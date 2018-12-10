Пресса Британии: куда заведет Британию Тереза Мэй?

В обзоре британской прессы за 10 декабря:

Тереза Мэй ведет очень рискованную игру

Протесты во Франции - пример того, что происходит, когда люди чувствуют, что политики их не слушают.

В воскресенье, которое может стать последним в ее карьере премьер-министра, Тереза Мэй выступила с последним предупреждением о том, что если в понедельник парламент не одобрит ее сделку с ЕС, Британия может оказаться в "неизведанных водах".

Но при этом, как пишет в редакционной статье Daily Telegraph, "сама Тереза Мэй напоминает капитана, без карты ведущего корабль по неизведанному морю курсом, который большинство команды считает опасным".

"Мы, конечно, понимаем ее политические трудности, но разве можно назвать ответственным поведение кормчего, управляет ли он кораблем или государством, сознательно ставит его под удар и не предлагать иной альтернативы кроме катастрофы? Почему же премьер-министр не дает задний ход, ведь шансов, что парламент одобрит сделку, практически нет, и Даунинг-стрит об этом прекрасно знает. Или в этом очевидном безумии есть своя логика?" - задается вопросом издание.

По мнению газеты, выход знает Борис Джонсон, который в 2016 году чуть ли не громче всех убеждал голосовать за выход из ЕС.

Но для этого сначала Тереза Мэй должна с треском проиграть голосование в парламенте. Это, по мнению Джонсона, наглядно продемонстрирует Евросоюзу, что парламент и страна в целом не примут тот вассальный статус, который ЕС уготовил для Британии.

После этого Тереза Мэй может со спокойной совестью отправиться в Брюссель и заявить, что, несмотря на все ее усилия, консенсуса добиться не удалось, договор, который ЕС считал окончательным, не состоялся, а посему у нее на руках мандат на новые переговоры.

Так что, быть может, корабль нужно сначала выбросить на скалы, чтобы в Европе поняли: если его не начать спасать, пострадают все.

Но, признает газета, в такой стратегии есть большой риск. Министры настаивают на том, что это окончательная сделка, и больше они ничего предложить не смогут. Сторонники "брексита" считают, что это блеф.

Зато противники брексита видят в этом шанс нового референдума или отзыва статьи 50. И если в понедельник Европейский суд постановит, что Британия может повернуть часы вспять, это придаст сторонникам сохранения Британии в составе ЕС новый импульс.

"Но если "брексит" не состоится, что будет с нашей политикой?" - задается еще одним вопросом Daily Telegraph.

Бунт, устроенный в Париже так называемыми "желтыми жилетами", может кому-то показаться чисто французским явлением, однако он наглядно демонстрирует, что бывает, когда политики перестают прислушиваться к народу, напоминает газета.

PS. Пища для размышлений

Кстати, а как премьер-министры снимают накопившееся напряжение во времена кризисов?

Уильям Питт Младший, период правления которого пришелся на начало наполеоновских войн, употреблял так много портвейна, что усугубил свою подагру, и, по мнению историков, именно это преждевременно свело его в могилу.

Дэвид Ллойд Джордж был донжуаном.

Уинстон Черчилль пил шампанское в постели.

Маргарет Тэтчер по вечерам любила приложиться к бутылочке виски.

Да и Тереза Мэй только что призналась в "маленькой слабости": она обожает… арахисовое масло, причем иногда ест его прямо из банки, ложкой.

Учитывая завидную выдержку, которую премьер-министр демонстрирует уже второй год подряд, быть может, нам всем стоит подумать о том, не перейти ли на арахисовое масло, пишет Daily Telegraph.

Доколе Дональда Трампа будет терпеть собственная партия?

Guardian, которую и раньше трудно было заподозрить в доброжелательном отношении к Дональду Трампу, в сегодняшнем номере обрушивается на американского президента с поистине испепеляющей редакционной статьей.

Закон все ближе подбирается к Трампу, как долго еще сможет защищать его собственная партия?

"Тот факт, что президент Трамп является практически заядлым лжецом и человеком, которому в этом мире безразлично все, за исключением того, что удовлетворяет его сиюминутные примитивные желания, было понятно с самого момента его появления в публичной жизни Нью-Йорка в качестве торгаша-риелтора", - рубит с плеча Guardian.

В некотором смысле именно эти качества, а вернее дефекты, помогли ему победить в президентской гонке. И ими же пользуются более опытные игроки, включая Владимира Путина, для продвижения своих интересов и в ущерб Америке.

Поэтому один из главных вопросов, вытекающих из его успеха, состоит в том, заплатит ли он сам за свою ложь и ошибки, или это придется сделать Соединенным Штатам и всему миру в целом.

