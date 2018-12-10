Текучка в Белом доме: кто уже покинул команду Трампа?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В реалити-шоу Трампа у него была коронная фраза: "Вы уволены"

Администрация Дональда Трампа славится высокой текучкой - высокопоставленные чиновники уходят сами, получают приказ об увольнении или назначение на другие посты под благовидными предлогами и с рекордной скоростью.

Би-би-си собрала краткий список достижений и причин ухода чиновников, недавно покинувших свои посты. Начнем с последних увольнений.

Джон Келли, глава администрации. Отставка: декабрь 2018 года

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Отставной генерал сначала был назначен главой министерства национальной безопасности, однако летом прошлого года Трамп повысил его до главы администрации. Келли сменил на этом посту Райнса Прибуса.

8 декабря Трамп объявил, что Келли покинет свой пост до конца года.

Почему он уходит?

К декабрю 2018-го его отношения с президентом, как сообщали американские СМИ, значительно ухудшились. По некоторым данным, Келли и Трамп даже перестали разговаривать.

Ранее в этом году Келли был вынужден публично отрицать, что называл Трампа идиотом. О таких высказываниях писал в своей книге журналист-расследователь Боб Вудворд.

Время на посту

Один год и пять месяцев (до этого он проработал министром национальной безопасности с января по июль 2017 года).

Джефф Сешнс, генпрокурор, 7 ноября 2018 года

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Республиканец из Алабамы стал первым сенатором, который поддержал кандидатуру Трампа на президентских выборах - еще в начале 2016 года.

Во время президентской кампании он стал одним из ближайших советников Трампа по вопросам национальной безопасности, а во время работы в правительстве поддерживал политику президента в сфере иммиграции и обеспечения правопорядка.

За что уволен?

Сешнс стал регулярным объектом критики президента с тех пор как в марте 2017 года самоустранился от надзора за расследованием о предполагаемом российском вмешательстве в выборы, которое вело ФБР под руководством директора бюро Джеймса Коми.

В итоге функции надзора перешли к его заместителю Роду Розенстайну, а руководить расследованием стал спецпрокурор Роберт Мюллер.

"Он согласился на эту работу и потом сказал: я собираюсь самоустраниться, - негодовал Трамп. - Что это за человек?" Трамп не скупился на резкие высказывания, называя Сешнса в "Твиттере" "ОЧЕНЬ слабым" и "бесчестным". Сешнс на подобные выпады почти не реагировал.

По сообщениям телеканалов Си-эн-эн и Фокс, Трамп лично не просил генпрокурора об отставке, а передал просьбу через главу администрации Белого дома Джона Келли. Сам Трамп объявил об увольнении Сешнса в "Твиттере".

В своем заявлении об уходе Сешнс четко дал понять, что это не его решение, написав: "Уважаемый господин президент, по вашему требованию я подаю в отставку".

Время на посту

Один год и девять месяцев.

Никки Хейли, постпред США при ООН, 9 октября 2018 года

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Бывший губернатор Южной Каролины стала первой небелой женщиной, назначенной в кабинет Трампа. На посту губернатора она тоже была первой женщиной, представляющей этнические меньшинства, которая возглавила этот штат. Хейли родилась в семье индийских иммигрантов-сикхов.

У нее был небольшой опыт во внешней политике до назначения, а во время избирательной кампании Трампа она не раз его критиковала.

Почему она ушла?

На совместной пресс-конференции с Трампом Хейли объявила, что уходит в отставку после "сложных восьми лет" работы губернатором и постпредом.

Она покинет пост в конце 2018 года и пока не знает, чем займется в дальнейшем, рассказала Хейли.

Она также добавила, что хочет быть уверенной, что администрация Трампа получит "сильнейшего человека, чтобы бороться" за США в ООН.

Принимая отставку, Трамп назвал работу Хейли "невероятной" и добавил, что ей удалось сделать должность постпреда "очень эффектной".

Время на посту

Один год и 11 месяцев.

Скотт Пруитт, директор Агентства США по защите окружающей среды, 6 июля 2018 года

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Скотт Пруитт работал на посту генпрокурора Оклахомы с 2011 по 2017 годы. В то время он не раз подавал иски против Агентства по защите окружающей среды, которое ему в итоге предстояло возглавить.

Почему он ушел?

Дональд Трамп объявил, что Пруитт уходит с поста из-за "упорных атак" на него и его семью. С тех пор, как Прюитт занял офис, он оказался в центре нескольких скандалов: его обвиняли в излишних тратах и злоупотреблении служебным положением. Его работа стала поводом для десятка расследований.

