Настоящая "игра престолов" в Англии. Часть VI: война Алой и Белой розы

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Война Алой и Белой розы стала одним из самых кровавых периодов английской истории

Эпиграфом к этой истории могли бы послужить слова Шекспира: "Кто высоко стоит, тот знает грозы. И, падая, ломается в куски".

Для большинства людей, не являющихся специалистами по истории Англии XV века, война Алой и Белой розы представляется кошмарным лабиринтом из:

Сражений

Убийств

Отравлений

Браков

Родившихся и не родившихся детей

Династических интересов

Предательств

Королей

Королев

Амбициозных аристократов

Шекспировских пьес

И всего остального.

На самом деле все гораздо проще, и для того чтобы разобраться в самом кровавом периоде английской истории, достаточно запомнить имена двух королей: Генриха VI и Эдуарда IV.

В судьбе обоих важную роль сыграл Ричард Невилл, 16-й граф Уорик, прозванный кингмейкером (kingmaker), другими словами - царетворителем или делателем королей (оба варианта звучат по-русски довольно дико, но ничего другого в голову не приходит).

Однако перед тем как начать рассказ об этой незаурядной личности, сумевшей по очереди поддерживать и Йорков, и Ланкастеров, чья дочь так и стала королевой Англии, следует вкратце рассказать о том, почему английская аристократия разделилась на два лагеря, и как судьба по очереди улыбалась то одному, то другому.

Династические связи

Правообладатель иллюстрации Herry Lawford Image caption У Эдуарда III было много детей, от этого и претендентов на престол было предостаточно. Шестеро изображены на его саркофаге в Вестминстерском аббатстве

Война за английскую корону никогда не стала бы возможной, если бы Генрих Болинброк не сверг, а потом и не убил бы законного и помазанного короля Ричарда II.

Кровавых разборок между Йорками и Ланкастерами опять же не было бы, если бы сын Болинброка, известный нам как Генрих V, не скончался совсем в молодом возрасте, оставив наследником девятимесячного сына, которому, разумеется, править было рано.

И, наконец, этой войны опять же не было бы, если бы Генрих VI не был психически нездоровым человеком, или если бы у него не было амбициозной жены с железным характером - Маргариты Анжуйской.

Итак, первый вопрос: почему и Йорки, и Ланкастеры могли практически с равными правами претендовать на престол? Для этого достаточно взглянуть на династическое древо последних Плантагенетов.

Обратите внимание на две вещи: Йорки вели свою родословную от второго сына Эдуарда III, Лайонела, герцога Кларенса, хотя и по женской линии, Ланкастеры - от третьего, Джона Гонта. Так что теоретически у Йорков прав было больше, хотя в то время главное внимание уделялось не тому, у кого больше прав, а тому, у кого больше войск.

Хронология событий

32 года войны Алой и Белой розы тоже можно уложить в несложное перечисление: Генрих VI, Эдуард IV, Генрих VI, Эдуард IV, Ричард III и Генрих Тюдор.

Да, все именно так, - большую часть времени английская корона плавно переходила от Ланкастера к Йорку и обратно, пока последнего Йорка не зарубили на поле битвы у Босворта. А поскольку прямых Ланкастеров к тому времени не осталось, корона перешла к их дальнему родственнику, Тюдору.

Смерть Эдуарда III. Королем становится его внук, Ричард II.

Отречение Ричарда.Королем становится Генрих Болинброк под именем Генриха IV.

Смерть Генриха IV.Королем становится его сын Генрих V.

Генрих V наголову разбивает французов в битве при Азенкуре, после чего женится на дочери французского короля Елизавете Валуа. У них рождается сын.

Генрих V умирает.Королем становится его сын, девятимесячный Генрих VI.

ГенрихVI становится совершеннолетним и принимает всю полноту власти.

Война Роз начинается с битвы при Сент-Олбансе, в которой побеждают Йорк и Уорик.

Ланкастеры терпят сокрушительное поражение в битве при Таутоне. Королем становится Эдуард IV Йоркский.

Генрих VI снова ненадолго становится королем.

Сторонники Йорков разбивают армию Ланкастеров, где погибает сын Генриха VI, принц Эдуард. Корона возвращается к Эдуарду IV (не путать с погибшим Эдуардом, Ланкастером, как бы принцем Уэльским).

В Тауэре умирает Генрих VI.Вроде бы его задушили по приказу действующего короля Эдуарда Йоркского.

