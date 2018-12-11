Обяжут ли россиян устанавливать "умные" счетчики газа и за чей счет

Правообладатель иллюстрации Vladimir Smirnov/TASS

В правительстве России изучат целесообразность установки "умных" газовых счетчиков в домах всех россиян. Пока не ясно, добровольной или принудительной будет установка таких устройств и кто за это заплатит. Но уже известно, что один из крупнейших производителей интеллектуальных счетчиков принадлежит Игорю Ротенбергу и его партнеру Андрею Шипелову.

Жителям России, которые пользуются центральным газоснабжением, в будущем, возможно, предложат установить "умные" счетчики газа - это устройства с функцией дистанционной передачи показаний.

Минэкономразвития, минэнерго и Федеральная антимонопольная служба должны проработать этот вопрос до марта 2019 года, сообщила газета "Коммерсант" 11 декабря со ссылкой на источники и протокол совещания у вице-премьера Дмитрия Козака.

При средней стоимости одного счетчика в 5 тысяч рублей и количестве потребителей в 25,6 млрд человек общая стоимость оснащения всех квартир и домов такими устройствами может составить около 128 млрд рублей. Из статьи "Коммерсанта" следует, что эти расходы правительство может переложить на население.

Ведомствам действительно было дано "максимально общее" поручение до весны 2019 года изучить целесообразность установки интеллектуальных газовых счетчиков, сообщил Би-би-си представитель вице-премьера Козака Илья Джус: "Министерства эту инициативу обсудят и представят предложения о целесообразности такого шага".

Джус добавил, что темой совещания была установка "умных" электросчетчиков, а газовые счетчики подробно не обсуждались. Тем более, отметил он, не шла речь об обязательной установке "умных" счетчиков газа и о финансировании этой меры за счет потребителей.

Кто производит счетчики?

Одним из крупнейших производителей "умных" приборов учета в России является ООО "Современные радио технологии" (работает под брендом "Стриж"), говорится на сайте компании.

По данным СПАРК, в июне 2018 года совладельцем "СРТ" стал бизнесмен Андрей Шипелов - совладелец компаний "РТ-Инвест" (оператор в сфере обращения с отходами) и "РТИТС" (оператор транспортной системы "Платон").

В октябре совладельцем "СРТ" стал миллиардер Игорь Ротенберг - сын миллиардера Аркадия Ротенберга и партнер Андрея Шипелова по "РТИТС". Первыми на это обратили внимание "Открытые медиа".

В 2018 году "СРТ" выиграла пять госконтрактов. Среди них контракт с компанией "Газпром Газораспределение Черкесск" на 2,8 млн рублей на поставку систем телеметрии и телемеханики, а также контракт с "Мособлгазом" на 3,8 млн рублей на поставку радиомодемов "Стриж".

Правообладатель иллюстрации strij.tech

Модемы "Стриж" предназначены для передачи данных от газовых счетчиков до базовой станции, говорится в документах закупки. Средняя стоимость одного модема - 4,4 тысячи рублей. Всего по контракту будет поставлено 875 таких устройств.

Русская служба Би-би-си обратилась за комментариями в "РТ-Инвест", но ответа пока не получила.

Также интеллектуальные приборы учета производит компания "Эльстер Газэлектроника" - российская "дочка" немецкой группы Elster. "Эльстер Газэлектроника" в 2014-2018 годах получила госконтрактов на сумму более 57 млн рублей. Среди них были и контракты со структурами "Газпрома" на поставку и установку газовых счетчиков.

Как отмечает консалтинговая компания Abercade, основными производителями газовых счетчиков в России являются "Газдевайс" (по данным СПАРК, принадлежит "Стройтрансгазу" миллиардера Геннадия Тимченко) и ФГУП ВПО "Точмаш" (структура "Росатома"). На сайтах этих организаций нет информации о том, что они производят "умные" газовые счетчики.

Кто заплатит?

Если правительство все же решит, что устанавливать "умные" счетчики целесообразно, то остается открытым вопрос, кто будет финансировать программу. Опыт предыдущих лет показывает, что платить, скорее всего, будет население.

В России уже действует программа обязательной установки газовых счетчиков, но для определенной категории граждан - для тех квартир и домов, которые отапливаются газом. При этом речь идет об обычных счетчиках без "умной" технологии дистанционной передачи данных.

Эта мера прописана в законе "Об энергосбережении". Изначально предполагалось, что установка счетчиков будет обязательной для всех, но потом были приняты поправки о том, что счетчики нужны только при потреблении более двух кубометров газа в час.

Такие объемы потребляют дома, которые отапливаются газом, поэтому мера не касается потребителей, использующих газ для готовки на плитах и нагрева воды с помощью колонок.

Обязанность по установке таких счетчиков возложили на "Газпром", но платить за устройства должны потребители. Установить устройства было поручено до 1 января 2019 года. В противном случае компании грозит штраф - по 100 тысяч рублей за каждый неустановленный счетчик.

На рассмотрении Госдумы находится законопроект об установке "умных" счетчиков электроэнергии. Документ был принят в первом чтении, после чего к документу появились вопросы. В частности, до сих пор не ясно, кто заплатит за их установку.

"Газпром" не успевает установить счетчики в срок из-за нежелания населения за них платить, жаловался в середине ноября 2018 года замгендиректора по работе с органами власти регионов ООО "Газпром межрегионгаз" Николай Исаков.

"Одна из причин [срыва сроков] - в том, что нас туда не допускают. Не хотят прибор устанавливать - он им не нужен, а за него еще надо как то платить", - говорил Исаков. По его словам, необходимо установить еще 300 тысяч устройств, то есть совокупный штраф может составить 30 млрд рублей.

Региональные "дочки" "Газпрома" подают в суд на граждан, которые не пускают специалистов для установки счетчиков. Например, в апреле 2018 года компания "Газпром Газораспределение Владимир" сообщила, что к жителям, которые не пустили газовиков, подано около 100 исков.

В базах данных судебных дел есть иски региональных "дочек" "Газпрома" к жильцам, которые не хотят устанавливать счетчики. Например, в одном из таких процессов в Волгограде проигравшим признан жилец, которого обязали не только пустить газовиков для установки счетчика, но и оплатить госпошлину в размере 6 тысяч рублей.

"Дочка" "Газпрома" во Владимире сообщала, что в аналогичном процессе суд также обязал проигравшего жильца оплатить госпошлину.

Сообщалось, что для жильцов, которые отказались от установки счетчиков, будут введены повышающие коэффициенты на оплату газа. Также их, возможно, будут штрафовать.