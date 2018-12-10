СМИ России: прорыв "Единой России" в прошлое

В обзоре российских газет:

"Ведомости": исторические рецепты

Центральные СМИ комментируют итоги съезда партии "Единая России", на котором в числе прочего единороссы приняли решение бороться с хамством по отношению к людям, создав новую комиссию по этике и приняв этический кодекс единоросса. Сделать это порекомендовал выступивший на съезде президент Владимир Путин.

В частности, пишет газета "Ведомости", он посоветовал партийцам "проявлять уважение к людям", не допускать заносчивости и хамства и "сделать все необходимое для утверждения внутри партии и в обществе политической культуры дискуссии".

Последнее поручение президента делегаты выполнили сразу же, отмечает издание, одобрив этический кодекс единоросса из семи пунктов. Он, в частности, обязывает членов партии не допускать высказываний, унижающих достоинство людей; быть нетерпимыми к попыткам пересмотра и искажения истории; придерживаться принципа личной скромности и сдержанности в публичном поведении.

Риторика "прорыва" и обновления "Единой России", призывы приблизить ее к современным реалиям сочетаются с использованием практик советского прошлого, демонстрируя сближение ее институтов и образа действий с КПСС времен позднего СССР, с ее ритуалами и явными противоречиями слов и дел, пишет по этому поводу газета в редакционном комментарии по этому поводу.

"Накануне съезда "Единая Россия" объявила о создании Высшей партшколы (ВПШ), цель которой - воспитывать политических лидеров и партийных функционеров, способных отвечать на вызовы времени, - пишут "Ведомости". - ВПШ - узнаваемый институт: например, между XXV и XXVI съездами КПСС в партшколе и Академии общественных наук при ЦК КПСС обучили 32 тыс. человек, но вопрос о влиянии выпускников на качество партийного и госуправления в 1980-х гг. звучит сейчас риторически".

Еще одно напоминание о прошлом - этический кодекс члена "Единой России", напоминающий принятый в октябре 1961 года "Моральный кодекс строителя коммунизма", отмечает газета.

"Ведомости" считают, что риторика перемен функционеров "Единой России" отражает смятение в верхах. "Последние выборы показали, как изменились настроения в стране, - пишет газета. - В партии и в Кремле, вероятно, осознали, что пренебрежение интересами обывателей и ставшее привычным общение свысока чреваты новыми провалами, но не вполне понимают, как общаться с рассерженными и недовольными".

Наилучший вариант - полноценная политическая конкуренция - их явно не устраивает. Поэтому элита пытается применить "исторически проверенные" рецепты. Но если это и прорыв, то скорее в прошлое, а не в будущее, считают "Ведомости".

"Известия": все идет по плану

Материал в газете "Известия" посвящен попыткам США повлиять на строительство Россией газопровода "Северный поток - 2". И эти попытки, с удовлетворением отмечает газета, провалились.

Новые требования Соединенных Штатов и некоторых европейских стран прекратить реализацию проекта никак не повлияли на ход его строительства, пишет издание. Как сообщили "Известиям" в компании Nord Stream 2 AG, отвечающей за проект, закладка труб ведется без сбоев.

Газета напоминает, что с призывом отказаться от участия в "Северном потоке - 2" США в очередной раз обратились к своим союзникам в Европе на прошлой неделе. На этот раз предлогом стал инцидент в Керченском проливе. В госдепартаменте поспешили заявить, что создание газовой инфраструктуры в обход Украины осложнит "сдерживание российской военной агрессии".

Требования США остановить строительство обнажают попытки американцев прорваться на европейский рынок газа, считает первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Все маски сброшены. Если раньше американцы утверждали, что Россия будет шантажировать Западную Европу поставками газа и станет монополистом на рынке, то сейчас они не скрывают, что всё упирается в коммерческую выгоду, - сказал "Известиям" сенатор. - Они хотят продавать свой сланцевый сжиженный газ, который на 30% дороже российского трубопроводного. Ведется обычная борьба за рынок сбыта, однако методы совершенно недобросовестные".