На своем посту он успел разозлить многих либералов и защитников окружающей среды, значительно ограничив деятельность агентства и отменив множество нормативных актов по защите природы.

Приняв отставку Пруитта, Трамп написал в "Твиттере", что тот "провел выдающуюся работу", за которую он всегда будет благодарен чиновнику.

Время на посту

Один год, четыре месяца и 19 дней.

Дэвид Шулкин, министр по делам ветеранов, 28 марта 2018 года

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Шулкин - врач, который был заместителем министра по здравоохранению в министерстве по делам ветеранов при Бараке Обаме.

Президент назвал его работу "фантастической", когда назначал его, а Сенат единогласно поддержал его кандидатуру - единственный случай для команды Трампа.

Почему он ушел?

Дональд Трамп объявил, что Шулкин уходит с поста, и его заменит личный доктор президента, контр-адмирал ВМС США в отставке Ронни Джексон.

Шулкин столкнулся с волной критики после обвинений в неподобающем поведении во время поездки в Европу в 2017 году. В частности, сообщалось, что министр принял в дар билеты на Уимблдонский турнир. Он отвергал все обвинения, однако согласился возместить правительству стоимость авиабилета своей жены.

В итоге Шулкин ушел с поста, несмотря на поддержку организаций ветеранов, напоследок назвав атмосферу в Вашингтоне "токсичной, хаотичной, неуважительной и разрушительной".

Время на посту

14 месяцев.

Герберт Макмастер, советник Трампа по национальной безопасности, 22 марта 2018 года

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Генерал-лейтенант сухопутных войск вооружённых сил США Макмастер служил в Ираке и Афганистане, где возглавлял оперативную группу, боровшуюся с коррупцией.

Он заменил на посту Майкла Флинна, который был вынужден подать в отставку из-за скандала, связанного с перехватом телефонных переговоров с российским послом Сергеем Кисляком.

В 2014 году журнал Time включил Макмастера в сотню самых влиятельных людей мира, назвав его полководцем-мыслителем и архитектором будущей армии.

Почему он ушел?

По слухам, Трампу не нравилось "грубое и снисходительное" поведение генерала, сотрудники администрации говорили, что этим двоим так и не удалось поладить. Глава администрации Белого дома Скотт Келли также не был доволен Макмастером.

Время на посту

13 месяцев.

Рекс Тиллерсон, госсекретарь, 13 марта 2018 года

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Президент Трамп объявил в "Твиттере" в марте этого года, что госсекретарь покидает свой пост, а сменит его директор ЦРУ Майк Помпео.

Такая кадровая встряска пришлась на сложную дипломатическую ситуацию, когда появилась договоренность о прямых переговорах с Северной Кореей.

Считалось, что Тиллерсон может сыграть важную роль в улучшении отношений Москвы и Вашингтона, однако госсекретарь на протяжении года с небольшим на своем посту занимал жесткую позиции в отношении России, в том числе по Сирии.

Трамп поблагодарил его за работу и пожелал всего хорошего его семье.

Почему он ушел?

Об отставке стало известно вскоре после того, как Тиллерсон прервал африканское турне, заявив, что возвращается на день раньше из-за напряженного расписания в Вашингтоне.

По слухам, Тиллерсон был не согласен со многими президентскими решениями, в том числе с введением пошлин на импорт стали и алюминия. Трампу, в свою очередь, не нравились тесные связи Тиллерсона с политическими элитами Вашингтона, писали СМИ.

Время на посту

14 месяцев.

Гэри Кон, старший советник по экономике, 6 марта 2018 года

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Бывший президент банка Goldman Sachs был назначен главной Национального экономического совета после вступления Трампа в должность. Он стал главным экономическим советником президента.

В Белом доме он помог протолкнуть широкие налоговые реформы - одно из самых значительных политических достижений администрации Трампа.

Однако, сообщалось, что отношения Кона с Трампом так и не сложились, и слухи о скором уходе советника не переставали циркулировать последние месяцы перед отставкой.

Почему он ушел?

Убежденный сторонник глобализации экономики пообещал уйти, если Трамп все-таки введет пошлины на импорт стали и алюминия в США, писали СМИ.

Кроме того, сообщалось, что Кон изначально задумался об отставке после того, как Трамп возложил вину на обе стороны за беспорядки на марше ультраправых в Шарлоттсвилле в августе 2017 года.

Время на посту

14 месяцев.

Хоуп Хикс, директор по коммуникациям Белого дома, 28 февраля 2018 года

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Хоуп Хикс работала пресс-секретарем Трампа и занималась работой с прессой во время его президентской кампании.

