городом и крупным административным центром. Его окружала 2,5-километровая защитная стена высотой до 15 метров и толщиной до 30 метров - с несколькими воротами и дозорными башнями.

К моменту катастрофы эта территория была заселена уже более 2500 лет. Однако сразу несколько факторов указывают на то, что около 3700 лет назад город был почти мгновенно уничтожен мощной взрывной волной раскаленного воздуха.

Взрыв принес разрушения на территорию почти в 500 квадратных километров, после чего она оставалась необитаемой на протяжении еще примерно семи веков.

Ранее высказывались предположения, что Талль-эль-Хаммам был уничтожен землетрясением, однако раскопки показали, что разрушительная волна была однонаправленной - а значит, не могла исходить из-под земли.

Кроме того, сохранившиеся черепки глиняной посуды с одной стороны обожжены так сильно, что покрылись слоем стекла. Расчеты показали, что для этого необходима температура от 8 до 12 тысяч градусов Цельсия.

Однако толщина стеклянного слоя - не больше 1 мм. А значит, взрывная волна была раскаленной, но непродолжительной: несколько тысячных долей секунды. И самое логичное научное объяснение этому - взрыв в атмосфере метеорита, мощность которого приблизительно равна взрыву 10-мегатонной ядерной боеголовки на высоте около 1 км.

По мнению ученых, это объясняет и то, что территория процветающего города так долго оставалась незаселенной после катастрофы: покрытая слоем метеоритного пепла почва оказалась непригодной для земледелия.

Впрочем, с этими выводами согласно не все научное сообщество.