В Мексике отметили день Девы Марии Гваделупской - фото

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Image caption В праздновании дня Девы Гваделупской католические мотивы традиционно сочетаются с ацтекскими

12 декабря в Мексике празднуют день святой покровительницы страны, Девы Марии Гваделупской. Сотни тысяч паломников со всей страны в этот день собираются у базилики рядом с местом, где по преданию сама Богоматерь велела построить храм, явившись местному жителю 12 декабря 1531 года.

День Девы Гваделупской сегодня - это праздник традиционной музыки, цветов и веселья, вместе с тем символизирующий укоренение в Мексике католической веры.

Паломники стягиваются к базилике, неся в руках цветы. У многих на спине можно увидеть образ Девы Марии, другие несут в руках большие раскрашенные изваяния Богородицы.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Люди начинают собираться у базилики за несколько дней до праздника

Предание, сопутствующее празднику, довольно колоритно. Оно зародилось в 1531 году, когда испанская корона прилагала большие усилия, чтобы распространить на недавно завоеванных Эрнаном Кортесом землях католичество.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Многие проводят у храма несколько ночей

По преданию, 12 декабря местный крестьянин Хуан Диего, перешедший в христианство ацтек, проходил мимо священного холма Тепиак, на котором находился храм ацтекской богини Тонанцин. Индейцы почитали ее как мать некоторых богов и персонификацию плодородной земли.

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Image caption В память о чуде, произошедшем с Хуаном Диего, мексиканцы устраивают большой праздник

Внезапно перед Хуаном возникла красивая женщина в богатых одеждах. Позже он расскажет, что женщина не была похожа на белокожих колонизаторов, а имела черные волосы и смуглую кожу.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Образ Святой Девы Гваделупской сочетает черты европейцев и мексиканцев

Явившаяся Богородица (по легенде, это была именно она) велела крестьянину обратиться к францисканскому епископу Хуану де Сумаррага. Хуан Диего так и сделал, но епископ ему не поверил.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На празднике можно встретить немало людей в традиционных одеяниях латиноамериканских индейцев

Святой Деве, если верить преданию, пришлось являться Хуану Диего еще трижды и в итоге дать крестьянину и епископу "знак свыше", чтобы убедить их в своей божественности.

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После нескольких встреч со скептически настроенным епископом Дева Мария взялась предоставить доказательство. Во время четвертой встречи с Хуаном Диего она велела ему собрать кастильские розы, выросшие на камнях, завернуть их в его накидку и отнести епископу.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption По улицам Лос-Анджелеса в день Марии Гваделупской проходят многотысячные процессии католиков

Когда Хуан Диего принес плащ с розами епископу и распахнул его, розы упали к ногам иерарха, а на ткани плаща появился образ Девы Марии.

Это всех убедило. 26 декабря, если верить источникам, торжественная процессия принесла плащ с нерукотворным образом в небольшую часовню, построенную на холме Тонанцин.

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Image caption Многие паломники приезжают в Мехико из-за рубежа

Если верить источникам (а впервые эти события были описаны только в 1648 году), то после того как по бывшим землям ацтеков разошлась весть о "чуде", многие местные жители сами начали принимать христианство.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Последние несколько сотен метров до базилики многие паломники проходят на коленях

Дева Мария Гваделупская всегда была одним из основных культурных символов Мексики. Знамена с ее изображением поднимали борцы за независимость Мексики и повстанцы Эмилиано Сапаты.

Первый президент Мексики Хосе Мигель Рамон Адаукто Фернандес-и-Феликс даже взял себе новое имя - Гуадалупе Виктория, в честь святой покровительницы страны.

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