Пресса Британии: что делать с агрессивным поведением России

В обзоре британской прессы:

Что делать с Москвой?

Guardian публикует статью председателя комитета бундестага по международным отношениям Норберта Рёттгена под заголовком: "Наш ответ России должен быть решительным и единогласным".

По его словам, было давно понятно, что вялотекущий конфликт между Россией и Украиной в районе Азовского моря достигнет стадии военной эскалации.

25 ноября мы стали свидетелями беспрецедентной и открытой агрессии, когда корабли российского военно-морского флота захватили в Керченском проливе три украинских судна с экипажем, пишет Рёттген в Guardian. "За два месяца до того я предупреждал, что нарастающее напряжение в районе Азовского моря может привести ко второму Крыму - еще одному захвату территории", - пишет Норберт Рёттген.

Именно это и произошло, полагает он. На практике, Россия захватила все Азовское море при помощи своих вооруженных сил, считает автор статьи, и это лишь очередной эпизод в долгой цепочке российских военных интервенций за пределами своей территории.

Аннексия Крыма в марте 2014 года стала поворотным моментом. Тогда Россия отвергла принципы Хельсинского договора 1975 года и Парижской хартии 1990 года и нарушила территориальную целостность европейского государства.

Так закончился послевоенный порядок в Европе и длиннейший в истории этого континента период мира.

Конфликт между Украиной и Россий нельзя рассматривать как лишь двустороннюю проблему, пишет Guardian. Этот конфликт поднимает вопрос о том, возвращается ли на арену принцип права на стороне сильного.

"Я теперь постоянно занимаюсь изучением нарушений международных норм со стороны России", - продолжает Норберт Рёттген. Президент Путин, по его мнению, хочет сделать Россию контрпримером либеральному западному правопорядку. Основой его внешней политики стала дестабилизация других стран, говорит германский политик.

Но следует помнить, что президент Путин не выступает с позиции силы. Скорее, он слаб.

Прогнозы экономического развития России не назовешь хорошими, и популярность самого Путина падает. Россия чувствует себя загнанной в угол и пытается бороться со своим упадком с помощью последних оставшихся у нее инструментов: военной силы и доступа к своим энергоносителям.

Невозможно предсказать, прибегнет ли России к очередной агрессии, в особенности на побережье Азовского моря.

Но реакция стран ЕС должна быть согласованной и единогласной, так как, пишет Рёттген, "наша сила зиждется на нашем единстве".

"Мы не можем применить военную силу, но все остальные меры должны быть рассмотрены. Германия, например, должна срочно пересмотреть строительство газопровода "Северный поток-2", - убежден автор статьи в Guardian.

ЕС как минимум должен получить гарантии, что российский газ будет и дальше поступать через территорию Украины.

Ясно одно: быстрого разрешения проблем в отношениях России с Западом найти невозможно.

Европа должна продолжать диалог с Москвой, так как иначе не будет мира на Украине.

Что же касается президента Путина, то, как считает автор, тут необходимо стратегическое терпение. Может быть, европейцы еще не так давно были слишком наивными, но сейчас, если мы будем держаться вместе, то сможем разработать политику на будущее, пишет Норберт Рёттген в Guardian.

Чего еще ожидать от России?

Daily Telegraph публикует статью своего аналитика Кона Кохлина, в которой тот пишет, что возможность военных действий в космосе перестала быть лишь сюжетом научной фантастики.

Кохлин цитирует недавнее выступление генерала Ника Картера, главнокомандующего вооруженными силами Великобритании, в котором тот сказал, что восстановление боевого потенциала британских войск на суше, в море и в воздухе остается лишь частью того, что необходимо сделать для предотвращения угроз в будущем.

Так же как и руководство британских вооруженных сил и британские разведслужбы, Картер убежден, что именно Россия и другие государства-изгои вроде Ирана, а не исламистские группировки, представляют собой наибольшую опасность.

И тут следует ясно понимать, к каким именно методам может прибегнуть Москва в случае конфликта с Западом.

Несомненно, пишет Daily Telegraph, Россия задействует обычные войска - бронедивизии, флот и авиацию. Но она также применит целый ряд новых технологий, рассчитанных на то, чтобы нанести сокрушающий удар по противнику еще до того, как будет сделан первый выстрел, уверен автор.

