СМИ России: конец "крымского консенсуса" и проблемы для партии власти

В обзоре российских СМИ за 14 декабря:

"Коммерсант": попытка номер два

Материал в "Коммерсанте" посвящен повторным выборам губернатора, которые пройдут в Приморье в воскресенье, 16 декабря. Издание пишет о шансах кандидата от власти Олега Кожемяко на победу в первом туре. Газета отмечает, что оппоненты врио губернатора Олег Кожемяко стараются его не критиковать, но электоральная ситуация в регионе для него и без этого не самая простая. И многое будет зависеть от того, придут ли на участки оппозиционно настроенные избиратели.

При этом, пишет газета, последние опросы показали, что проголосовать за Кожемяко готовы чуть больше избирателей, чем необходимо для победы в первом туре. Но кандидат от ЛДПР Андрей Андрейченко обращает внимание на то, что опросы проводились и в первые выборы. Причем в динамике они показывали одно, а в итоге получилось другое.

Участвующий в выборах как эксперт политтехнолог Андрей Колядин вспоминает, что изначально на повторные выборы в губернаторы выдвинулось более двадцати человек: "Не было кандидатов только от партии котов и детей". Оппонентов Олега Кожемяко изучали в зависимости от того, как должна была развиваться ситуация вокруг кандидата от КПРФ Андрея Ищенко, говорит другой работающий в регионе технолог.

По официальным данным, господин Ищенко проиграл во втором туре сентябрьских выборов 1,5% голосов врио главы Приморья Андрею Тарасенко, но коммунисты уверены, что их кандидат выиграл. После того как компартия отказалась повторно выдвигать Ищенко, стало понятно, что задачи "оттянуть у него голоса нет, поэтому нужно подбирать таких оппонентов Олегу Кожемяко, которые не оттянут голоса уже у него", говорит собеседник газеты.

В этом одна из причин снятия с выборов кандидата от партии "Патриоты России", бывшего вице-губернатора Игоря Степаненко. "Социология показала, что он находится на поле Кожемяко", - отмечает Андрей Колядин. Но основной причиной, по его словам, стало нежелание самого кандидата быть третьим в гонке.

Еще один кандидат - от партии "За женщин России" депутат гордумы Владивостока Роза Чемерис утверждает, что ее электорат с электоратом Олега Кожемяко не пересекается: "У Олега Кожемяко - женщины за 40, которые чаще всего и ходят на выборы, а у меня - женщины до 40, мои ровесницы, которые самостоятельно трудятся, делают карьеру, мамы или незамужние женщины, а также молодые и средних лет мужчины".

Однако даже без жесткой критики оппонентов ситуация у Олега Кожемяко не самая простая, пишет "Коммерсант". По словам Андрея Колядина, "его бьют тем, что он якобы общался с криминалом, но иначе бизнес в Приморье 90-х, как и в большинстве регионов России, тогда нельзя было вести". Другой технолог говорит, что на позиции врио главы Приморья повлияли сообщения на старте кампании о том, как он якобы "развалил Сахалин".

Также, по его словам, "люди в целом на власть обижены, а Кожемяко - тоже власть, поэтому их недовольство на него проецируется". Оппозиционные настроения у избирателей сохранились, подтверждает Роза Чемерис: "Вы приходите на встрече общаться с людьми, пытаетесь им рассказать о том, что хотите сделать, а они говорят: "Знаете что…" - и начинают перечислять вам все то, что происходит в их жизни последние пять лет".

Поэтому, говорит один из технологов, команда Кожемяко заинтересована в "сушке явки" - чтобы критики власти на выборы не пришли. Но у власти могут возникнуть сложности и с традиционными способами мобилизации ее электората. При этом Роза Чемерис считает, что "форма выражения протеста изменилась - люди размышляют, стоит ли идти на выборы, ведь свое крайнее недовольство они уже выразили в сентябре".

РБК: Telegram - первый по агитэффективности

Главной площадкой для агитации избирателей в России стали социальные сети и мессенджеры. Такой вывод сделали политтехнологи Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО), которая провела исследование среди политтехнологов.

И если два года назад использование социальных сетей признавалось последним по значимости инструментом на выборах, то в этом году соцсети опередили традиционные технологии: полевую кампанию "от двери к двери", медийную кампанию, наружную рекламу и прямую рекламу в СМИ.

Среди социальных сервисов для предвыборной агитации чаще всего политтехнологи используют Telegram, показал опрос. Далее идут "ВКонтакте", YouTube, "Инстаграм", "Одноклассники", WhatsАpp, "Фейсбук". В 2016 году в тройке лидеров были "ВКонтакте", "Фейсбук" и "Одноклассники".

"Telegram воспринимается в качестве эффективного средства воздействия не на массовую аудиторию, а на элиты, хотя и в этом сегменте мессенджер уступает федеральному ТВ и деловым СМИ", - отмечено в исследовании РАСО. Политтехнолог Вячеслав Смирнов отметил, что мессенджером Telegram пользуются наделенные властью люди в основном для того, "чтобы читать друг про друга разные гадости и выяснять, кто их заказал".

Главные выводы исследования - резкое изменение структуры информационного потребления и факторов успеха на выборах, отметил председатель комитета по политтехнологиям РАСО и президент "Минченко консалтинг" Евгений Минченко. В комментарии к докладу главными характеристиками новой политической реальности он назвал рост недоверия к элитам, традиционным СМИ и ВИП-агитаторам. Вместо этого электорат предъявляет запросы на диалог, "новую искренность", сопереживание и совпадение по эмоции. Таким образом, электорат и в России, и в мире уходит от модели "рационального голосования", объяснил Минченко.

