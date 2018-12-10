Мальчик с ягуарами. История Тьяго, умеющего жить с хищниками

Правообладатель иллюстрации Family handout Image caption Эта фотография Тьяго в компании ягуаров мгновенно облетела интернет

Это фото мгновенно разлетелось по всемирной паутине: мальчик купается в компании двух ягуаров. Один из них, кажется, даже обнимает ребенка, позируя перед камерой.

Популярный снимок неизбежно породил вопросы о его достоверности. Оказалось, фото - не фальшивка. Более того, для героя этой фотографии запечатленная на ней сцена - совершенно обыденное дело.

На фотографии - 12-летний бразилец Тьяго Силвейра. Он живет и играет с ягуарами с младенческого возраста.

"У меня есть друзья, которые говорят, что это фото - подделка, но многим оно нравится. Они тоже хотели бы поиграть с ягуарами. Здорово, что я могу поделиться своим опытом с людьми, которым в жизни не повезло так, как мне", - рассказал журналистам Би-би-си Тьяго Силвейра.

Детство в компании больших кошек

Родители мальчика Леандро Силвейра и Ана Джакомо - биологи, координаторы бразильского Института ягуаров (IOP) в бразильском штате Гояс. Цель их работы - изучение и сохранение крупнейшей кошки Америки.

"Мой сын после рождения рос в окружении ягуаров и с младенчества учился сосуществованию с хищниками. Мы, естественно, ввели некоторые ограничения, но он и сам уже знает, как себя вести с ними, - объясняет Леандро Силвейра, который опубликовал ставший знаменитым снимок. - Для него это абсолютно естественно. Это часть его повседневной жизни, тут нет ничего особенного".

Правообладатель иллюстрации Family handout Image caption Тьяго научился четко соблюдать границы общения с хищниками

Когда Тьяго появился на свет, в его семье уже росли три детеныша ягуара. На прогулку с родителями Тьяго отправлялся в компании маленьких хищников. Кормили всех четверых из бутылочки одновременно.

Мальчик всегда чувствовал, что он особенный: мало кому довелось расти с большими кошками. "В нашей семье все любят и уважают друг друга, мне всегда нравилось помогать родителям ухаживать за животными", - говорит он.

Правообладатель иллюстрации Family album Image caption Родители Тьяго занимаются изучением и спасением ягуаров на западе Бразилии

Силвейра с детства привил своему сыну мысль, которая звучит на всех его лекциях о ягуарах: "Эти животные не воспринимают человека как потенциальную жертву. Они реагируют на наши действия, поэтому так важно проявлять к ним уважение. Своим поведением они четко демонстрируют, когда не хотят, чтобы вы находились рядом".

Границы дозволенного

"Важно осознавать границы. Когда ягуар хочет общения, он приходит. Это не социальные животные, но они умеют создавать длительные отношения" - говорит мать Тьяго.

По ее словам между ее сыном и ягуарами ни разу не случалось никаких конфликтов. При этом, Ана подчеркивает, что никогда не оставляет ребенка наедине с хищниками.

"Мы всегда очень осторожны в обращении с ягуарами и любыми другими животными. Наши правила безопасности очень четкие", - говорит она.

Правообладатель иллюстрации Family handout Image caption "Когда я вырасту, стану помогать родителям", - говорит Тьяго

Ягуары Силвейры и Джакомо живут на 123 акрах (примерно 50 гектаров) принадлежащей биологам территории. Доступ посторонним в эту зону запрещен, чтобы не тревожить хищников.

Родители Тьяго создали Институт ягуара в 2002 году и сначала хотели просто изучать этот вид кошачьих, но затем, когда к ним за помощью обратились представители Бразильского института окружающей среды и возобновляемых источников энергии, решили создать приют для детенышей ягуаров.

Сейчас под нужды этого питомника отведена половина всех принадлежащих семье помещений.

Правообладатель иллюстрации Family album Image caption Более 30 хищников прошло через питомник родителей Тьяго за последнее десятилетие

По словам Силвейры, 95% их программ финансируются за счет их личных сбережений, остальные покрываются частными пожертвованиями. "Для нас поиск доходов - жизненная необходимость, поскольку мы никогда не получали помощь от общественных организаций".

Сейчас семья ухаживает за 14 ягуарами, среди которых 4 детеныша и восемь взрослых особей. За последнее десятилетие через питомник прошло 35 ягуаров.

Ягуаров часто отправляют в другие организации, которые помогают в разведении и сохранении этого вида, занесенного в Красную книгу.

Ягуар обитает на территории 21 страны, но почти половина популяции (20 - 30 тыс.) живет в Бразилии.

Правообладатель иллюстрации Family handout Image caption Многие детеныши, за которыми ухаживает семья Тьяго, стали сиротами после того, как их матери были убиты фермерами

Особей, попадающих в Институт ягуара, никогда не возвращают обратно в дикую природу из опасений, что они могут быть убиты человеком.

Особую опасность представляют фермеры, которые истребляют ягуаров, защищая свой скот. Другая опасность - отношения к людям, которые возникают у некоторых из этих хищников.

"Этим ягуарам очень сложно пережить разрыв с людьми. Если их отпустить на волю, они могут искать контакта с человеком и в результате стать его жертвой", - поясняет Джакомо.

Правообладатель иллюстрации Family handout Image caption Теперь Тьяго видится со своими хищными друзьями только раз в три месяца, так как учится в школе в столице штата.

В прошлом году Тьяго был разлучен с ягуарами. Он перешел в среднюю школу и будет учиться в столице штата. Мальчик очень скучает по своим кошкам.

"Тяжело, потому что я жил с ними с самого рождения. Навещая родителей, я понимаю, что и ягуары скучают по мне тоже, - говорит он. - Теперь они совсем по-другому играют со мной".

"Приятно осознавать, что любовь и привязанность, которые я испытываю к ним - взаимны", - говорит мальчик.

Знаменитый снимок с ягуарами в водоеме был сделан 15 ноября во время одного из таких визитов.

"Я хочу изучать биологию и пойти по стопам моих родителей. Они пытаются сохранить вид и я буду продолжать их дело", - говорит Тьяго.

Так что не исключено, что однажды мы увидим и внуков Леандро Силвейры, позирующих с большими кошками.