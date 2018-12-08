Столкновения "желтых жилетов" и полиции во Франции: фото

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Images

Уже месяц каждые выходные во Франции проходят акции протеста, перерастающие в столкновения с полицией. Изначально требования протестующих сводились к отмене планов резкого увеличения тарифов на бензин и дизельное топливо, однако отказ властей от реформы не успокоил недовольных.

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty

Название "Желтые жилеты" дано движению из-за используемых его участниками светоотражающих жилетов, которые во Франции должен иметь в машине любой водитель. Он обязан надевать этот жилет, выходя из машины в случае аварийной остановки.

Правообладатель иллюстрации Anadolu Agency/Getty

В воскресенье около 5 тысяч протестующих собрались на Елисейских полях, где пытались устроить марш протеста. Участников марша остановили полицейские кордоны. В итоге, как и в прошлые выходные, акция переросла в столкновения с полицией.

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Images

Полиция применила против протестующих слезоточивый газ. По некоторым данным, это газ новой формулы, который действует сильнее, - возможно, фосген. Протестующие пытались кидать шашки со слезоточивым газом обратно в полицейских.

Правообладатель иллюстрации Anadolu Agency/Getty

Полицейские вынуждены были также принять участие в этом своебразном "футболе".

Правообладатель иллюстрации AFP

Правообладатель иллюстрации AFP/GETTY

Демонстранты выдвигают уже больше 40 требований в адрес правительства. Среди них - повышение минимальной заработной платы и пенсий, изменения налоговой системы и снижение пенсионного возраста.

Правообладатель иллюстрации EPA

В Париже задержаны уже сотни протестующих. На улицах стоят бронированные машины, готовые к сносу баррикад.

Правообладатель иллюстрации Reuters

Помимо мирных участников, к демонстрации примкнули представители крайне правых и крайне левых группировок, утверждают французские власти. Однако в разговоре с журналистами многие протестующие подчеркивали, что на акцию пришли "обычные люди".

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty

Например, на этом плакате написано: "Макрон, мы здесь ради наших детей, уйди в отставку".

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty

Еще один протестущий несет плакат с надписью: "Макрон, накорми свой народ".

***