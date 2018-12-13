В Мексике отметили день Девы Марии Гваделупской - фото

  • 13 декабря 2018
паломники у храма Правообладатель иллюстрации AFP/Getty
Image caption В праздновании дня Девы Гваделупской католические мотивы традиционно сочетаются с ацтекскими

12 декабря в Мексике празднуют день святой покровительницы страны, Девы Марии Гваделупской. Сотни тысяч паломников со всей страны в этот день собираются у базилики рядом с местом, где по преданию сама Богоматерь велела построить храм, явившись местному жителю 12 декабря 1531 года.

День Девы Гваделупской сегодня - это праздник традиционной музыки, цветов и веселья, вместе с тем символизирующий укоренение в Мексике католической веры.

Паломники стягиваются к базилике, неся в руках цветы. У многих на спине можно увидеть образ Девы Марии, другие несут в руках большие раскрашенные изваяния Богородицы.

паломники у базилики Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Люди начинают собираться у базилики за несколько дней до праздника

Предание, сопутствующее празднику, довольно колоритно. Оно зародилось в 1531 году, когда испанская корона прилагала большие усилия, чтобы распространить на недавно завоеванных Эрнаном Кортесом землях католичество.

паломники у базилики Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Многие проводят у храма несколько ночей

По преданию, 12 декабря местный крестьянин Хуан Диего, перешедший в христианство ацтек, проходил мимо священного холма Тепиак, на котором находился храм ацтекской богини Тонанцин. Индейцы почитали ее как мать некоторых богов и персонификацию плодородной земли.

свечи Правообладатель иллюстрации AFP/Getty
Image caption В память о чуде, произошедшем с Хуаном Диего, мексиканцы устраивают большой праздник

Внезапно перед Хуаном возникла красивая женщина в богатых одеждах. Позже он расскажет, что женщина не была похожа на белокожих колонизаторов, а имела черные волосы и смуглую кожу.

паломники у базилики Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Образ Святой Девы Гваделупской сочетает черты европейцев и мексиканцев

Явившаяся Богородица (по легенде, это была именно она) велела крестьянину обратиться к францисканскому епископу Хуану де Сумаррага. Хуан Диего так и сделал, но епископ ему не поверил.

на празднике девы маоии гваделупской Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption На празднике можно встретить немало людей в традиционных одеяниях латиноамериканских индейцев

Святой Деве, если верить преданию, пришлось являться Хуану Диего еще трижды и в итоге дать крестьянину и епископу "знак свыше", чтобы убедить их в своей божественности.

иисус на празднике Правообладатель иллюстрации Getty Images

После нескольких встреч со скептически настроенным епископом Дева Мария взялась предоставить доказательство. Во время четвертой встречи с Хуаном Диего она велела ему собрать кастильские розы, выросшие на камнях, завернуть их в его накидку и отнести епископу.

Лос-Анджелес Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption По улицам Лос-Анджелеса в день Марии Гваделупской проходят многотысячные процессии католиков

Когда Хуан Диего принес плащ с розами епископу и распахнул его, розы упали к ногам иерарха, а на ткани плаща появился образ Девы Марии.

Это всех убедило. 26 декабря, если верить источникам, торжественная процессия принесла плащ с нерукотворным образом в небольшую часовню, построенную на холме Тонанцин.

паломница Правообладатель иллюстрации AFP/Getty
Image caption Многие паломники приезжают в Мехико из-за рубежа

Если верить источникам (а впервые эти события были описаны только в 1648 году), то после того как по бывшим землям ацтеков разошлась весть о "чуде", многие местные жители сами начали принимать христианство.

паломники в мехико Правообладатель иллюстрации EPA
Image caption Последние несколько сотен метров до базилики многие паломники проходят на коленях

Дева Мария Гваделупская всегда была одним из основных культурных символов Мексики. Знамена с ее изображением поднимали борцы за независимость Мексики и повстанцы Эмилиано Сапаты.

Первый президент Мексики Хосе Мигель Рамон Адаукто Фернандес-и-Феликс даже взял себе новое имя - Гуадалупе Виктория, в честь святой покровительницы страны.

паломники в мехико Правообладатель иллюстрации EPA

***

Похожие темы

Новости по теме