Смерть Эдуарда IV.Королем становится его сын, 12-летний Эдуард V, который однако до коронации не доживает.

Королем становится младший брат умершего Эдуарда IV, и дядя пропавшего бесследно Эдуарда VI Ричард III.

Генрих Тюдор побеждает Ричарда III, убитого на поле боя. Все, конец, королем становится первый Тюдор. Война роз закончилась.

Теперь, когда нам более или менее понятна общая хронология событий, посмотрим, какую роль в них сыграл Ричард Невилл, 16-й граф Уорик.

Контролировать короля

Правообладатель иллюстрации Wikimedia Commons Image caption У Шекспира война Алой и Белой розы начинается с того, что две враждующие фракции сорвали с кустов цветы разного цвета. На самом деле все было гораздо менее однозначно и гораздо более сложно

Главным вопросом, из-за которого в общем-то и разгорелась война Алой и Белой розы, был вопрос: кто же контролирует короля? Точнее даже не контролирует, а за него правит.

Генрих VI никогда не отличался особым государственным умом. Первые 31 года своей жизни он был человеком болезненно подозрительным, явно страдавшим от мании величия, и к тому же был просто не в состоянии принять ни одного серьезного решения.

Затем у него случился приступ какой-то серьезной болезни, после которого он стал апатичным, у него пропал интерес к чему бы то ни было, в том числе и к собственной гигиене, он страдал также от галлюцинаций и религиозного экстаза. Все эти симптомы идеально подходят диагнозу "шизофрения". Эта болезнь лишила его собственного я, короны, жены, сына и жизни.

То, что сам Генрих править страной не в состоянии, понимали все, но оставался нерешенным один момент: кто будет выполнять за него эту почетную обязанность? Претендентов было двое: Ричард, герцог Йоркский, Плантагенет, родственник короля (оба они происходили от детей Эдуарда III), и Эдмунд Бофорт, 2-й герцог Сомерсет, который тоже был родственником короля, но с изъяном: его бабушкой была Екатерина Суинфорд, всего лишь третья, последняя жена, а до этого любовница Джона Гонта, третьего сына Эдуарда III.

На стороне Йорка была его репутация полководца и государственного деятеля, на стороне Сомерсета - королева, Маргарита Анжуйская.

А ведь хотели как лучше

Правообладатель иллюстрации Wikimedia Commons Image caption Ричард, герцог Йоркский и Эдмунд, герцог Соммерсет у трона больного короля Генриха VI. Иллюстрация XIX века к истории Англии

Есть мнение, что и Маргарита, и Йорк хотели одного и того же: благоденствия Англии. Но Йорк хотел этого добиваться самостоятельно, а у Маргариты, хоть и королевы, но женщины, был только один вариант: найти себе подставную фигуру, в роли которой идеально выступал Сомерсет.

Это перетягивание каната с королем посередине (оба противника по очереди становились лордами-протекторами Англии) продолжалось несколько лет, пока противостояние, наконец, не вышло на военные просторы, и Йорки с Ланкастерами не сошлись в первой битве при Сент-Олбансе в 1455 году.

Йорка поддерживал Ричард Невилл, 16-й граф Уорик.

И тут уместно задать вопрос: а почему?

Надоело…

Правообладатель иллюстрации Wikimedia Commons Image caption Уорик был богат, амбициозен и неплох в военном деле. Идеальный соратник в борьбе за корону

Жена короля Маргарита Анжуйская правила страной через своего ставленника - герцога Сомерсета. Ставши протектором, Ричард запер Сомерсета в Тауэре. В это время король находился в полном ступоре, был, что называется, ни жив, ни мертв, и козырей у бедной королевы не было никаких.

Потом король пришел в себя, и Маргарита немедленно выпустила Сомерсета.

Надо думать, что эти политические качели надоели английской знати хуже горькой редьки. Вместо того чтобы подчиняться какому-то Сомерсету, или даже королеве (иностранке и женщине), гораздо правильнее было бы просто сменить короля.

От средневекового монарха требовалось умение воевать, сила воли и достаточно ума, чтобы не лишать аристократию ее прав и свобод. Генрих VI для этого не годился совсем никак, Ричард Плантагенет, герцог Йоркский - подходил идеально.

Колесо фортуны

Правообладатель иллюстрации Avi1111 dr. avishai teicher Image caption Статуя Маргариты Анжуйской в Анжере, Франция. Она и в прямом, и в переносном смысле тоже была женщиной несгибаемой

После первой битвы при Сент-Олбансе, во время которой был убит Сомерсет, лордом-протектором снова стал Ричард, герцог Йоркский.