И возможный ответ на этот вопрос становится яснее по мере продвижения расследования о возможном российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года, которое проводит спецпрокурор Мюллер, и параллельного расследования нью-йоркских прокуроров в отношении личного адвоката Трампа Майкла Коэна. Того самого, который когда-то говорил, что готов заслонить Трампа от пули, и за свою преданность получавшего 500 тыс. долларов в год.

Когда Коэна прижали прокуроры, он понял, что уже не так предан президенту, однако несмотря на это прозрение, ему все равно грозит до 4 лет тюрьмы за уклонение от уплаты налогов, финансовые мошенничества и участие в организации солидных денежных выплат женщинам, у которых были связи с Трампом, в обмен на их молчание.

Тем временем первому руководителю избирательной кампании Трампа Полу Манафорту грозит уже до 10 лет тюрьмы: Мюллер обвиняет его в том, что уже после заключения сделки со следствием Манафорт продолжал лгать о деньгах, полученных от украинских олигархов за лоббирование их интересов.

Ложку дегтя добавил на этой неделе и Рекс Тиллерсон, впервые после увольнения с поста госсекретаря решившийся открыто покритиковать президента.

"Я часто говорил ему, - вспоминает Тиллерсон, - "Господин президент, я понимаю, что вы хотите сделать, но так делать нельзя, это противозаконно".

В ответ Трамп поспешил назвать своего бывшего госсекретаря "тупым как пробка" и "чертовски ленивым".

Все эти стороны своего характера президент демонстрирует уже не первый год. Нет более красноречивых свидетельств невежества и лживости вкупе с твердой верой в тупость его аудитории, чем выступления и твиты самого президента. И вот теперь, считает газета, настал момент, когда его неадекватность и интеллектуальные изъяны стали причинять вред даже его сторонникам.

Его хаотичные и импульсивные шаги в торговой войне с Китаем дестабилизировали рынки во всем мире. Так доколе же его собственная партия будет его защищать?

Республиканские назначенцы составляют большинство в Верховном суде. Для импичмента против него должны проголосовать 20 сенаторов-республиканцев. Но самым печальным аспектом сложившейся ситуации можно считать тот факт, что выживание Трампа-президента зависит не от закона, который он когда-то поклялся соблюдать, а от самой политики.

Сможет ли мини-Меркель вновь объединить Европу?

Канцлер Германии Ангела Меркель покинула пост председателя ХДС, однако сама она расценивает свой уход скорее как освобождение от тяжкого груза, чем поражение, пишет в редакционной заметке Times.

Избрание на пост главы партии ее протеже Аннегрет Крамп-Карренбауэр (или АКК, как ее часто называют коллеги) позволит Меркель сосредоточиться на решении таких важных европейских проблем как раскол в ЕС и наступление популистов, от которых вынуждены обороняться центристские партии.

А вот что касается АКК, то она оказалась перед лицом дилеммы: как сохранить наследие Ангелы Меркель с одной стороны и дистанцироваться от бывшей начальницы - с другой.

Срок пребывания Ангелы Меркель на посту канцлера истекает лишь в 2021 году, однако она едва ли досидит его до конца. После майских выборов в Европарламент Социал-демократы скорее всего захотят покинуть коалицию, поскольку ассоциация с Меркель означает для них потерю голосов.

Таким образом, Германии предстоят политические бури.

А это означает, что в качестве потенциального канцлера АКК придется делать свои ставки. И скорее всего, предполагает Times, она сделает ставку на Макрона в качестве главного союзника. Крамп-Карренбауэр была премьер-министром земли Саарланд на границе с Францией и привыкла видеть в основе ЕС ось Берлин-Париж.

Приближающийся выход Британии из ЕС и зацикленность Трампа на превосходстве Америки стали для Германии важным сигналом к тому, чтобы крепить единство Евросоюза. В противном случае Китай начнет разыгрывать свою карту, настраивая одну страну против другой и заполняя вакуум, оставленный Дональдом Трампом, а Россия продолжит свои агрессивные провокации против Украины у европейских границ.

Между тем, отмечает Times, сама Меркель с политикой открытых границ во многом инициировала европейский раскол. Этот приток неконтролируемых мигрантов дал рост Национальному фронту во Франции ультранационалистическим движениям по всей Европе, в том числе и в самой Германии, где крайне-правая АДГ превратилась в главную оппозиционную силу в Бундестаге.

Вопрос миграции стоит в Германии так остро, что на съезде ХДС, который избрал председателем Аннегрет Крамп-Карренбауэр, его даже не стали затрагивать, чтобы не вызывать внутренние раздоры. Однако если АКК хочет получить пост канцлера, ей придется искать аргументы в защиту иммиграционной политики ее предшественницы, иначе ее не поймут не только европейцы, но и сами немецкие избиратели.

Обзор подготовил Леонид Лунеев, bbcrussian.com