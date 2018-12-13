Электросамокаты: решение проблемы или дорожный кошмар?

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Электросамокаты особенно популярны в крупных городах

Бум сервисов, предоставляющих в велосипеды в краткосрочную аренду, уже привел к появлению на самых оживленных улицах городов целой армии стихийных велосипедистов.

Однако на подходе новая волна: на смену снующим повсюду велосипедистам приходят еще менее организованные обладатели электросамокатов.

Пешеходам не остается ничего другого, как лавировать между пользователями этих прогрессивных средств передвижения.

Стремительный разбег

Компания Bird стала первой в США предоставлять услугу по шерингу электрических скутеров. В сентябре она отпраздновала первый год работы, за который ей удалось добиться впечатляющих успехов: 10 миллионов поездок по всему миру.

В городах США и в столицах стран Европы у сервиса проката электросамокатов Bird около двух миллионов регулярных пользователей.

В ноябре компанияначала предоставлять услуги по прокату в Мехико и планирует в ближайшее время начать работу в Бразилии.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption По данным исследований, дальность большинства городских поездок не превышает пяти километров

Как рассказала компания журналу Forbes, в первые два месяца после того, как пункты проката электрических самокатов открылись этим летом в Париже, ими воспользовались более 50 тысяч человек.

Сейчас парижане и гости французской столицы могут выбирать между двумя сервисами аренды электросамокатов - Bird и Lime. Компания Lime заявляет, что пользователи ее сервиса совершили более 13 млн поездок: ее сеть простирается от Окленда до Сантьяго, от Портленда до Сингапура.

Стартапы Силиконовой долины Lime и Bird сейчас оцениваются в 1,1 и 2 млрд долларов соответственно.

Очевидно, что сервисы проката элетросамокатов оказались необычайно востребованы в городах развитых стран. Смогут ли эти проекты быть столь же успешными и в остальных частях планеты?

Широкий прокат

Рост популярности сервисов велопроката продемонстрировал значительный потенциал, которым обладают компании, инвестирующие в альтернативные, удобные и экологичные средства передвижения в городе.

Согласно данным фирмы MetroBike, оказывающей консультационные услуги в сфере велопроката, сегодня по всему миру в широком доступе находятся 18 млн велосипедов. В 2016 году их было всего 2,3 млн.

На ее карте размещены более 1600 сервисов байкшеринга- от Тегерана до Гаваны и от Кейптауна до Абу-Даби.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В сервисах велопроката в Китае - около 10 млн велосипедов

В одном только Китае в сервисах проката задействовано порядка 10 млн велосипедов. Услуги предоставляются в 300 городах по всей стране и поощряются правительством, которое надеется, что это поможет совладать с проблемой чрезвычайно загазованного воздуха в китайских индустриальных центрах.

Электросамокаты также хотят отвоевать свою часть на этом рынке. Прокат электросамокатов, в основном, рассчитан на горожан, которым требуется преодолеть так называемую последнюю милю - отрезок пути между станцией электрички или метро и конечным пунктом маршрута, например, работой или домом.

Избегая пробок

Компания Bird говорит, что около 40% городских поездок на автомобилях совершается на расстояния менее пяти километров, поэтому альтернативный транспорт вроде велосипедов или электросамокатов вполне может послужить адекватной заменой в таких случаях. Если хотя бы часть таких автомобилистов переквалифицируется в велосипедисты, то пробок на дорогах станет ощутимо меньше.

Как подчеркивают в Bird, в Мехико, где живут более 20 млн человек, одни из самых загруженных дорог в мире: в час пик машины ползут со скоростью не более 10 км в час, а поездка до работы у автомобилистов может отнимать до двух с половиной часов. К тому же уровень загрязнения воздуха в столице Мексики чрезвычайно высок.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Во многих городах развивающихся стран жители пользуются сервисами байк-шеринга для повседневных поездок

Современные электросамокаты предлагают решение проблемы и с пробками, и с парковками.

Самокаты не требуют специальных парковочных мест - вы можете оставить самокат там, где захотите. Пользователи сервиса находят электросамокат с помощью мобильного приложения, которое также предоставляет доступ к нему.

Эта технология используется почти во всех сервисах шеринга электросамокатов и особенно хорошо зарекомендовала себя в Китае.

Забота об экологии?