Для наведения порядка было решено, что скорбный умом Генрих останется королем, но вот сын его из линии престолонаследования будет вычеркнут, а будущим королем станет как раз Йорк.

Нетрудно догадаться, что Маргарита Анжуйская была очень недовольна. Она была женщиной решительной (прямо скажем, что при таком муже у нее других вариантов просто не было), и стала собирать войска, чтобы двинуться против излишне беспечного Йорка.

В этот момент он сидел в замке Сендал, ожидая подкрепления. Когда замок осадили войска королевы, расклад сил был не в его пользу.

То, что произошло дальше, не поддается никакой логике: вместо того чтобы сидеть за крепостными стенами и ждать подхода войск своих соратников, Ричард Йоркский принял сражение, проиграл и попытался бежать.

Правообладатель иллюстрации Harry Mitchell Image caption Вот на этих воротах Маргарита и приказала выставить отрубленную голову Йорка

Однако был пойман солдатами, верными королю и Ланкастерам. Чтобы не заморачиваться судебным процессом, ему прямо на месте отрубили голову, предварительно в качестве насмешки увенчав ее бумажной короной.

Маргарита Анжуйская решила выжать из своего успеха все что можно, и водрузила отрубленную голову своего врага на воротах в его законной вотчине, городе Йорке. Но мира это не принесло, потому что у Йорка оставался харизматичный и искусный в боевом искусстве сын.

Два короля или глас народа

В начале 1461 года в Англии оформилась крайне неприятная ситуация: у нее появилось два короля. Одним из них был "законный" Генрих VI. Другим - молодой, высокий, красивый и талантливый полководец, сын казненного Ричарда Йоркского Эдуард, которого активно поддерживал Уорик.

26 февраля они торжественной процессией въехали в Лондон (на Эдуарда стоило посмотреть, таким королем вполне можно было гордиться перед всем миром - не то что Генрихом VI). Народ радостно кричал и подбрасывал в воздух чепчики и шляпы.

Въехали они в четверг, а в воскресенье епископ Эксетерский, по совместительству родной брат Уорика, произнес речь. Суть ее сводилась к следующему: "Вот вы знаете, кто такой Генрих, так что скажите мне, достоин ли он быть королем?" "Нет, нет!" - радостно завопила толпа. "И не хотят ли они, - продолжил епископ, - иметь такого славного, молодого и красивого короля, как Эдуард?" "Да, да!" - послушно откликнулся собравшийся народ.

Правообладатель иллюстрации Guildhall art gallery Image caption Таким изобразил Эдуарда Ричард Барчет, английский художник начала XIX века. Сразу видно, что перед вами король, а не какой-нибудь граф!

А 4 марта Эдуарда официально провозгласили королем. Правда, с коронацией пришлось немного подождать, но в глазах своих сподвижников он теперь был королем Эдуардом IV.

Королеву Маргариту Анжуйскую это категорически не устраивало, и, собравши немалую армию в 60 тысяч человек на севере Англии и в Шотландии, она отправилась навстречу Эдуарду, который с 48 тысячами человек шел к ней с юга.

Встреча произошла 29 марта 1461 года неподалеку от деревни Таутон в Йоркшире.

Самая кровавая битва в истории Англии

Правообладатель иллюстрации Jappalang Image caption Карта-схема битвы при Таутоне

Сражение при Таутоне было кровавой бойней. Эдуард велел своим сторонникам забыть о милосердии к побеждённым, что они послушно и сделали.

Силы Ланкастеров были раздавлены. Убегавших преследовал герцог Норфолкский, подошедший с подкреплением. Побежденных противников резали и добивали безо всякой жалости. С того времени, кстати, это поле битвы получило название Кровавого луга.

Правообладатель иллюстрации Chemical Engineer Image caption Поле битвы при Таутоне. Более светлое поле слева, как раз и есть тот самый Кровавый луг. Сейчас-то тут все мирно...

Всего, по разных оценкам, в этой битве погибли от 28 до 38 тысяч человек. Для XV века число колоссальное.

Это сражение окончательно закрепило власть Йорков, Ланкастеры были вынуждены бежать в Шотландию. Уоррик, сопровождавший Эдуарда во всех сражениях, мог по праву считать свои обязанности выполненными. Но не тут то было!

