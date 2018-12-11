СМИ России: власти вспомнили о "панамском досье"

В обзоре российских газет:

"Ведомости": по панамскому счету

Росфинмониторинг, анализируя "панамское досье", обнаружил сомнительные операции должностных лиц в том числе из "губернаторского корпуса". Об этом рассказывает газета "Ведомости".

Начальник управления Росфинмониторинга по противодействию отмыванию доходов Виталий Андреев рассказал, что всего ведомство нашло 4197 подконтрольных россиянам офшорных компаний в документах панамской юрфирмы Mossack Fonseca, которые были опубликованы в 2016 году Международным консорциумом журналистов-расследователей и Центром по исследованию коррупции и организованной преступности.

У россиян, пишут "Ведомости", оказалось больше фирм, чем у других стран: например у американцев было найдено 3066 фирм, у украинцев - 470.

По словам Андреева, компании россиян провели "множество сомнительных финансовых операций" на сумму свыше пяти миллиардов рублей. Результаты этого анализа, пишет газета, отправлены в правоохранительные органы.

"Росфинмониторинг признал, что утечки и данные от журналистов могут стать базой для проведения проверок, - прокомментировал газете заместитель Transparency International Илья Шуманов. - Но при этом сами российские власти ограничивают доступ журналистов к информации".

В редакционном комментарии на эту тему газета "Ведомости" отмечает, что госорганы и спецслужбы готовы использовать расследования гражданских активистов, если это поможет нанести удар соперничающему ведомству в схватке за влияние и даже возбудить уголовные дела против отдельных чиновников. Но это не означает перехода к системной борьбе с коррупцией.

"Ведомости" не исключают, что историей с панамским досье власти в очередной раз пытаются перехватить антикоррупционную повестку у общественных активистов.

В пример газета приводит расследование фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о закупках Росгвардией продовольствия по завышенным ценам у единственного поставщика, проверкой которого сейчас занимается ФАС и Главная военная прокуратура.

По мнению издания, сейчас власти пытаются представить расследование Навального работой ГВП и ФСБ, чтобы подтвердить успехи и приоритет государства в борьбе с коррупцией.

Информацию из Росфинмониторинга о выявлении офшорных компаний, связанных с депутатами и министрами по следам панамского досье, газета ставит в тот же ряд.

"Скрупулезная работа финансовых разведчиков заслуживает похвалы, - отмечает газета, - но аналогичная работа журналистов и общественных активистов вызывает нервную реакцию: по итогам расследований им перекрывают доступ к прежде открытым источникам информации, а публикации о собственности и отдыхе чиновников суды признают вмешательством в частную жизнь".

"Коммерсант": из Хабаровска во Владивосток

Центральные газеты комментируют перенос столицы Дальнего Востока из Хабаровска во Владивосток. Такое поручение, как пишет "Коммерсант", дал президент Владимир Путин после соответствующего обращения врио губернатора Приморского края Олега Кожемяко.

"По сути дела, президент дал согласие на инициативу Кожемяко, соответственно, сейчас это согласие уже в виде поручения будет реализовываться", - приводит газета комментарий по этому поводу пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

В числе прочего газеты увязывают инициативу с переносом столицы ДФО с выборами губернатора Приморского края, на которых кандидатуру Кожемяко поддержал президент Путин.

Впрочем, политолог Андрей Колядин называет решение о переносе столицы ДФО не только предвыборным. "В нем есть предвыборная сторона. Причем как агитационная, за власть в Приморье, так и своеобразное "фи" Хабаровску, за прошедшие выборы", - говорит эксперт [в сентябре кандидат от власти - глава Хабаровского края Вячеслав Шпорт проиграл выборы выдвиженцу ЛДПР Сергею Фургалу].

Но, по словам эксперта, есть в этом вопросе и "рациональное звено": "Крен влияния экономических проектов, больших событий давно уже склоняется в сторону Владивостока. Перенос туда столицы федерального округа только юридически завершает процесс. В этом есть и географическая целесообразность - порт пяти границ, быстро развивающийся город".

Колядин считает, что для федерального центра важно "привязать к России свободолюбивый Владивосток незримыми экономическими, политическими, военными связями", а Хабаровск "и так уже внутри России".

Новый губернатор Хабаровского края Сергей Фургал выступает против переноса столицы ДФО.

"Известия": глаз - алмаз

Камеры на дорогах Москвы в конце декабря начнут автоматически определять марки машин. Об этом со ссылкой на информацию из Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы рассказывает газета "Известия". К этому времени предполагается завершить создание нейросети, которая будет работать по принципу уже имеющейся системы распознавания лиц.

Сегодня, объясняют "Известия", камеры сами вычисляют только госномер нарушителя ПДД, а с маркой из базы данных Госавтоинспекции его сверяют вручную. Автоматическое распознавание позволит избежать ошибок при отправке "писем счастья", а также найти угонщиков.

Система будет распознавать 103 самые популярные в Москве и области марки автомобилей. На них приходится около 95% всех зафиксированных камерами авто - "от самых привычных для столичных дорог «немцев» и «японцев» до новых машин азиатских производителей", пояснили газете в ЦОДД. Программа сможет считывать и марки премиум-класса, а также те, которые давно не выпускаются - например, "Москвич".

Нейросеть будет также определять тип транспорта и определять, имеет ли право конкретная машина проезжать по автобусной полосе и не едет ли грузовик по участку, где движение таких машин запрещено.

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Обзор подготовил Олег Савин, Служба мониторинга Би-би-си