Еще один аргумент в пользу использования электрических самокатов - их вклад в борьбу с глобальным потеплением.

Компания Bird утверждает, что благодаря ее сервису выбросы углекислого газа сократились более чем на 5500 тонн - это приблизительно равно объему выбросов от работы 1000 автомобилей в течение года.

Компания Lime, в свою очередь, пообещала тоже совершить шаги в этом направлении: в частности она пообещала кредитовать энергетические компании, разрабатывающие возобновляемые источники, чтобы скомпенсировать выбросы углекислого газа, совершаемые во время подзарядки батарей электросамокатов и скутеров.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Какой бы способ передвижения вы не выбрали, вам придется делить те же дороги и тротуары с остальными участниками движения

Однако надо сказать, что далеко не все рады бурно растущему числу пользователей электросамокатов.

Власти некоторых американских городов - Майами, Сан-Франциско, Вашингтона и Денвера - уже приняли меры по ограничению числа самокатов на улицах. Работа схем по прокату там даже была приостановлена до момента, пока не будут введены нормы, регулирующие пользование этим видом транспорта.

Компании, предоставляющие самокаты в аренду, могут похвастаться большими инвестициями и очень скромными расходами: им не приходится оплачивать аренду мест для парковки. Этим отчасти объясняется то, что сервисам проката покупка и обслуживание большого числа самокатов обходится относительно недорого.

В результате на улицах городов появляется слишком много самокатов.

В августе калифорнийская сотрудница компании Twitter Мадлен Эскинд опубликовала фотографию электрических скутеров, оставленных на лужайке в Лос-Анджелесе, сравнив картину со сценой из фильма Альфреда Хичкока "Птицы", имея в виду ужасающую сцену нападения огромной стаи птиц на американский поселок.

Шутка, в которой обыгрывается название сервиса проката Bird, оказалась чрезвычайно популярной и была повторена во многочисленных постах в соцсетях. Для PR-службы компании Bird это оказалось серьезным вызовом.

На собственном опыте

Павел Борисов, Би-би-си

Электросамокат очень удобен для города, где не очень много осадков: под дождем на нем ездить небезопасно.

Современные скутеры позволяют ехать со скоростью до 25 км/ч (как шоссейный велосипед) на расстояние до 30 км на одной зарядке. Мне, например, удается доезжать до работы и обратно, не спускаясь в метро и не подзаряжая самокат.

Я езжу по обычным автомобильным дорогам и велодорожкам, ориентируясь на правила, принятые для велосипедов: для тротуаров самокат слишком быстр.

Если сравнивать электросамокат и велосипед, то самокат, конечно же, выигрывает за счет мобильности. Его легко сложить и взять с собой в метро, автобус, кафе или на работу, его проще хранить дома и несложно обслуживать.

А еще с него проще спрыгнуть на полном ходу, если вдруг возникает опасность куда-нибудь врезаться. Главное - не забывать носить шлем.

Модное веяние или будущее урбанистики?

Не так давно жители европейских городов изумлялись стихийным "кладбищам велосипедов" в Китае. Практика велопроката в Китае наглядно демонстрировала жителям городов стран Запада, обратную сторону чрезвычайной популярности велопроката.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Кладбище велосипедов в Китае - обратная сторона популярности велопроката

В Европе и США не все рады растущей популярности электрических самокатов.

На узких тротуарах Парижа кто-то несущийся на самокате со скоростью 25 км в час, может представлять опасность для пешеходов. В законодательном собрании Парижа недавно был представлен проект, запрещающий использование самокатов на тротуарах.

По словам редактора сайта Futurism Александры Оссолы, те, кто едет на самокатах, могут относится к такому катанию как к забаве, но для прохожих они могут представлять угрозу и служат источником постоянной напряженности и раздражения.

Электросамокаты, гироскутеры, сегвеи и моноколеса позволяют двигаться приблизительно в три-четыре раза быстрее, чем пешком, к тому же они практически бесшумны. Некоторые устройства могут развивать скорость до 30-40 км/ч.

Судя по тому, как быстро прокат электросамокатов набирает популярность, такие средства передвижения вскоре могут стать традиционным средством передвижения по улицам больших городов.

Но если значительное число горожан сочтет такое такое транспортное средство опасным или чересчур раздражающим, то самокаты могут оказаться всего лишь очередным преходящим модным поветрием.