В России снова обновили правила дорожного движения. Сколько можно?

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14 декабря в России вступили в силу очередные изменения в ПДД - они должны облегчить жизнь велосипедистам и дипломатам. С начала года изменения в ПДД вводились уже семь раз, и даже в ГИБДД обещали ввести мораторий на внесение поправок, которые "всех замучили и запутали".

Однако, как пишет "Коммерсант", уже скоро правила могут поменять снова - как стало известно изданию, до 1 марта 2019 года МВД совместно с минтрансом должны представить правительству предложения по введению штрафа за превышение скорости на 10-20 км/ч.

Сейчас штрафуют только тех, кто превысил скорость на 20 км/ч. Такое изменение правил вступило в силу с 1 марта 2013 года.

Какие изменения введены теперь?

С 14 декабря на российских дорогах начинает действовать понятие "велосипедная зона". В них велосипедисты смогут двигаться по всей ширине улицы и получат преимущество перед автомобилями. Для обозначения таких зон вводятся соответствующий дорожный знак и дублирующая его дорожная разметка.

Скорость движения в велосипедной зоне ограничивается 20 км/ч. Парковка на велосипедных и велопешеходных дорожках, а также ближе пяти метров от пересечения велосипедной или велопешеходной дорожки с проезжей частью запрещается.

Еще одно нововведение - дорожный знак "Стоянка только транспортных средств дипломатического корпуса" (обозначается латинскими буквами CD), запрещающий стоянку автомобилей без красных дипломатических номеров около зданий посольств и консульств. Если в зоне действия знака будет припаркован обычный автомобиль, его водителя оштрафуют на 500 рублей.

Ограничение на стоянку возле диппредставительств де-факто действовало и ранее (водителей предупреждали о запрете с помощью информационных табличек "Только для автомобилей посольства"), однако оштрафовать за такое нарушение ГИБДД права не имела.

Еще один новый знак - "Пункт таможенного контроля". В зоне его действия представители таможенных служб смогут останавливать для досмотра как грузовые автомобили, так и легковые.

Не слишком ли часто?

В 2018 году изменения в ПДД уже вносились 3 января, 18 марта, 28 апреля, 1 июля, 7 сентября и 8 декабря.

Тема чрезмерного числа изменений обсуждалась в ходе конференции по безопасности движения, которая проходит в Москве на этой неделе. Тогда представители Госавтоинспекции МВД (ГИБДД) заявили, что необходимо ввести мораторий на поправки, так как граждане не успевают к ним адаптироваться.

"Никакие поправки мы инициировать не будем, потому что всех замучили и запутали. Мы ставим на паузу этот процесс", - заявил накануне руководитель Научного центра безопасности дорожного движения МВД Дмитрий Митрошин.

Однако регулировать разработку новых правил МВД может только внутри своего ведомства, а последние изменения в ПДД были инициированы министерством транспорта России.

"В системе у себя мы договорились ввести некий мораторий на внесение изменений. Но, к сожалению, не можем обуздать те процессы, которые происходят вне нашего ведомства", - отмечал Митрошин.

Последние изменения

Предыдущие изменения в ПДД вступили в силу только на прошлой неделе - с 8 декабря право парковки на местах для инвалидов распространили на инвалидов III группы, водителям разрешили предъявлять инспекторам распечатку электронной версии полиса ОСАГО, а также освободили от обязанности вешать знак "Шипы".

Правообладатель иллюстрации Alexander Ryumin/TASS Image caption Знак "Шипы" больше не нужен

Пользователей шипованных покрышек обязали размещать на заднем стекле знак "Шипы" ("Ш") в апреле 2017 года, однако уже спустя год начальник Госавтоинспекции Михаил Черников назвал подобную практику "дурью".

Как пояснили в ГИБДД, знак был необходим, чтобы информировать других водителей о наличии шипов на покрышках, поскольку от этого зависит длина тормозного пути, однако сейчас, когда большинство машин оборудовано ABS и другими системами безопасности, это перестало быть актуальным.