Она стала четвертым директором по коммуникациям Белого дома с момента избрания Дональда Трампа. Ее предшественник Энтони Скарамуччи проработал в должности всего 10 дней.

До того как заняться политикой, бывшая модель работала пресс-атташе в модном доме Иванки Трамп.

Почему она ушла?

Она подала в отставку на следующий день после того, как дала показания комитету по разведке конгресса США в рамках расследования дела о возможном российском вмешательстве в американские выборы. Однако, по словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, отставка Хикс с этим связана не была.

За несколько недель до ее ухода еще один выскопоставленный помощник Трампа Роб Портер - с которым, как писали СМИ, Хикс состояла в отношениях, - ушел в отставку из-за обвинений в насилии от двух его бывших жен.

Время на посту

Шесть лет работы на Trump Organization и три года совместной работы с Трампом во время его кампании и президентства.

Роб Портер, секретарь Белого дома, 8 февраля 2018 года

Портер, которого в свое время называли правой рукой Трампа, подал в отставку после того, как две его бывшие жены публично обвинили его в физическом и эмоциональном насилии.

Одна женщина заявила, что он ударил ее ногой во время медового месяца в 2003 году и ударил по лицу, когда они отдыхали несколько лет спустя. Он отрицал все обвинения.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Роба Портера считали правой рукой Трампа (на фото он слева от Трампа)

Почему он ушел?

Белый дом, и в особенности генерал Келли, почувствовали усиливающееся давление со стороны общественности, после того как обвинения в насилии были впервые опубликованы в Daily Mail.

Вскоре многие стали задаваться вопросом, не мог ли Келли узнать об обвинениях в адрес Портера от ФБР еще до скандала, но проигнорировать их.

Время на посту

Один год.

Эндрю Маккейб, заместитель главы ФБР, 29 января 2018 года

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Эндрю Маккейб ушел с поста заместителя директора ФБР, где он работал с нынешним директором Кристофером Рэем и предыдущим главой бюро Джеймсом Коми.

Его вынудили подать в отставку незадолго до официальной даты ухода на пенсию в марте, сообщала телекомпания Си-би-эс. До этого СМИ несколько раз сообщали, что Трамп намерен добиваться отставки Маккейба.

Маккейб три месяца возглавлял ФБР после увольнения Джеймса Коми, который возглавлял расследование возможных связей Трампа с Россией. Он снова занял пост заместителя после назначения Рэя.

Почему его уволили

Трамп активно критиковал Маккейба, обвиняя его в связях с демократами и предвзятом отношении к себе.

Генпрокурор Джефф Сешнс заявлял, что Маккейб был ответственен за утечки секретной информации в СМИ. Кроме того Маккейба обвинили в предоставлении неверной информации следователям минюста. Он был уволен по итогам внутреннего расследования.

Сам Маккейб отвергал все обвинения и говорил, что увольнение связано с его участием в расследовании предполагаемых связей между командой Дональда Трампа и Кремлем в предвыборный период.

Время на посту

Два года как заместитель директора ФБР, включая год при президентстве Дональда Трампа.

Том Прайс, министр здравоохранения, 29 сентября 2017 года

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Бывший конгрессмен от Джорджии был активным противником реформы здравоохранения Барака Обамы.

Кандидатура Прайса на пост была одобрена лишь благодаря большинству республиканцев в Сенате. Его обвиняли в торговле внутренней информацией во время работы над законом о здравоохранении, однако он все отрицал.

На посту министра Прайс вместе с Трампом несколько раз неудачно пытался протолкнуть законопроекты, отменяющие Obamacare.

Почему он был уволен?

Исследование, проведенное политическим новостным сайтом Politico, показало, что поездки Прайса стоили американской казне более миллиона долларов.

Выяснилось, что он летал в командировки дорогостоящими частными самолетами вместо обычных коммерческих рейсов. Трамп заявил, что недоволен этим.

Время на посту

Почти восемь месяцев.

Стив Бэннон, главный стратег Белого дома, 18 августа 2017 года

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До того, как вступить в команду Трампа, Бэннон возглавлял новостной сайт Breitbart, который связан с движением "альтернативных правых" (alt-right), приверженцы которого отвергают и левую идеологию, и традиционный консерватизм республиканской элиты.

Оппоненты называли Breitbart расистским, антисемитским и шовинистическим ресурсом.

Как и другие помощники Трампа, он сделал состояние как инвестиционный банкир, а потом стал принимать участие в финансировании и съемках голливудских фильмов.

Почему он был уволен?

Некоторые из самых влиятельных советников Трампа, включая его зятя Джареда Кушнера, месяцами настаивали на отставке Бэннона.