Кингмейкер, знай свое место!

Правообладатель иллюстрации Wikimedia Commons Image caption Первая встреча Эдуарда IV и леди Элизабет Вудвил. Кто бы мог подумать, что это событие станет началом конца могучего Уорика, творителя королей!

Несмотря на свою молодость, Эдуард оказался талантливым политиком. Например, вместо того чтобы казнить всех сторонников Генриха VI, он поставил их перед выбором: голова с плеч или присяга на верность новому королю. Прямо скажем, не бином Ньютона, выбор был довольно очевиден.

Правда, у короля была одна слабость: прекрасный пол. Вместо того чтобы жениться на французской принцессе, он тайком обвенчался с не слишком знатной дамой Элизабет Вудвил, которая к тому же была вдовой сторонника Ланкастеров и матерью двоих детей. Для Уорика это было особым шоком, потому как он как раз в это время вел переговоры о предстоящей свадьбе с французским послом.

В защиту Эдуарда следует сказать, что его бывший наставник и соратник сам напросился. Его вполне устраивала ситуация, когда король бы развлекался в постели и на охоте, а он бы руководил страной. Говорят, что до Эдуарда дошли слова, сказанные французским посланником: "В Англии два короля. Один - граф Уорик, а имени второго я что-то не припомню".

Король засыпал Уорика землями и деньгами, а он хотел власти. Даже попытка породниться с королевской семьей через брак (граф хотел выдать своих дочерей замуж за братьев короля) закончилась ничем. Эдуард был категорически против. Уорик обиделся окончательно и… переметнулся к Ланкастерам.

Да как же это может быть?

Вконец разобидевшись, разозленный Уорик покинул королевский двор и отправился лечить оскорбленное самолюбие в свою наследную вотчину.

В его душе кипела жажда мести, для которой он сумел привлечь на свою сторону старшего из двух братьев короля, герцога Кларенса.

Кларенс был не слишком умен, очень высокого мнения о собственной персоне и искренне считал, что он может с таким же успехом быть королем, как и его брат.

Уорик, бывший соратник короля, вставший на путь предательства, решил, что тот ему гениально подойдет. Граф уехал в Кале, который тогда принадлежал англичанам, и где он был начальником военного гарнизона. Там он быстренько и тайком от короля обвенчал свою старшую дочь, Изабеллу с Кларенсом.

А вот дальше произошло нечто совсем невероятное: он решил помириться с Маргаритой Анжуйской и восстановить на престоле династию Ланкастеров с сыном Генриха VI на английском престоле.

Альянс поневоле

Правообладатель иллюстрации Wikimedia Commons Image caption А это Уорик стоит на коленях перед Маргаритой Анжуйской. Гордая, хоть и отстраненная королева, безусловно, насладилась сполна унижением бывшего врага

Возникает два вопроса: как мог Уорик, который большую часть своей жизни провел, защищая династию Йорков, вступить в союз с главной дамой дома Ланкастеров? И как могла Маргарита Анжуйская вступить в союз с Уориком, из-за которого она потеряла корону, мужа и цель в жизни?

Ответ на оба вопроса примерно один: ради снедавших их амбиций, бывшие враги объединили усилия. Причем Уорик, по опыту знавший, что благодарность королей имеет границы, решил подстраховаться и настоял на том, чтобы его младшая дочь стала женой сына Маргариты, принца Эдуарда.

Прекрасное начало

Правообладатель иллюстрации Saracen78 at English Wikipedia Image caption Элизабет с детьми укрылась в часовне Девы Марии за кафедрой в Вестминстерском аббатстве

13 сентября 1470 года Уорик и Кларенс вместе со стойкими сторонниками дома Ланкастеров высадились на юго-западе Англии, рассчитывая восстановить скорбного умом Генриха VI на престоле.

И поначалу все шло просто отлично: сторонники Ланкастеров одновременно наступали с севера и юга, и Эдуард IV, чтобы избежать западни, покинул страну. Тогда как его жена Элизабет Вудвил нашла убежище в Вестминстерском аббатстве.

Генрих VI во второй раз стал королем, хотя вполне возможно, что он не слишком понимал, что именно с ним происходит, а Уорик во второй раз стал де-факто правителем Англии.

Разумеется, это только предположения, но вполне возможно, что к тому времени и Йорки, и Ланкастеры надоели членам парламента так, что они с готовностью подмахивали указы и требования текущего короля, чтобы сохранить жизнь и собственность.