Политик подчеркнул, что инцидент в Керченском проливе не имеет никакого отношения к СП-2, а потому и использовать его в качестве аргумента против проекта просто неуместно.

"Коммерсант", "Ведомости": оцифровка россиян

Вскоре россияне перестанут собирать бумажные документы - на каждого жителя страны заведут цифровой профиль, который позволит получать государственные и коммерческие услуги онлайн. Профиль будет включать в себя набор юридически значимых электронных документов и актуальных данных из государственных информационных систем. Он позволит бизнесу использовать достоверные данные о людях, например, при покупке или кредите, что ускорит процесс и снизит расходы. Проще станет и получение госуслуг.

Согласно концепции, которую разработал "Ростелеком" и Центробанк, рассказывает газета "Ведомости", цифровой профиль состоит из трех компонентов: основные данные о человеке - паспортные, СНИЛС, ИНН; ссылки на его данные из прочих государственных систем; реестр согласий на обработку его персональных данных.

По данным газеты "Коммерсант", платформа цифрового профиля оценивается в три миллиарда рублей, а пилотный запуск намечен на конец 2019 года.

Впрочем, по замечанию "Коммерсанта", у этой идеи пока достаточно критиков. Сбор цифрового централизованного досье гражданина может привести к нарушению личной свободы и пагубно повлиять на состояние общественных отношений, считает президент Фонда информационной демократии Илья Массух.

Кроме того, цифровой профиль в перспективе может использоваться не только для скоринга, что само по себе может быть злоупотреблением, но и для навязывания услуг, предупреждает он. "Невозможно полностью предусмотреть, какие данные необходимо запретить к передаче. Например, если введен запрет на разглашение диагноза, то, например, факт посещения какого-то специалиста может быть раскрыт и использоваться для предоставления коммерческих услуг фармацевтических компаний",- поясняет он.

Задача цифровой экономики - обеспечение удобства и безопасности общества, а цифровой профиль, напротив, создает удобство для управления обществом со стороны государства, считает Массух.

Идея по сути заключается в глобальном сборе и консолидации метаданных, за что сейчас активно критикуют Facebook и Google, рассуждает руководитель группы консультирования по перспективным технологиям KPMG в России и СНГ Николай Легкодимов. Могут возникнуть спорные ситуации, не исключает он: например, в случае доступа к данным коммерческих организаций или использования их государством "для управления электоральными предпочтениями".

"Ведомости": оппозиция оспорит пенсионную реформу

Депутаты трех фракций Государственной думы поставили подписи под запросом в Конституционный суд, подготовленный КПРФ, в котором партия обжалует положения закона о повышении пенсионного возраста. Об этом "Ведомостям", которые пишут на эту тему, рассказал руководитель юридической службы КПРФ Вадим Соловьев.

По мнению депутатов, спорный закон необоснованно вводит нормы о повышении пенсионного возраста, это ухудшает и умаляет конституционные права граждан на социальное обеспечение по старости, а также противоречит статье 55 Конституции, которая провозглашает Россию социальным государством, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.

В запросе также отмечается, что российские власти также уклонились от использования предусмотренной в статьях 3 и 32 Конституции возможности референдума в целях выявления воли народа в отношении проходящей в стране пенсионной реформы.

"Действия государственных органов были нацелены не на помощь в организации референдума, а на создание препятствий на пути инициативных групп граждан, участвовавших в подготовке референдума в рамках законодательных процедур", - отмечают коммунисты.

Впрочем, эксперты считают, что вряд ли запрос в КС что-то изменит. "Ни минуты не сомневаюсь, что суд признает закон о пенсионной реформе соответствующим Конституции", - прокомментировал "Ведомостям" адвокат и бывший депутат Госдумы Сергей Попов.

Тем не менее, радует уже сам тот факт, что оппозиция смогла объединиться, а тема пенсионной реформы будет вынесена на высокую трибуну, считает издание. Кроме того, добавляет Попов, представителю президента придется публично огласить позицию главы государства о конституционности принятого закона. Долгое время президент абстрагировался от этой темы, напоминает он.

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Обзор подготовил Олег Савин, Служба мониторинга Би-би-си