В комментариях к исследованию члены РАСО сходятся на том, что дошедшая до России антиистеблишментная волна означает конец "крымского консенсуса" и проблемы для партии власти. "Пока можно с уверенностью сказать только одно - эпоха крымского консенсуса 2014-2018 годов закончилась", - считает красноярский депутат и политтехнолог Сергей Толмачев.

РБК: санкции останутся прежними

Страны ЕС так и не договорились о введении новых санкций против России из-за конфликта в Керченском проливе. Усиления давления требовали восточные члены ЕС - Польша, Эстония и Литва, - однако в Германии и Франции их энтузиазм не поддержали

Поэтому Европейский совет в заявлении по итогам саммита не стал настаивать на введении новых санкций против России, пишет РБК.

В документе говорится о том, что Европейский совет "выражает крайнюю обеспокоенность в связи с эскалацией ситуации в Керченском проливе и Азовском море и нарушениями международного права Россией". Власти ЕС потребовали от России немедленного освобождения задержанных украинских моряков, возвращения кораблей ВМС Украины и обеспечения свободы мореплавания через Керченский пролив.

В качестве ответа на действия Москвы Европейский совет заявляет, что готов принять меры "по дальнейшему укреплению поддержки пострадавших районов Украины". Однако о конкретных мерах в отношении России в документе не говорится.

Накануне агентство Рейтер процитировало одного из представителей Германии на саммите ЕС в Брюсселе. По словам собеседника агентства, оставшегося анонимным, странам ЕС так и не удалось прийти к единому мнению о новых санкциях в отношении России.

В то же время действовавшие ранее санкции против России Евросоюз все же продлил, отмечает РБК. Как сообщил 13 декабря глава Совета ЕС Дональд Туск, это связано с "нулевым прогрессом" в выполнении минских соглашений.

"Коммерсант": ограничение скорости

Как стало известно газете "Коммерсант", правительство поручило МВД и министерству транспорта подготовить предложения по усилению санкций за ряд нарушений ПДД. Самым резонансным, пишет газета, станет возвращение штрафа за превышение скоростного лимита на 10 км/ч.

Это, отмечает "Коммерсант", самое распространенное нарушение ПДД. Источник, знакомый с работой камер в Москве, говорит, что возвращение штрафа только в столице может обернуться 50 млн дополнительных штрафов ежегодно - вдвое больше, чем за все нарушения ПДД.

Руководство ГИБДД на эту тему высказывается осторожно, отмечает издание. Начальник ведомства Михаил Черников назвал неправильной существующую практику, когда водители выбирают скорость по принципу "знак + 20 км/ч". Однако, заметил чиновник, менять норму можно только после ревизии улично-дорожной сети: "Надо понять, насколько на той или иной улице ограничение скорости выверено".

"Скоростной порог разумно уменьшить в городах, особенно с учетом безопасности возле учебных заведений, - прокомментировала газете президент экспертного центра "Движение без опасности" Наталья Агре. - А вот за городом, наоборот, можно подумать об увеличении скоростного режима".

"Там, где власти хотели добиться скорости потока в 60 км/ч, давно уже стоят знаки "40", поэтому проблемы нет", - отмечает юрист, эксперт по безопасности движения Катерина Соловьева. Статистики, подтверждающей рост аварийности из-за превышения скорости на 10-20 км/ч, пока не представлено, добавила она.

"Государство вкладывает миллиарды в создание современных дорог, но власти устанавливают совершенно необоснованные скоростные ограничения, - считает первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков.- Все потому, что на камерах уже давно делают бизнес, прибыль ставится во главу угла. Сначала необходимо разобраться с подобными дорожными ловушками и только потом обсуждать вопрос сокращения порога с 20 до 10 км/ч. Иначе это выглядит как очередная попытка залезть гражданам в карман".

"Известия": шампанское в цене

В 2019 году минимальная розничная цена бутылки шампанского 0,75 л может вырасти почти на четверть - до 202 рублей. Такие расчеты Ассоциация производителей игристых вин уже направила в министерство финансов, рассказывает газета "Известия".

Ее специалисты пересчитали минимальную цену с учетом повысившейся стоимости сырья и роста НДС до 20%. Минфин прорабатывает вопрос, но окончательное решение пока не принято, рассказали "Известиям" в пресс-службе ведомства. Последний раз правительство фиксировало минимальную стоимость шампанского в 2016 году, с тех пор она составляет 164 рубля.

Впрочем, глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз считает, что более реалистична минимальная розничная цена на шампанское в 180 рублей за бутылку.

"Когда в 2016 году в отрасли вводили минимум в 164 рубля, все понимали, что это высокая оценка. Как раз в 2017 году она стала реальной, - пояснил газете эксперт.

Он добавил, что шампанское не должно быть слишком доступным по цене. Но есть и более дешевые варианты: например, винные газированные напитки - продукция, которая содержит не менее 50% виноматериалов.

По данным оператора фискальных данных "Такском", средняя розничная цена на шампанское по России в декабре составила 511 рублей за бутылку, по сравнению с прошлым годом цифра практически не изменилась. Основные продажи приходятся на напитки, стоимость которых не превышает 800 рублей.

Продажи игристого в декабре 2018 года выросли на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом почти треть оборота напитка в России приходится на отечественные продукты, на шампанское из Италии - 5%, Франции - 3%.

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Обзор подготовил Олег Савин, Служба мониторинга Би-би-си