В результате в ноябре они послушно лишили Эдуарда прав и собственности. И вот на этом удача от Уорика отвернулась.

Межгосударственные распри

Правообладатель иллюстрации Wikimedia Commons Image caption У Карла Смелого были свои интересы, но, к счастью для Эдуарда IV, во многом они совпали, и Карл дал ему войска

К этому моменту в расклад сил вмешались иностранные державы. Дело в том, что Эдуард бежал во Фландрию, которая в XV веке была частью Бургундского герцогства.

Бургундские герцоги и французские короли находились в состоянии, как бы сказали сейчас, гибридной войны, которая время от времени плавно переходила в горячие стадии.

И все так удачно сложилось, что как раз когда в Англии наступила недолгая реставрация Ланкастеров, король Франции Людовик XI объявил войну бургундскому герцогу Карлу Смелому. Не забывайте, что низложенная ланкастерская королева была племянницей короля французского, впрочем, как и ее муж.

Однако Карл Смелый поддерживал как раз Йорков, хотя бы в пику Людовику. Бургундское герцогство обладало значительными ресурсами, и Карл снабдил Эдуарда экспедиционным корпусом, чтобы он мог вернуть себе трон.

Полный провал

Правообладатель иллюстрации Wikimedia Commons Image caption Смерть Уорика. Иллюстрация из "Английской хроники". Создатель королей был просто-напросто зарублен

Когда Эдуард в марте 1471 года высадился в Йоркшире с молчаливого согласия графа Нортумберлендского, Уорик все еще ждал обещанных подкреплений, с которыми намеревалась прибыть в Англию Маргарита Анжуйская со своим сыном. Он, как вы помните, был женат на младшей дочери Уорика Анне.

Погода явно улыбалась Йоркам, поскольку ланкастерские войска застряли на французской стороне Ла-Манша в ожидании попутного ветра.

Тем временем и первый зять Уорика, брат Эдуарда IV, герцог Кларенс, сообразил, что от восстановления Ланкастеров ему особых благ не получить, поскольку у них был и готовый король, и готовый принц Уэльский.

Решив, что иметь королем старшего брата Йорка выгоднее, чем быть свояком короля Ланкастера, Джордж, герцог Кларенс переметнулся обратно.

Предательство зятя существенно ослабило силы Уорика, который, однако, бежать не стал, и попытался разбить Эдуарда исключительно своими силами.

14 апреля 1471 года обе стороны сошлись в битве при Барнете. Погода и на этот раз благоприятствовала Йоркам, из-за сильного тумана люди Уорика набросились друг на друга. Сам он попытался сбежать, но был узнан и убит. Самому влиятельному барону Англии времен Войны Алой и Белой роз пришел бесславный конец.

Уроки и последствия

Правообладатель иллюстрации Wikimedia Commons Image caption Дочь Уорика, Анна Невилл, вдова Эдуарда, принца Уэльского со стороны Ланкастеров, стала королевой Англии, выйдя замуж за Ричарда III. Особого счастья ей это, однако, не принесло. Фрагмент картины Эдвина Остена Эбби

После предательства Уорика Эдуард IV понял, что нельзя быть королем при живом предшественнике. Вскоре после его восстановления на престоле, Генрих VI умер в Тауэре. Вполне возможно, что его задушили, и почти наверняка сделано это было по приказу короля.

Герцог Кларенс все никак не мог успокоиться и продолжал интриговать против брата, что опять же закончилось для него плачевно: он был осужден за измену, и, насколько нам известно, утоплен в бочке с мальвазией.

Вторая дочь Уорика, Анна Невилл, овдовевшая после битвы при Тьюксбери, где была убит Эдуард, сын Генриха VI, вышла замуж за младшего брата Эдуарда, Ричарда, который стал королем, скорее всего, уморив племянников.

Правообладатель иллюстрации Jeremy Polanski Image caption Династии Плантагенетов пришел конец. Тело ее последнего представителя, Ричарда III, нашли несколько лет назад и торжественно похоронили. Таким образом, в истории самой долгоживущей и самой кровавой династии на английском троне была поставлена точка

Ланкастеры и Йорки истребили друг друга до такой степени, что из претендентов на престол остался только Генрих Тюдор, женившийся на последней наследнице Йорков, Елизавете. Англия получила новую династию, и страна на некоторое время вздохнула свободно. Война Роз закончилась.

Графика: Олеся Волкова