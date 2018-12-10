Facebook запрещает говорить о сексе. Под ударом российские секс-блогеры

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Заблокированные блогеры признаются, что теряют из-за новых правил свой доход

Компания Facebook (также владеет социальной сетью "Инстаграм") ввела новые правила, регулирующие разговоры и посты о сексе. В российском сегменте "Фейсбука" в первую очередь обеспокоились секс-блогеры, которые не раз сталкивались с блокировками в "Инстаграме".

"Побуждение к сексуальным контактам между взрослыми"

Компания Facebook существенно изменила свои правила, касающиеся регулирования дискуссий о сексе. Это произошло еще в октябре, но российские и англоязычные СМИ обратили внимание на перемены только сейчас.

Пользователи по-прежнему могут обсуждать темы сексуального насилия, чтобы привлечь внимание в этой проблеме, но общение, которое "поощряет сексуальные контакты между взрослыми", придется свести на нет.

Помимо порнографии и эротических изображений, которые были запрещены в "Фейсбуке" и раньше, нельзя публиковать видео из стриптиз-клубов, эротические танцы. Нельзя искать секс-партнеров (даже пост "хочу развлечься вечером" может теперь считаться нарушением правил) и просить прислать изображения сексуального характера. Под запретом обсуждение поз в сексе и сексуальных предпочтений.

В комментарии изданию The Verge представители Facebook заявили, что новые правила не запрещают людям говорить о своей ориентации. Кроме того, модерации подвергнется только тот контент, на который кто-либо пожаловался. Теоретически, если кому-то из участников группы в "Фейсбуке", посвященной обсуждению секса, не понравится любой из постов, все сообщество окажется под угрозой блокировки.

Оказались крайними

"Я прекрасно понимаю, что они делают, - сказала Би-би-си секс-блогер Татьяна Никонова. - Я, разумеется, поддерживаю борьбу с трафикингом (Торговлей людьми. - Би-би-си) и понимаю, что у них нет другого выбора - они обязаны подчиняться закону. Но под раздачу в итоге попадают не те, кто совершает какие-либо преступления, потому что преступники не используют легко определяемые слова. А вот люди, которые занимаются секс-просветом, оказываются крайними".

Никонова с блокировками пока не сталкивалась, известных случаев, когда модераторы "Фейсбука" ограничивали распространение того или иного поста в связи с новыми правилами, пока не было. Зато в "Инстаграме", который принадлежит Facebook, страницы некоторых других известных секс-блогеров неоднократно блокировали. При этом таких правил относительно дискуссий о сексе, как у "Фейсбука", в "Инстаграме" нет.

Маша Арзамасова (проект "Маша, давай!") совсем недавно говорила: "Платформы дают гигантские возможности для развития блога, привлечения новой аудитории. Но все может закончиться в один момент". Сейчас ее аккаунт в "Инстаграме" заблокирован - с формулировкой "публикации сексуально провокационных фото и других материалов, предложение интимных услуг, использование выражений сексуального характера".

"В первый раз меня заблокировали, когда у меня было тысяч 20 подписчиков. Тогда мне казалось, что это конец света, и я рыдала. Заблокировали за соски. С тех пор я не нарушала правила. Черт знает, что нашли в этот раз. Может, кого возмутило слово "член". Но в этот раз мне не страшно", - заявила она, пообещав, что даже если ее блог не восстановят, она продолжит читать лекции о сексуальном образовании и писать статьи.

Еще одна инстаграм-блогер Ольга (аккаунт @missolyaa) призналась, что из-за блокировки потеряла аудиторию в 130 тысяч человек и полмиллиона рублей, вложенных в развитие аккаунта. "А вместе с тем [потеряла] поддержку, собеседников и сообщников. Я потеряла весь свой доход, который был крупным, и пойду временно работать за обычную зп", - написала она в своем новом аккаунте.

"Для России это очень плохая ситуация, - считает Татьяна Никонова. - А учитывая, что у нас в школах секс-просвета нет, в СМИ об очень многих вещах молчат, и нет каких-то государственных программ по сексуальному образованию, по факту гражданское общество в лице секс-блогеров пытается решить эту задачу. И если нам перекроют еще и эти каналы, работать будет очень сложно".

"Интересы кучки секс-блогеров их не волнуют"

"У меня нет идеи, что они решили всем нагадить. Разумеется, нет. Просто они по-быстрому решают проблему, и интересы кучки секс-блогеров их не волнуют, потому что их собственные проблемы гораздо больше", - рассуждает Никонова.

К примеру, в Южном Судане 17-летнюю девушку продали замуж через Facebook, объявив аукцион. По информации агентства Рейтер, свадьба состоялась 3 ноября: муж отдал отцу невесты более 500 коров, три роскошных автомобиля и 10 тысяч долларов. Кроме того, СМИ писали об иске против "Фейсбука" в связи с предполагаемым пособничеством секс-торговле.

"Секс-торговля - это ужасно, неприемлемо. Но откуда молодые люди, не знающие механизмов защиты от сексуальных преследований в интернете, не осознающие, к кому обратиться, чтобы понять, нормальны ли их желания, - откуда они должны быть в курсе, что хорошо в сексуальной сфере, а что - плохо, если секса по новым правилам "Фейсбука" не существует?" - сказала в разговоре с Би-би-си блогер Маша Смо. Ее аккаунт в "Инстаграме" также заблокировали. Она убеждена: секс-блогеры делают важное, просвещая людей, в том числе о ненасилии, о защите от заболеваний и борьбе с психологическим давлением.

Социальная сеть Tumblr до недавнего времени разрешала и писать о сексе, и публиковать эротические изображения; именно там располагался блог Никоновой о сексе Sam Jones Diary. Теперь компания пошла на ограничения, запретив весь контент с рейтингом 18+ после того, как приложение Tumblr удалили из App Store за публикацию детской порнографии.

Удалять весь контент для взрослых из Tumblr начнут с 17 декабря. Пользователи сервиса уже жаловались, что алгоритм распознавания порнографических изображений зачастую принимает за эротику невинные картинки.