В предшествовавшие увольнению выходные в Шарлоттсвилле, в штате Вирджиния, произошли столкновения между крайне правыми и их оппонентами, после чего президент Трамп заявил, что ответственность за вспышку насилия несут обе стороны, вызвав волну возмущения.

Бэннон в свое время заявлял, что сайт Breitbart представляет собой платформу для "альтернативных правых", приезд которых в Шарлоттсвилл с целью защитить от сноса памятник генералу Джефферсону и спровоцировал столкновения с местными левыми активистами.

Президент был также в ярости от интервью, которое Бэннон дал либеральному журналу American Prospect за два дня до своей отставки. В этом интервью Бэннон сказал, что военные действия против Северной Кореи невозможны, что идет вразрез с позицией Трампа.

Сайт BuzzFeed сообщал, что Трамп недоволен тем, что его советник Бэннон считает, будто победа на выборах была одержана именно благодаря ему.

Время на посту

Уволен спустя год после того, как назначен главой кампании.

Энтони Скарамуччи, директор по коммуникациям, 31 июля 2017 года

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Бывший финансист был знаком с президентом Трампом долгие годы и очень артистично выступал в его защиту в ходе телевизионных интервью.

И хотя Скарамуччи недолго пробыл на посту, он успел стать героем больших и громких заголовков.

Он сразу же оказался в центре скандала, нецензурно обругав в телефонном разговоре с репортером двух коллег: своего начальника, главу администрации Райнса Прибуса и советника президента Стива Бэннона.

Кроме того, он опубликовал, а затем удалил твит, в котором обвинил Райнса Прибуса в утечках из Белого дома.

Почему его уволили?

Скарамуччи хвастался, что докладывает президенту лично, но отсутствие у него дисциплины вызвало недовольство главы президентской администрации генерала Джона Келли.

Об отставке Скарамуччи было объявлено спустя несколько часов после того, как на свою должность заступил Келли.

Время на посту

15 дней (хотя официально он должен был вступить в должность 15 августа - то есть, вероятно, минус 15 дней).

Райнс Прибус, глава аппарата Белого дома, 28 июля 2017 года

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Бывший руководитель национального комитета Республиканской партии Райнс Прибус был одним из немногих ветеранов команды Трампа, получивших пост в администрации, однако не смог утвердить свою власть.

Он оказался в ситуации, когда у многих людей в администрации были конкурирующие полномочия, а ключевую роль играли дочь Трампа Иванка и его зять Джаред Кушнер.

Почему он был уволен?

Президент перестал ему доверять и, очевидно, искал кого-то, кто сможет обеспечить дисциплину в Белом доме - в итоге партийного функционера, который показался слабым, сменил генерал.

Время на посту

Шесть месяцев.

Шон Спайсер, пресс-секретарь, 21 июля 2017 года

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Спайсер с 2011 года был официальным представителем Национального комитета Республиканской партии. В 2015 году он также занял пост главного специалиста по вопросам стратегии партии.

Шон Спайсер занял пост пресс-секретаря Белого дома 20 января и на первой же пресс-конференции, которая продолжалась пять минут, с негодованием обрушился на журналистов.

Он с завидным упорством настаивал, что число зрителей, собравшихся на инаугурацию Трампа, было больше, чем на обеих инаугурациях Барака Обамы.

В итоге Спайсер стал мишенью для многочисленных шуток, а комедийное шоу Saturday Night Live сделало персонажа пресс-секретаря регулярным участником передач.

Почему он ушел?

В отличие от многих других, Спайсеру, кажется, удалось сохранить хорошие отношения с Трампом после ухода из Белого дома.

Он подал в отставку после назначения директором по коммуникациям Скарамуччи, сказав, что не хочет, чтобы "на кухне было слишком много поваров".

Время на посту

Шесть месяцев.

Джеймс Коми, директор ФБР, 9 мая 2017 года

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Джеймс Коми сыграл драматическую и противоречивую роль на заключительном этапе президентской кампании, когда за неделю до голосования он заявил, что ФБР заново открывает расследование об утечке секретных данных Хиллари Клинтон.

Сначала его раскритиковали за это заявление демократы, затем и республиканцы - когда неделю спустя он сказал, что никаких обвинений выдвинуто не будет.

Хотя соперница Трампа возлагала на Коми вину за свой проигрыш, президент тоже был не в восторге от Коми, особенно когда тот в качестве директора ФБР возглавил расследование о возможных связях команды Трампа с Кремлем.

Почему он был уволен?

