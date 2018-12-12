Как ВМС Европы помогли справиться с пиратством у берегов Сомали

Присутствие военных кораблей сыграло ведущую роль в сокращении масштабов пиратства у берегов Сомали, пишет корреспондент Би-би-си Энн Сой.

На пляже в Хордейе на северном побережье Сомали я встретилась для разговора с бывшим пиратом.

Он не захотел называть своего имени и рассказал, что был в прошлом простым рыбаком. Он с односельчанами зарабатывал этим на жизнь до тех пор, пока неизвестный рыболовецкий траулер не срезал его сеть.

"У меня была своя лодка с сетью, но потом этот траулер срезал наши сети и утащил их. Я остался в море с пустой лодкой", - вспоминает он.

Image caption Рыбакам стало снова выгодно выходить в море

Его история оказалась типичной. Местные рыбаки, лишенные средств к существованию, переходили в стан пиратов, чтобы отомстить своим обидчикам, да и просто для того, чтобы свести концы с концами.

Город под утесом

Все это происходило в разгар гражданской войны в Сомали в 1990-х. Среди пиратов было много бывших солдат и членов племенных ополчений.

Мне хотелось побольше узнать о его пиратской жизни, но он забеспокоился и резко оборвал разговор.

Причиной его беспокойства стало появление испанских солдат, которые патрулировали берег. Над пляжем висел в воздухе военный вертолет, принадлежащий военно-морским силам Европы.

Именно благодаря им за последние годы угроза пиратства на сомалийском побережье снизилась.

Image caption Присутствие иностранных кораблей обезопасило побережье

Всего десять лет назад в этих местах пираты действовали безнаказанно. По всему побережью у них имелись укрытия, главным из которых был бывший рыбацкий порт Эйл в полуавтономной области Пунтленд.

На подлете к Эйлу я увидела крошечный городок у подножия огромного рыжего утеса, прикрывающего город от пустынных ветров.

Опасные морские пути

Местные жители рассказывали, какой была здесь жизнь в те годы, когда пираты обосновались в городе. Они легко тратили деньги, которых у них было в избытке, и стоимость жизни в городе резко возросла.

Эти люди всегда были при оружии и терроризировали местных жителей, но редко кого убивали.

Главным источником их доходов были выкупы за освобождение захваченных судов и членов экипажей. Суммы выкупов часто достигали сотен тысяч долларов.

Причиной возникновения пиратства у берегов Сомали стало падение режима диктатора Сиада Барре, лишившегося советской поддержки в 1991 году, и последовавшее за этим расформирование сомалийских военно-морских сил.

В стране наступил хаос - в прибрежных водах появились контрабандисты, начался незаконный лов рыбы иностранными судами, сброс токсичных отходов, а затем туда пришли пираты.

Ведущий на юг Африки морской путь вдоль сомалийского побережья стал одним из самых опасных в мире.

Но десять лет назад Европейский союз в сотрудничестве с НАТО и силами других государств стал размещать в этом прибрежном районе свои военные корабли после того, как Совет Безопасности ООН принял резолюцию, разрешающую военные операции в сомалийских территориальных водах.

Пиратские нападения достигли пика в 2011 году, а затем постепенно сошли на нет.

Мне было интересно узнать, как это произошло, и я провела неделю на борту испанского патрульного корабля "Кастилья", который входит в состав ВМС Евросоюза в Сомали.

На второй день моего пребывания на борту корабля наш завтрак прервала боевая тревога, и мы все собрались на мостике. Сигнальщик заметил вдалеке рыбацкое суденышко.

"Вряд ли это что-то подозрительное, но мы обязаны подойти и расследовать в рамках нашего патрулирования", - разъяснил нам ситуацию испанский морской офицер.

За борт была быстро спущена надувная лодка с пятью морскими пехотинцами. Мы были во второй такой лодке, которая последовала за первой, начавшей сближение с целью.

Рыбные места

Поравнявшись с рыбаками, катер с моряками остановился для быстрого досмотра.

"Это судно из Йемена, но рыбаки в основном сомалийцы", - рассказал офицер на нашем катере, который поддерживал связь с другими моряками, производившими досмотр.

Image caption Сомалийские рыбаки говорят, что после появления европейских военно-морских сил пираты ведут себя тихо

Наконец, нам разрешили ступить на борт рыбацкого судна. К тому времени восемь рыбаков расслабились и повеселели. Моряки раздали им бутылки с водой, и на борту установилась вполне дружественная атмосфера.

"В Йемене на рыбных рынках можно хорошо заработать, поэтому мы здесь рыбачим", - рассказывает хозяин судна Осман Али.

По его словам, раньше он вел ловлю у побережья Танзании, но потом узнал, что в сомалийских водах много рыбы.

"Но пиратов я не встречал", - быстро говорит он и меняет тему разговора.

Все местные рыбаки хорошо знают друг друга, и если возникает опасность, они предупреждают об этом по радио и уходят в безопасные воды, рассказал Осман Али.

"Иногда появляются плохие люди, которые отнимают у нас суда и рыбу, но с появлением военных кораблей здесь стало безопаснее", - замечает он.

Нападение

На следующий день приходит известие о том, что в 300 морских милях к востоку от Могадишо нападению подверглось торговое судно.

К нему на расстояние 50 метров приблизился небольшой баркас, с которого был открыт огонь из автоматов. Охранники на борту сухогруза открыли ответный огонь и отогнали пиратов.

Наша "Кастилья" была слишком далеко от места столкновения, но на следующий день баркас удалось обнаружить в бухте на сомалийском побережье, в которой часто видели пиратов.

Испанские моряки отвели баркас в море и взорвали его. Это был второй случай нападения за весь 2018 год. Оба инцидента не принесли пиратам удачи.

Что касается городу Эйл, там пираты столкнулись с местным сопротивлением.

Рыбаки возвращаются

В разговоре со мной начальник полиции Эйла Мохаммед Дахир Юсуф излучал уверенность в способности города справиться с возможным новым появлением пиратов.

Image caption Морская полиция Пунтленда имеет всего два патрульных катера

"Наши морские силы задерживают все незаконные суда и доставляют их сюда, где мы с ними разбираемся", - рассказывает он.

Он имеет в виду силы морской полиции Пунтленда, которая насчитывает около 800 сотрудников - это крупнейшее подразделение такого рода в стране.

Но их возможности не столь велики.

"Нам не хватает кораблей для патрулирования", - говорит Юсуф.

По его словам, у полиции имеется всего два небольших катера, которых недостаточно для патрулирования обширных морских просторов и задержания подозреваемых.

Однако проблема не только в этом.

По словам Марко Хеккенса, советника по морской безопасности при Европейской гражданской миссии в Сомали, в этих водах продолжается незаконных лов рыбы.

Европейские военные моряки сообщают властям о подозрительных судах, но сомалийские пограничники мало что могут предпринять, так как у них нет для этого технических возможностей.

Контр-адмирал Альфонсо Перес де Нанкларес настроен осторожно, несмотря на успехи в деле борьбы с пиратством.

"Когда наша работа начиналась, мы имели 40 захваченных пиратами судов и более 700 заложников", - рассказывает он.

"Мы сдерживаем пиратство, но я считаю, что существует опасность его возвращения. Если наше сотрудничество с сомалийскими властями продолжится, мы сумеем положить ему конец", - заключает он.

В разговоре со мной в сомалийском порту Хордейя бывший пират, а ныне снова рыбак, сообщил мне, что он опять занялся рыболовством.

Но соблазн быстрых и больших денег остается, и пираты могут снова вернуться в прибрежные воды Сомали.