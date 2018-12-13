СМИ России: арест - за любую критику власти?

В обзоре российских газет за 13 декабря:

"Ведомости", "Коммерсант": новые ограничения прав россиян

В среду парламентарии внесли в Госдуму пакет законопроектов, направленных на изменение правил распространения информации в СМИ и интернете. Одна из инициатив предусматривает наказание в 15 суток за "неуважение к государству", еще одна - серьезные штрафы за распространение в СМИ недостоверной информации.

"25-летие Конституции отмечено новым ограничением прав россиян: их предлагают наказывать за фейкньюс и неуважение к власти", - пишут на первой полосе "Ведомости". Газета рассказывает, что парламентарии предложили зафиксировать в законах определение фейковых новостей: заведомо недостоверная общественно значимая информация, распространяемая под видом достоверного сообщения и угрожающая жизни и здоровью граждан и т.д. За это предлагается ввести штраф от 3 тыс. рублей (около 45 долларов) для граждан до 1 млн рублей (15 тыс. долларов) для организаций.

Публичное неуважение к государству в неприличной форме парламентарии предлагают приравнять к мелкому хулиганству и карать штрафами до 5 тыс. рублей или арестом на 15 суток. Поправки предлагается обсудить, они будут приняты не раньше января 2019 года.

"Я не верю, что поправки могут быть приняты: слишком они абсурдны и, по сути, практически полностью ограничивают работу СМИ в России, - сказал "Ведомостям" главный редактор "Московского комсомольца" Павел Гусев. - Принято уже 77 поправок в закон о СМИ, которые ужесточают их работу, но новые чрезмерны - кроме возможности блокировать любое СМИ без суда, их можно и штрафовать на очень крупные суммы".

Гендиректор и главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин считает, что регулирование СМИ в России уже избыточно. "Скорее принимайте. Это будет мой любимый закон", - написал в "Твиттере" Алексей Навальный.

Председатель Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Михаил Федотов считает законопроект вредным и ограничивающим свободу слова - с распространением заведомо ложной информации нужно бороться другими методами, полагает он. Федотов опасается, что под действие закона, если его примут, попадут не только журналистские расследования, но и информация об экстрасенсах, сайты знакомств и любые прогнозы, в том числе погоды.

Законопроект угрожает всем, кто что-то пишет в интернете, уверен юрист "Агоры" Дамир Гайнутдинов: "Власть использует угрозу разорения для запугивания журналистов, чтобы те не публиковали общественно значимую информацию, такую как расследования Bellingcat, антикоррупционные расследования, информация о нарушениях на выборах".

Статью о наказании за неуважение к органам власти, обществу и государству член СПЧ Генри Резник считает ограничением свободы слова и выражения мнений: "Норма непропорциональна, и есть колоссальная угроза злоупотребления. Ее нельзя принимать. Власть никто не обязан уважать и любить".

Председатель "Открытой России" Андрей Пивоваров комментирует поправки на страницах "Коммерсанта". Он считает, что после их принятия человека можно будет арестовать за любую критику власти: "Например, недавно на меня подало в суд МВД Петербурга за мой пост в "Фейсбуке", где я возмущаюсь, что полиция вместо поиска грабителей, которые вскрыли мне машину, занималась разгоном митинга и совершенно официально отказала мне в поимке их по горячим следам. Они посчитали это оскорблением их деловой репутации", - говорит он.

Член Московской Хельсинкской группы Валерий Борщёв сказал "Коммерсанту", что "ни в одной демократической стране такой закон даже не мог бы быть внесен". "Это серьезное нарушение прав человека, поскольку власть подлежит вниманию и критике со стороны общества, и все, что она должна - это реагировать на эту критику и исправлять недостатки", - сказал Борщёв.

The Bell: антисанкционная оговорка

"Роснефти" впервые удалось заставить иностранную компанию разделить ее санкционные риски, пишет The Bell. В договоре нефтяной компании с PwC появилась оговорка, обязывающая консультанта заплатить "Роснефти" штраф, если исполнение контракта станет невозможным из-за санкций. Это первый случай, когда согласие контрагента "Роснефти" на "антисанкционную оговорку" официально подтверждено.

Речь о контракте на оказание консультационных услуг с PwC стоимостью 1,18 млн рублей. Он был заключен в декабре 2017 года. Сейчас контракт собираются заключить заново. В проекте договора, опубликованном на сайте госзакупок 11 декабря, впервые появилось такое условие, и PwC согласилась на него, следует из протокола закупочной комиссии, опубликованного 12 декабря

"Антисанкционная оговорка" гласит: в случае, если исполнение контракта станет невозможным, исполнитель обязан будет выплатить "Роснефти" компенсацию в размере двойной стоимости услуг.

Издание напоминает, что Игорь Сечин и "Роснефть" находятся под санкциями США и ЕС с 2014 года, но пока не были внесены в американский список SDN, попадание в который делает невозможной работу с американскими компаниями. В начале ноября "Роснефть" потребовала от иностранных контрагентов внести в контракты антисанкционные поправки, но все крупнейшие покупатели - BP, Royal Dutch Shell, Total, Vitol и Gunvor - отказывались.

"Коммерсант": "закон Яровой" сделает интернет дороже

Повышение цен на услуги домашнего интернета, которое началось в регионах еще в мае, дошло до Москвы. Один из старейших столичных провайдеров RiNet с 2019 года поднимет цены на 5% из-за "закона Яровой" и роста НДС, пишет "Коммерсант". Цены изменились и у крупнейшего в Москве провайдера МГТС, но там это официально объясняют повышением скорости доступа к интернету.

По "закону Яровой" с 1 июля 2018 года операторы должны хранить все телефонные разговоры, текстовые сообщения, изображения, звуки, видеозаписи и другие электронные сообщения пользователей. Постановление правительства уточняет, что хранить переговоры и сообщения операторы обязаны шесть месяцев, а интернет-сообщения - 30 дней. Емкость хранилищ операторы ежегодно должны увеличивать на 15% в течение пяти лет, напоминает издание.

Хотя остальные московские провайдеры пока не объявляли о повышении цен, такая необходимость действительно назрела, констатирует гендиректор "ТМТ Консалтинг" Константин Анкилов: "Хотя провайдеры очень осторожны, и в условиях жесткой конкуренции большинство пока не повышает цены, очень многие думают об этом". При этом чаще компании не повышают цены напрямую, а вводят новые тарифы с большей скоростью и сокращают число дешевых, отмечает он.

Что еще почитать:

Водители смогут оставлять документы дома. ГИБДД раскрыла подробности введения в России электронных водительских документов - прав и свидетельства о регистрации. Впрочем, в будущем и они автомобилисту могут не понадобиться. Планшеты с софтом, позволяющим по фотоснимку определить личность водителя и получить всю необходимую информацию в базе данных ГИБДД, уже тестируются в регионах, подробности сообщает "Коммерсант".

Запретить в метро пить кофе и вязать предложил член комиссии по культуре Мосгордумы Евгений Герасимов. Он напомнил, что спицы - это острый предмет, а стаканчики с горячим напитком могут испачкать пассажиров. Подробности инициативы - в "Московском комсомольце".

Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си