В своих недавних конфликтах с Грузией и Украиной Россия использовала кибернападения на системы коммуникаций и электроснабжения этих стран до того, как были задействованы ее обычные силы, что дало ей существенное преимущество, пишет аналитик Кон Кохлин.

Разумно предположить, что в случае конфликта с развитыми странами, такими как Великобритания, Россия применит еще более технологически продвинутые методы.

Очевидной мишенью остается, например, интернет, который можно практически отключить простым способом, сбив находящиеся в космосе коммуникационные спутники.

30 лет назад многие смеялись над тогдашним американским президентом Рональдом Рейганом, который хотел развить технологии "Звездных войн" для защиты Америки. Но теперь страны вроде России активно развивают свои технологии для того, чтобы сделать космос еще одним фронтом в случае конфликта.

Именно ради для того, чтобы противостоять новым методам военных действий, Ник Картер хочет изменить командную структуру британских вооруженных сил, с тем, чтобы новые угрозы, как из космоса, так и в киберпространстве, были полностью учтены.

Это необходимо для того, чтобы Великобритания была в состоянии себя защитить в ближайшие десятилетия, пишет Кон Кохлин в Daily Telegraph.

К чему приведет "жесткий "брексит"

Times пишет, что министрам в британском правительстве было сказано быть готовыми к повышению числа самоубийств в Великобритании в случае, если страна выйдет из состава ЕС, не достигнув никаких договоренностей с остальными 27 странами Евросоюза.

Газета ссылается на полученный ею конфиденциальный анализ министерства труда и пенсий, в котором говорится, что все министерства должны быть готовы к серьезным последствиям так называемого "жесткого "брексита", при котором Британия просто выпадет из состава ЕС.

Согласно авторам анализа, безработица в стране возрастет до уровня финансового кризиса 2008 года. Авторы анализа также описывают три возможных сценария.

Наиболее оптимистичным выглядит "простой "брексит", с соглашением между Лондоном и ЕС, в результате чего рост британской экономики несколько замедлится, а также слегка повысится уровень безработицы.

В случае, когда будущие отношения между Великобританией и ЕС не будет конкретно определены, рост экономики прекратится, а уровень безработицы заметно повысится.

Но при третьем варианте - "хаотическом "брексите", когда Великобритания не заключит никаких соглашений с Европой, страну охватит серьезная экономическая рецессия, а число безработных возрастет как минимум на 410 тысяч человек.

Представитель министерства труда и пенсий сказал, что не может комментировать конфиденциальные документы. Эмбер Радд, министр труда и пенсий, еще не видела этого анализа, пишет Times.

Агент 007 был простым пьяницей?

Daily Mail пишет, что новозеландские исследователи из Университета Отаго пришли к выводу, что Джеймс Бонд был алкоголиком, и что ему необходима психологическая и психиатрическая помощь.

В 24 фильмах, снятых между 1962 и 2015 годами, агент 007 пьет алкоголь 109 раз.

Ученые отмечают, что Бонд слишком часто пьет перед тем, как попадает в ДТП, или до того, как начать выполнение сложных заданий, например, обезвреживать ядерные устройства.

Новозеландские исследователи считают, что ему стоило бы найти другие, более здоровые способы понижать уровень стресса на работе.

Они также отмечают, что в фильме "Квант милосердия" Бонд выпивает на борту частного самолета шесть коктейлей мартини - для большинства людей этого, по их словам, достаточно для летального исхода, а кроме того, такое употребление алкоголя серьезно отразилось бы на его сексуальной потенции.

В статье, опубликованной в Medical Journal of Australia, исследователи пишут, что МИ-6 должно было быть более ответственным работодателем и направить Бонда к психологу или психиатру.

Кроме того, разведке следует изменить свой собственный распорядок: например, М не стоит предлагать Бонду выпить всякий раз, когда он заходит в кабинет. Судя по всему, сам Бонд с этим согласен - в фильме "007: Спектр" он сам говорит, что слишком много пьет, пишет Daily Mail.

Обзор подготовил Борис Максимов, bbcrussian.com