СМИ России: губернаторы отказываются от помощи "Единой России"

В обзоре российских газет за 12 декабря:

"Ведомости": власть держит избирателей за дураков

Губернаторы готовы отказаться от помощи "Единой России" на выборах и хотят стать самовыдвиженцами, пишут "Ведомости". По сведениям издания, местные парламенты вносят поправки в региональные законодательства, и идти на выборы самостоятельно готовы губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и врио липецкого губернатора Игорь Артамонов. Законодательную базу для самовыдвижения готовит и врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Таким образом, минимум трое из восьми врио губернатора, которым предстоят выборы в 2019 году, хотят отказаться от помощи партий. И на последние в этом году выборы - 16 декабря в Приморском крае - врио губернатора Олег Кожемяко идет самовыдвиженцем.

В сентябре самовыдвиженцев среди губернаторов было двое: мэр Москвы - единоросс Сергей Собянин и эсер Александр Бурков (Омская область).

Газета напоминает, что с момента возвращения прямых выборов в 2012 году без партии выдвигалось всего три действующих руководителя: тот же Собянин в 2013 году, Никита Белых (Кировская область) в 2014 году и Алексей Дюмин (Тульская область) в 2016 году.

Самовыдвиженцем был и Владимир Путин на президентских выборах в марте 2018 года. Он объяснял это желанием получить широкую поддержку граждан. В администрации президента общего обсуждения того, чтобы врио губернатора шли самовыдвиженцами, не было, говорит собеседник, близкий к администрации: "Это ситуационные решения, связанные с тем, что какие-то губернаторы ассоциируются с "Единой Россией", а какие-то могут быть самовыдвиженцами, чтобы заключать межпартийные соглашения и получить более широкую поддержку".

Причинами самовыдвижения стали снижение рейтинга "Единой России" и опасения, что партийный флаг повысит антирейтинг кандидата, полагает гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров.

"Если человек идет от ЕР, то он превращается в удобную мишень для критики, - объясняет Федоров. - До повышения пенсионного возраста ее рейтинг был выше 45%, а сейчас - 32-35%. Голосование сторонников партии не дает теперь большинства", - говорит эксперт.

Для ЕР принципиально важны политическая стабильность, социальное благополучие и решение проблем людей, говорит замсекретаря генсовета партии Виктор Селиверстов: "И если для этого необходимо, чтобы кандидат в губернаторы шел при поддержке широкой общественной коалиции, то партия готова стать ее частью. При этом в абсолютном большинстве регионов наши кандидаты идут от партии".

Главное, что рейтинги кандидатов от власти в регионах выше, чем рейтинг ЕР, считает политтехнолог Андрей Колядин: "Еще одна причина - сбор подписей для самовыдвиженцев позволяет познакомить электорат с кандидатом. Кроме того, судя по опыту столкновения с ЕР на территориях, партия переоценивает свое влияние на электоральную среду, считая, что у нее больше членов, чем есть на самом деле".

Значимость фактора выдвижения губернатора от ЕР или самовыдвижения сильно преувеличена, считает политолог Аббас Галлямов: "Избиратель знает, что врио назначен Путиным, помнит, что ЕР - партия Путина. В этой ситуации попытки врио исполнить какую-то непартийную роль либо будут интерпретированы как попытка сбежать с корабля в трудную минуту, либо разозлят как откровенная попытка манипуляции".

Важнейшей составляющей протестных настроений становится убежденность, что власть держит избирателей за дураков, заключает эксперт: "Заявления о непартийном характере кремлевского кандидата именно так людьми и воспринимаются".

The Bell: чего ждать от санкций в 2019 году?

Санкции остаются ключевым риском для российского рынка, но поскольку они уже заложены в цену активов, то отсутствие новых шоков может привести к подъему на рынке, пишет The Bell, ссылаясь на Bank of America Merrill Lynch (BofAML).

