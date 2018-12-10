Прав ли Чубайс? Бизнесмены - о том, нужна ли им благодарность от россиян

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Фраза главы госпорации "Роснано", бывшего первого вице-премьера, экс-министра финансов и архитектора ваучерной приватизации 1990-х Анатолия Чубайса на Общероссийском гражданском форуме вызвала бурную реакцию в соцсетях и в масс-медиа.

На форуме он заявил: "Общество, в моем понимании, глубоко инфантильно. Оно вообще за 25 лет не удосужилось даже сказать спасибо бизнесу один раз за все, что бизнес сделал в стране".

Русская служба Би-би-си обратилась к предпринимателям с вопросом: как они восприняли заявление Анатолия Чубайса?

Владислав Тетюхин, бывший совладелец ВСМПО-Ависма. Область бизнеса: производство титана

Спасибо можно сказать, но не Чубайсу.

Правообладатель иллюстрации SVF2/Getty Images Image caption Тетюхин в 1990-е годы руководил восстановлением производства на ВСМПО-Ависме. Корпорация стала крупнейшим поставщиком титана в мире и партнером мировой авиапромышленности

Я теперь занимаюсь медициной (В 2012 году Владислав Тетюхин вложил все средства, полученные от продажи пакета акций ВСМПО-Ависма, в строительство Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра. - Би-би-си). И наш центр стоит незагруженный - а ведь он сделан в государственно-частном партнерстве и не функционирует в полную силу…

Отношения с обществом у меня нормальные, но вот с теми, кто должен заниматься медициной и поддерживать ее - проблемные.

(Источник: интервью Би-би-си)

Ксения Рясова, президент компании Finn Flare. Область бизнеса: розничная торговля одеждой

Разделяю ли я мнение Чубайса? Конечно.

Слово "спасибо" - это было бы слишком жирно, конечно, но хотелось бы хотя бы нейтрального отношения к бизнесу, чтобы не обвиняли бизнес во всех тяжких грехах.

Если что-то пошло не так - всегда виноват бизнес. Если цены поднимаются на топливо или на хлеб - всегда виноват бизнес.

Граждане сидят у телевизора, а телевизор говорит, какие плохие коммерсанты. И говорит об этом уже последние лет десять, не останавливаясь. Или даже больше.

Был момент в конце 1990-х - начале 2000-х, когда школьники хотели становиться бизнесменами. А сейчас все хотят идти в чиновники. Почему? Потому что бизнесмены будут всегда виноваты.

Сказать бизнесу спасибо, как Чубайс предложил, - было бы совсем прекрасно. Но хотя бы просто не обвинять нас во всем - это был бы уже замечательный шаг вперед со стороны государства.

(Источник: интервью Би-би-си)

Бизнесмен, пожелавший остаться анонимным. Область бизнеса: поставки бытовой техники

Спасибо, конечно, надо сказать. С другой стороны, точно не надо ждать этого "спасибо", потому что у нас сейчас другой период развития общества.

Мы уже прошли первоначальный этап, когда менялся строй. Тогда бизнес выполнил свою роль, внес свой вклад. Но общество пока не готово ни оценить этого, ни признать. Сейчас ждать благодарности несвоевременно.

Правообладатель иллюстрации Anton Novoderezhkin/Getty Images Image caption Частный бизнес считает свой заслугой то, что за 25 лет россияне переместились из очередей за едой в очереди за новейшими смартфонами

Огорчения или разочарования по этому поводу у меня нет - я считаю, что нам дали свободу, мы что-то сделали, мы искренне в это верили, искренне развивали дело - я считаю, страна изменилась и перешла на новый уровень.

Были сделаны большие вещи. Я благодарен за этот период, даже два периода: первый - с начала 90-х, хаотичное время, когда была смена формации. Мы, конечно, делали ошибки, но без ошибок невозможно было совершить такие огромные перемены.

Второй период, более осознанный - после дефолта и примерно до 2008-09 года. Это золотое десятилетие, как его называют (и я согласен с этим термином) - бизнес формировался, была правильная динамика, всё шло хорошо.

А в 2014 году мы остановились и пошли в обратную сторону. Страна стала совсем другая. Теперь вообще не о чем говорить.

(Источник: интервью Би-би-си)

Сергей Полонский, бывший владелец компании "Миракс Групп". Область бизнеса: инвестиции и девелопмент

Во всем мире это очевидные вещи. То, что в России сделали из предпринимателей плохих людей - это нонсенс. В Америке есть Илон Маск, Стив Джобс и так далее. Я в целом с Чубайсом полностью согласен.

Очевидно, что без бизнеса, я не беру большой бизнес, я беру малый и средний бизнес, мы бы с вами голодали бы просто в стране. Все разумным людям это понятно. Ну а то, что у нас в некоторой степени люди инфанты - это известная история, и то, что он это озвучил, и кого-то это взбеленило - ради бога, это прекрасно. Может, хоть так активизируется лобные доли и мозг у тех, кто не хочет думать последние двадцать лет.

(Источник: радиостанция "Говорит Москва").

Михаил Ходорковский, бывший глава компании "ЮКОС". Область бизнеса: добыча нефти

Руководитель "Роснано" поставлен Путиным, присягнул Путину и защищает то, что ему поручено. Разгадывать все эти кремлевские провокации нет желания. Сменится власть - в суде обсудим их и наши аргументы.

(Источник - "Твиттер" Михаила Ходорковского).