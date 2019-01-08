Новый год, новые риски. Что грозит экономике России в 2019 году

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Главные проблемы в 2019 году российская экономика может испытывать в результате влияния внешних факторов - цен на нефть, санкций и поведения инвесторов, говорят опрошенные Би-би-си эксперты. Но есть и внутренние риски. Например, правительственные реформы.

Экономистам не ясно ни то, как власти собираются ускорять экономику, ни то, как на темпы роста повлияют уже принятые решения, например, повышение НДС.

Но даже если риски не материализуются, прорывного роста экономики ждать не стоит, считают специалисты. В "Эксперте РА" прогнозируют рост ВВП на 1,4% против 1,8% в 2018 году. В Райффазенбанке ждут роста экономики России в 2019 году на 1,5% - на 2018 год прогноз банка составлял 1,6%.

США введут новые санкции

Из девяти экономистов, опрошенных Би-би-си, этот фактор риска для российской экономики упомянули восемь. В Конгресс внесен законопроект, который предусматривает введение новых санкций, в том числе против российского госдолга и госбанков. Конгрессмены обещали вернуться к его рассмотрению весной 2019 года.

"Этот риск очевиден, о нем не говорит только ленивый", - говорит главный экономист "Эксперт РА" Антон Табах. По его словам, к нынешним санкциям российская экономика адаптировалась, но если санкции ужесточат, рост ВВП может составить всего 0,5% и можно будет "спокойно увидеть" 77 рублей за доллар.

По мнению экономиста Райффайзенбанка Станислава Мурашова, основной риск - не в новых санкциях, которые, скорее всего, будут одобрены, а в том, что у западных властей могут родиться "новые идеи" насчет ужесточения антироссийских мер.

Хорошо, если решение по санкциям все же будет принято, ведь определенность лучше ожидания, полагают в Bank of America Merrill Lynch.

Согласно докладу банка, сейчас многие инвесторы ожидают введения новых санкций против российского госдолга. Если же санкции не будут введены, то напряжение начнет спадать, а для рынков это станет толчком к росту, считают аналитики банка.

Цены на нефть неожиданно упадут

Риск снижения цен на нефть назвали лишь три экономиста из девяти опрошенных.

Страны ОПЕК+ договорились о снижении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки, что должно поддержать цены на нефть на относительно высоком уровне в ближайшие месяцы. Но уже после этого цены на нефть опускались ниже 51 долларов за баррель. Так инвесторы нервно реагировали на данные о росте добычи и запасов в США и замедление темпов роста мировой экономики.

"К III-IV кварталу 2019 года в США запланирован ввод значительного объема трубопроводных мощностей, которые увеличат количество сырой нефти, которую можно доставлять из районов добычи", - объясняет Дмитрий Куликов из АКРА. Это приведет к снижению цен на нефть.

Олег Кузьмин из банка "Ренессанс Капитал" считает, что ситуация в российской экономике будет благоприятной, если цены на нефть будут выше 40 долларов за баррель. В этом случае экономика продолжит расти, а инфляция останется под контролем. При таком сценарии среднегодовой курс доллара составит 73 рубля, считает он.

Мировая экономика замедлится, в США начнется рецессия

Еще один внешний риск - замедление мировой экономики и Китая.

Валерий Черноокий из РЭШ называет это основным риском для российской экономики на следующий год - замедление может привести к снижению спроса на российский экспорт и падению цен на нефть.

Наталия Орлова из Альфа-банка считает, что замедление экономики в Китае - риск для российской экономики на ближайшие три года. На Россию это повлияет через торговлю и снижению туризма, а косвенно - через снижение цен на нефть.

Куликов из АКРА называет риском рецессию в США с всплеском финансовой нестабильности. Из-за использования доллара в международных расчетах растет риск "заражения" других стран, полагает он.

США и Китай продолжат "торговую войну"

Еще одним фактором риска может стать продолжение торгового конфликта между США и Китаем. На саммите G20 в Буэнос-Айресе президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин договорились о временном перемирии в торговой войне. США не будут вводить дополнительные пошлины на импортируемые в страну китайские товары с 1 января 2019 года, как планировали раньше. Вступление решения в силу отложено на 90 дней, переговоры продолжатся, но если стороны не договорятся, то США все же повысят тарифы.

"Проблема протекционизма сохранится в 2019 году - пока в мировой экономике не выработано антидота для данной проблемы", - полагает начальник аналитического управления департамента глобальных рынков Сбербанка Ярослав Лисоволик.

По оценке АКРА, продолжение торговой войны с США будет стоить Китаю 1-1,2 процентных пункта роста, США - 0,2-0,6 процентных пункта. Это может повлиять на спрос со стороны этих стран на экспортные товары.

На Россию это повлияет через настроения инвесторов, вкладывающих деньги в развивающиеся страны, полагает Мурашов из Райффазенбанка.

Повышение ставки ФРС заставит инвесторов уйти с развивающихся рынков

В Сбербанке ожидают, что ФРС будет трижды повышать ставки в 2019 году, а это будет усиливать давление на развивающиеся рынки, говорит Лисоволик. Российская экономика от этого пострадает, но в меньшей степени, полагает он.

Резкое падение потребления в России

Это возможно, если повышение НДС с 18% до 20% в 2019 году серьезно скажется на потребителях.

Повышение НДС приведет к временному всплеску инфляции выше 5% и замедлению роста ВВП. Центральный банк будет пытаться сдержать инфляцию, а значит, снижения ставки ждать не стоит, считает Валерий Черноокий из РЭШ.

Табах описывает другой сценарий: бизнес на фоне слабого роста ВВП начнет резать зарплаты и не будет их повышать, в итоге по экономике пойдет цепная реакция. Сейчас рост потребления поддерживает кредитование. Этот фактор также сойдет на нет из-за роста ставок.

Есть риск того, что в начале года российская экономика окажется в технической рецессии из-за комбинации негативных факторов, говорит главный экономист Bank of America Merrill Lynch Владимир Осаковский. Техническая рецессия - это падение ВВП в течение двух кварталов подряд. Но основной прогноз банка - это замедление ВВП до 1% в первом полугодии, а потом ускорение.

Сюрприз от российских властей

Мурашов из Райффайзенбанка называет одним из рисков "неопределенность относительно действий государства" в 2019 году.

Непонятно, какой именно будет эффект от повышения НДС, пенсионной реформы и реализации "майского указа" президента Владимира Путина. Сложно оценить даже сам масштаб негатива. "Это впервые с нами", - говорит Мурашов.

Но очевидно, что риск от внутренних факторов выше, чем от санкций, добавляет он.

Например, неясно, как правительство собирается финансировать строительство инфраструктуры в рамках "майского указа". Частично это планировали сделать за счет выпуска облигаций федерального займа, но спрос на бумаги со стороны инвесторов невысок. Осенью минфин несколько раз даже был вынужден отменять аукционы по продаже ОФЗ.

Похожего мнения придерживается главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. "У нас наблюдается отсутствие повестки роста", - признает она.

Если никакой ясности не появится, то и состояние экономики будет дальше ухудшаться, полагает экономист.