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Семилетняя девочка из Гватемалы умерла в больнице американского города Эль-Пасо вскоре после ареста пограничным патрулем США.

Как сообщают американские СМИ, смерть наступила от истощения и шока. Трагический инцидент подлил масла в огонь споров по поводу условий содержания беженцев в приграничных центрах.

Как сообщает газета Washington Post со ссылкой на службу таможенного и пограничного контроля США, девочка и ее отец были задержаны 6 декабря в штате Нью-Мексико в составе группы мигрантов из 163 человек.

Через восемь часов у ребенка начались припадки, поднялась температура. Согласно записям погранслужбы, девочка не получала пищи и воды в течение нескольких дней.

Затем девочку вертолетом доставили в детскую больницу в Эль-Пасо, где она скончалась от остановки сердца.

Министерство внутренней безопасности США подтвердило Си-эн-эн, что врачам не удалось спасти ребенка. Власти начали расследование причин трагедии.

Сейчас на южной границе США скопилось несколько сотен тысяч мигрантов из стран Центральной Америки, их число продолжает увеличиваться.

В среду госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу Fox News похвалил власти Мексики за сотрудничество в миграционном вопросе.

"Новая администрация [президента Мексики Мануэля Лопеса Обрадора] очень хорошо работает. Мы должны контролировать границу с нашей стороны, а они - со своей стороны. Нам приятно поддерживать их", - сказал Помпео.

Однако правозащитники и журналисты все активнее бьют тревогу по поводу ухудшающихся условий содержания беженцев как с мексиканской, так и с американской стороны границы.

Иск на 60 миллионов

В конце ноября американские СМИ сообщали, что беженка из Гватемалы Ясмин Хуарес подала иск к правительству США на сумму в 60 млн долларов после того, как ее годовалая дочь умерла через несколько недель после выхода из центра для беженцев.

Адвокаты женщины утверждали, что у ребенка развилась респираторная инфекция во время пребывания в центре в городе Дилли в Техасе. Пограничную службу обвиняли в том, что она заставила еще не поправившегося ребенка покинуть центр.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Охрана границы США и Мексики усилилась после ужесточения миграционных законов

В интервью британской газете Guardian в сентябре сразу несколько беженцев рассказали о невыносимых условиях, в которых содержатся семьи мигрантов в приграничных центрах. В частности, они жаловались на издевательства со стороны персонала, антисанитарию и недостаток медикаментов.

Многие мигранты также жалуются на то, что американские пограничники разделяют их семьи после пересечения границы. В основном это происходит из-за того, что взрослых уличают в миграционных нарушениях.

В июне издание ProPublica опубликовало аудиозапись, на которой, как утверждалось, слышны крики детей из Центральной Америки, которые остались без родителей на границе. На записи, в частности, слышны предположительно шутки сотрудников: "У нас тут оркестр что ли?"

Семейное бегство

Комментируя трагический случай в Эль-Пасо, представитель погранслужбы США призвал родителей не рисковать, переходя границу нелегально вместе с детьми.

"Мы еще раз просим родителей не подвергать опасности себя и своих детей, пытаясь попасть в страну незаконно. Пожалуйста, идите в пункты перехода границы и старайтесь перейти ее законно и безопасно", - цитирует Си-эн-эн представителя ведомства.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Тысячи мигрантов живут в палаточных городках в Мексике, надеясь попасть в США

Проблему детей-беженцев недавно поднимал и президент Дональд Трамп: в конце ноября он заявил, что зачастую мигранты берут с собой детей, которые даже не являются их родными.

"В некоторых случаях они [беженцы] не являются родителями. Они просто берут ребенка, потому что думают, что с ребенком у них появится некий статус", - отметил Трамп.

В ноябре пограничники задержали рекордное число мигрантов, перебравшихся через южную границу США в составе семей.

Ранее на этой неделе комиссар погранслужбы Кевин Макалинан на слушаниях в сенате признался, что большинство приграничных центров для беженцев не предназначены для содержания семей с детьми, так как они изначально строились прежде всего для взрослых мужчин, пересекающих границу без жен и детей.

В ожидании спонсора

Как сообщает техасская независимая радиостанция KUT, количество детей, содержащихся в центрах содержания беженцев в США, уже достигло 15 тысяч, а вся общенациональная сеть миграционных центров заполнена на 92%.

Большинство несовершеннолетних мигрантов - это подростки из Центральной Америки, которые пересекают границу без сопровождения взрослых. Многие из них бегут от преследования преступных группировок, орудующих в их родных странах.

Согласно данным пограничной службы США, только в ноябре границу пересекли 175 детей без сопровождения взрослых.

Большинство детей попадают в лагерь в городке Торнильо на западе Техаса, предназначенный для несовершеннолетних беженцев. Сейчас там содержится около 2800 детей и подростков, которых размещают в палатках в пустынной местности недалеко от реки Рио-Гранде.

Лагерь рассчитан на 3 тысячи детей, и его руководство уже жалуется на то, что не успевает справляться с увеличивающимся наплывом мигрантов.

Ребенка могут выпустить из лагеря беженцев под опеку спонсоров, в роли которых обычно выступают его родственники или близкие друзья, уже являющиеся гражданами США.

Однако перед этим власти обязаны провести целый ряд проверок, которые в последнее время занимают все больше времени из-за ужесточения миграционного законодательства.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Лагерь для несовершеннолетних беженцев в Торнильо рассчитан на 3000 человек

По данным источника KUT, 1300 содержащихся в лагере детей готовы отправиться к своим спонсорам, но вынуждены ждать окончания проверок. Как сообщает Си-эн-эн, в среднем такое ожидание составляет около 60 дней для каждого ребенка, но иногда может растянуться на много месяцев.

16-летний беженец из Сальвадора по имени Хуан рассказал Си-эн-эн, что в течение года его пытались забрать к себе четыре спонсора, но всем им было в итоге отказано.

Власти утверждают, что длительная проверка необходима прежде всего ради безопасности самих детей, так как несовершеннолетние беженцы могут пострадать от действий торговцев людьми, насильников и других преступников.