В ближайшее время США должны принять решение по второй волне санкций против России за отравление в Солсбери, а спецслужбы США хотят оценить уровень иностранного вмешательства в ноябрьские выборы в конгресс США. Кроме того, в американском конгрессе есть несколько законопроектов, которые предусматривают санкции против России.

Основной риск, по мнению BofAML, - санкции против суверенного долга, которые могут спровоцировать возобновление давления на рынок. Экономист инвестбанка по России и СНГ Владимир Осаковский пишет, что без новых крупных санкций стоит ожидать позитива на рынке. Похожая ситуация наблюдалась в начале прошлого года.

Тогда отсутствие ожидавшихся новых санкций привело к тому, что агентство S&P повысило суверенный рейтинг России до инвестиционного уровня. Благотворное влияние на рынок может оказать и сокращение доли нерезидентов на рынке ОФЗ с 35% до 25%. Благодаря этому потенциальная распродажа активов в случае крупных санкций может быть недолгой и не слишком существенной.

Согласно прогнозу BofAML, курс доллара в 2019 году в среднем составит 62 рубля, а рост ВВП России - лишь 1,2%. Экономика может ускориться только при очень высоких ценах на нефть и относительно дешевом рубле - до 2,1% при цене на нефть в 100 долларов за баррель и долларе по 65 рублей.

"Коммерсант": "Нафтогаз" рассчитывает на США в споре с "Газпромом"

"Нафтогаз Украины" пытается привлечь американские суды к разбирательству с "Газпромом" о взыскании 2,6 млрд долларов, которые присудил украинской компании Стокгольмский арбитраж. "Коммерсант" рассказывает о подробностях дела.

"Нафтогаз" хочет через суд обязать структуру "Газпрома" GM&T USA и его аудитора DeGolyer & MacNaughton предоставить сведения, которые позволят подать новый иск в Нидерландах. В нем "Нафтогаз" попробует оспорить сделку, по которой "Газпром" передал акции зарегистрированного в Нидерландах оператора газопровода "Турецкий поток" российской дочерней структуре, из-за чего украинская сторона не смогла эти акции арестовать.

"Аресту имущества нидерландских компаний и обращению на него взыскания мешает то, что "Газпром" не владеет ими напрямую, решение Стокгольмского арбитража в пользу "Нафтогаза" вынесено против конкретного юрлица, и арестовать можно только его имущество", - комментирует партнер адвокатского бюро ЕМПП Мерген Дораев. Он отмечает, что если оператор "Турецкого потока" принадлежит российской структуре "Газпрома", для обращения взыскания на ее имущество нужно идти в российский суд, чего "Нафтогаз" делать не хочет.

Мерген Дораев отмечает, что "для каждого подобного иска должны быть серьезные основания, истцу нужно будет обосновать, в связи с чем запрашиваются сведения, и доказать, что он имеет право на такой иск и вправе получить информацию". Правильный ответчик для иска о раскрытии информации - сам "Газпром", но "Нафтогаз" не хочет обращаться в российские суды, добавляет юрист.

По его мнению, DeGolyer & MacNaughton будет возражать против раскрытия информации, так как они связаны требованиями конфиденциальности. Более того, уточняет юрист, если раскрытие приведет к убыткам для "Газпрома", это создает риск иска от газовой компании к самому аудитору, поэтому "тот будет серьезно защищаться в суде".

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"Для нас важно качество надзорной деятельности". В интервью газете "Коммерсант" генеральный прокурор России Юрий Чайка рассказал о противодействии коррупции. Он уточнил, что благодаря нововведениям в законодательство надзорный орган получил возможность обращать в доход государства денежный эквивалент даже того незаконно нажитого имущества, от которого чиновники успели избавиться, а вскоре конфискация может быть распространена на активы, выявленные в ходе расследования коррупционных преступлений.

Конкурс "Слово года" подвел в России итоги 2018-го. Словами и выражениями, отражающими специфику времени, стали "новичок", "токсично", "Солберецкий" и "пенсионная реформа". Председатель жюри, филолог Михаил Эпштейн, комментирует список слов и выражений-победителей для "Новой газеты".

Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си