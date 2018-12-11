Правообладатель иллюстрации Solar Foods Image caption Так выглядит "еда из воздуха"

Можно ли производить еду прямо из воздуха? Революционная идея финских ученых звучит настолько амбициозно, что больше похожа на вымысел писателя-фантаста или сказку про скатерть-самобранку. Однако, с точки зрения науки, ничего фантастического в этом предложении нет.

Более того, соответствующие эксперименты уже проведены и завершились успешно, образцы продовольствия получены, а в 2021 году даже запланировано строительство первого завода по производству "воздушной еды".

За амбициозным проектом стоят команда исследователей из ЛТУ-Университета в Финляндии (бывший Лаппеенрантский технологический университет) и созданный ими стартап Solar Foods. Однако ученые скромно отмечают, что придумали только технологию, сама же идея родилась еще в 1960-е годы, на заре космической эры.

Советские и американские ученые думали, как обеспечить пропитанием людей, находящихся на орбите или совершающих долгие космические перелеты - то есть полностью оторванных от привычных нам способов добычи продовольствия.

Производство еды из воздуха рассматривалось в качестве одного из вариантов. Впрочем, на тот момент этот вариант был не слишком эффективным и крайне дорогостоящим, так что от него быстро отказались, и замысел остался нереализованным.

Только теперь, спустя более полувека, идея нашла свое практическое применение, только уже не в космосе, а на земле. И "воздушная еда" стала реальностью.

Но как это вообще возможно?

Атомный конструктор

Воздух, которым мы дышим, - это смесь газов: преимущественно азота (N), кислорода (O) и углекислого газа (CO2), а также растворенного в них водяного пара (H2O).

Но ровно из этих же элементов - углерод, водород, кислород и азот (в различных конфигурациях) - состоит и любой белок. Так что необходимое сырье для производства в воздухе есть - задача фактически сводится к тому, чтобы правильно сгруппировать атомы.

Все, что для этого нужно - электричество, чтобы разбить молекулы воды на составные части, и несколько бактерий, которые начинают размножаться, питаясь продуктами этой реакции.

"Этот процесс немного похож на выращивание дрожжей, - объясняет один из авторов технологии, профессор Юха-Пекка Питканен, - только вместо сахара тут - электричество и углекислый газ. При помощи электричества разбиваются молекулы водяного пара - и образуется водород, который является источником энергии для микроорганизмов. А CO2 - источник углерода. Из этих деталей бактерии производят белки, жиры, углеводы и даже витамины".

Правообладатель иллюстрации Solar Foods Image caption Юха-Пекка Питканен - сотрудник ЛТУ-Университета в Финляндии и один из основателей Solar Foods

Понятно, что стоимость такого производства зависит в первую очередь от цены на электроэнергию. В Финляндии, где собираются построить первый завод, электричество недорогое. А углекислый газ можно даже не брать из воздуха, где его не так много, а использовать отходы производства биотоплива - заодно попутно снижая вредные выбросы.

Расчетная мощность завода - 1 млн тонн в год; этого хватит, чтобы обеспечить белком примерно 5 млн человек, то есть почти все население страны.

В будущем предложенная технология может помочь решить проблему голода в развивающихся странах (почти 800 млн человек в мире недоедает), поскольку не зависит от климата или типа почвы и позволяет производить еду в любых условиях - даже в пустыне или на Крайнем Севере.

Проект Solar Foods уже отобран для бизнес-инкубатора Европейского космического агентства - там тестируют возможность обеспечивать "воздушной едой" космические миссии на Марс.

Причем как в полете туда-обратно, так и на самой Красной планете: солнечного света там предостаточно, а атмосфера почти полностью состоит из углекислого газа. Впрочем, основная проблема состоит в отсутствии подтвержденных запасов воды.

Это вкусно?

По вкусу и по внешнему виду полученная еда напоминает обычную пшеничную муку. Это очень питательное вещество: примерно наполовину оно состоит из белков, еще на четверть - из углеводов, остальное - жиры и нуклеиновые кислоты.

Но остается главный вопрос: насколько это вкусно? По словам разработчиков, ответ на него не так важен, поскольку есть "воздушную еду" в сыром виде никто и не предлагает.

"Это ингредиент - такой же, как мука, соевый протеин или белок молочной сыворотки, - поясняет профессор Питканен. - Он не предназначен для употребления в сыром виде. Из него можно и нужно делать готовые продукты. Хоть хлеб, хоть сосиски. Своего ярко выраженного вкуса у этой еды нет, он довольно нейтральный".

Так что соль, сахар и другие ингредиенты в теории позволят производить из искусственного протеина хоть закуски, хоть десерты, хоть основные блюда, как сейчас происходит с мукой.

Правообладатель иллюстрации Solar Foods Image caption Такую еду можно производить и в космосе

Ученый подчеркивает: у искусственного протеина нет задачи полностью заменить привычную нам пищу. Но в долгосрочной перспективе - с учетом борьбы с изменением климата - Solar Foods должна стать основным источником белка для горячей еды.

Со временем это поможет почти полностью отказаться от животноводства, одного из основных источников выбросов углекислого газа, и частично от земледелия - главной причины вырубки лесов.

А для начала им можно хотя бы заменить животный корм. Хотя 6 евро за кило для животного корма - дороговато. Тот же соевый протеин стоит в несколько раз дешевле. Впрочем, по мере роста производства и в местах, где дешевая солнечная энергия, себестоимость будет снижаться.

Бактерии на ужин?

Запатентовать саму технологию производства еды из воздуха невозможно, так что в теории этим может заниматься кто угодно, без всякой лицензии.

Единственное, на что можно получить патент - это на производство конкретных микроорганизмов. Ведь в конечном счете получаемый продукт - это не просто искусственный абстрактный белок с добавлением углеводов. Это вполне себе живые бактерии.

И тут возникает другой важный вопрос - психологический. Не секрет, что регулярно звучащие в последнее время призывы экологов употреблять в пищу насекомых, мягко говоря, не вызывают особого энтузиазма в цивилизованных странах. Готовы ли мы ежедневно питаться на завтрак, обед и ужин бактериями?

Однако нужно вспомнить, что, строго говоря, мы и так ежедневно едим бактерии - причем в огромном количестве. Дрожжи, кисломолочные и широко разрекламированные бифидобактерии - и множество других. И даже не задумываемся об этом.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Любите кисломолочные продукты? Значит, любите и молочнокислые бактерии

"Конечно, у слова "бактерии" есть неприятные ассоциации, - согласен профессор Питканен, - но есть ведь не только плохие бактерии, но и хорошие, очень полезные, даже необходимые. Да что говорить, человек почти наполовину состоит из бактериальных клеток".

Более того, поскольку бактерии не относятся ни к растениям, ни к животным, то еду из воздуха можно считать даже не вегетарианской, а вполне себе веганской.

"Мне лично многие говорили, что скорее будут есть бактерии, чем насекомых, - улыбается Питканен. - Так что основной вопрос, на который предстоит найти ответ - это каким будет конечный продукт, чтобы люди захотели его есть? Он должен быть вкусным, что бы это ни было. Вкусным, доступным по цене и удобным".

"В конце концов, забота о природе - обычно не самое главное, о чем думают люди, когда выбирают себе ужин", - говорит он.