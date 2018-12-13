В Гане снесли памятник Махатме Ганди. Его обвинили в расизме

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Статуя лидера движения за независимость Индии Махатмы Ганди демонтирована в кампусе университета в столице Ганы Аккре.

Махатма Ганди - один из самых почитаемых политических деятелей XX века. Наибольшие известность и уважение он приобрел как руководитель и идеолог движения сопротивления британскому колониальному владычеству в Индии и приверженец философии ненасилия.

В молодые годы Ганди жил и работал в Южной Африке. Хотя его пример и вдохновлял людей по всему миру, его высказывания о чернокожих жителях континента были весьма спорными.

В своих ранних сочинениях он называет чернокожих южноафриканцев "кафрами" (оскорбительный расистский термин, употреблявшийся в отношении чернокожего населения португальскими колонизаторами, происходящий от арабского слова "кяфир", означающего "неверного", немусульманина).

Также Ганди говорил о бесконечном превосходстве индийцев над чернокожими людьми.

Преподаватели Ганского университета стали собирать подписи о сносе памятника Ганди вскоре после того, как тот был открыт в 2016 году бывшим президентом Индии Пранабом Кумаром Мукхерджи.

Авторы петиции называют Ганди расистом и призывают освободить место на постаменте для африканских героев.

В результате этого давления правительство Ганы согласилось с тем, что статуя должна быть перенесена.

Преподаватели и студенты университета сообщили Би-би-си, что памятник, который сначала располагался на территории университетской зоны отдыха, был демонтирован в среду.

Руководство университета подтвердило факт сноса скульптуры, заявив, что решение было принято министерством иностранных дел и региональной интеграции.

"Тот факт, что памятник стоит в университете, означает, что мы разделяем все его [Махатмы Ганди] взгляды, и если он был за это [предполагаемый расизм], то, я думаю, его статуе не место в нашем кампусе", - сказал Би-би-си студент права Нана Адома Асаре Адей.