Дональд Трамп и руководство министерства юстиции утверждали, что Джеймс Коми был уволен за плохое расследование скандала вокруг почтовой переписки Хиллари Клинтон.

В письме Трампа главе ФБР говорилось, что он "не в состоянии эффективно руководить бюро".

Однако большинство противников Трампа было уверено, что реальной причиной было "российское расследование", которому Трамп таким образом пытался помешать.

Время на посту

Три года и восемь месяцев (меньше четырех месяцев при Трампе).

Майкл Флинн, советник по национальной безопасности, 14 февраля 2017 года

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Официально Майкл Флинн сам подал в отставку, но его попросил сделать это президент.

Его уходу предшествовали недели разгорающегося скандала из-за контактов Флинна с послом России в США Сергеем Кисляком.

Изначально бывший армейский генерал отрицал, что темой разговоров были санкции, и вслед за ним об этом заявлял вице-президент Майк Пенс. О том же говорили в Кремле.

Позже Флинн сообщил Белому дому, что тема санкций все-таки могла обсуждаться.

Почему его уволили?

Из-за звонков Кисляку Флинна подозревали в нарушении принятого в США в 1798 году Акта Логана. Он запрещает гражданам США, официально не наделенным соответствующими полномочиями, вести переговоры с официальными представителями иностранных государств, имеющих разногласия с Соединёнными Штатами.

Скандал вызывал бурные спекуляции о том, что именно Трамп мог знать о контактах Флинна с Кисляком.

В своем заявлении об отставке Флинн признал, что в период, предшествовавший инаугурации Трампа, он из-за быстро развивавшихся событий и "по неосторожности предоставил вице-президенту и другим неполную информацию относительно телефонных разговоров с послом России".

Срок на посту

23 дня.

Салли Йейтс, исполняющая обязанности генерального прокурора, 31 января 2017 года

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Президент уволил Салли Йейтс после того, как она поставила под сомнение легитимность введенного Трампом запрета на въезд в США граждан из семи стран с преимущественно мусульманским населением.

Йейтс, назначенная предшественником Трампа, считала, что запрет не соответствовал конституции, и был дискриминационным в отношении мусульман. Она дала сотрудникам министерства юстиции распоряжение не обеспечивать исполнение президентского указа.

Почему ее уволили?

Как говорилось в заявлении Белого дома, Салли Йейтс "предала министерство юстиции, отказавшись исполнять законный указ, принятый с целью защитить граждан США".

В Белом доме добавили, что Йейтс "слаба в вопросе границ и очень слаба в вопросах нелегальной миграции".

Время на посту

10 дней. С мая 2017 года по январь 2017 она также занимала пост заместителя генерального прокурора.

Прит Бхарара, прокурор Южного округа штата Нью-Йорк, 11 марта 2017 года

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Смена прокуроров, назначенных предыдущей администрацией после того, как в Белый дом въезжает новая власть, - нормальная практика. Однако одному из самых заметных федеральных прокуроров в США Приту Бхараре в Белом доме обещали, что он сохранит место.

На момент увольнения Бхарара курировал несколько громких дел, включая обвинения в сексуальных домогательствах на любимом телеканале Трампа Fox News.

Почему он ушел?

Бхарара был одним из 46 прокуроров, отправленных в отставку администрацией Трампа. В Белом доме увольнение прокуроров называли частью обычной ротации.

Однако в партии демократов и за ее пределами вскоре начали распространяться слухи, что президента беспокоила юрисдикция Бхарары - в его компетенции были вопросы, касавшиеся башни Trump Tower, которая находится на Манхэттене.

Время на посту

Семь лет и семь месяцев. Менее двух месяцев с начала срока Трампа.

Пол Манафорт, менеджер кампании Трампа, 19 августа 2016 года

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Пол Манафорт, политтехнолог, давно сотрудничающий с республиканцами, должен был упорядочить происходящий вокруг Трампа хаос, но сам стал его жертвой.

Его уволили после пяти месяцев работы в предвыборном штабе Трампа, три из которых он занимал должность директора кампании.

Почему он ушел?

В команде Трампа не стали объяснять причину увольнения Манафорта, просто выпустив заявление с пожеланиями удачи.

За неделю до увольнения политтехнолога в прессе появились статьи о том, что Манафорт якобы тайно получал платежи от российских властей за то, что представлял интересы России на Украине и в США.

В итоге Манафорт попал под следствие в рамках расследования российского вмешательства в американскую избирательную кампанию 2016 года и возможного сговора окружения Трампа с Россией.

В конце ноября этого года стало известно, что Манафорт несколько раз дал ложные показания следователям, занимавшихся "российским делом".

Время на посту

Три месяца.