Мясо или овощи? Посчитайте сами, как ваше меню влияет на климат

Если вы хотите помочь в борьбе с изменением климата, попробуйте отказаться от мяса и молока - так говорят ученые.

Но если не отказываться от всего сразу, то что лучше вычеркнуть в первую очередь? Говядину или курятину? Или, если говорить о вегетарианском меню, что дает больше выбросов парникового газа - производство миски риса или тарелки картошки-фри? И что менее вредно для окружающей среды - виноделие или пивоварение?

Чтобы узнать, как влияет на окружающую среду то, что вы едите и пьете, выберите один из видов еды или напитков на нашем калькуляторе и укажите, как часто вы его употребляете.

Как производство еды влияет на окружающую среду? Обновите браузер, чтобы продолжить Как производство еды влияет на окружающую среду? Какую еду и напитки вы любите? Как часто вы едите или пьете этот продукт? Узнать Your results are below Кг парниковых газов, эквивалентные одному приему пищи Выберите другой продукт Узнать

Все данные - средние по миру.

Дизайн: Прайна Шах.

Разработка: Феликс Стивенсон и Бекки Раш.

Согласно результатам исследования, проведенного Оксфордским университетом, на производство продовольствия приходится около четверти выбросов парникового газа в мире. Ученые учитывали весь баланс, в том числе потери от вырубленных деревьев и площадь, которую занимают пастбища.

При этом объем выбросов от производства разных видов пищи различается в разы.

Ученые выяснили, что на мясо и другие продукты животного происхождения приходится более половины парникового газа, который попадает в атмосферу по ходу производства еды.

Самыми же вредными по части влияния на климат и вообще окружающую среду оказались говядина и баранина.

"То, что мы едим - это один из мощнейших факторов экологии, будь то изменение климата или исчезновение видов", - сказал нам автор исследования Джозеф Пур.

По его словам, изменив свое меню, можно очень существенно сократить урон природе.

"Можно сократить площадь, необходимую для производства вашей пищи, на 75% - это огромное сокращение, если пересчитать его в масштабах планеты", - сказал Пур.

Важно знать и то, где выращена ваша еда, потому что разница в выбросах по регионам и способам производства огромна.

Например, на корову, которая паслась на месте вырубленного леса, в конечном счете приходится в 12 раз больше выбросов парникового газа, чем на корову, питавшуюся на натуральных пастбищах.

На корову из Южной Америки приходится в три раза больше выбросов, чем на корову из Европы, причем американская еще и пасется на вдесятеро большей площади.

Мясо и молочные продукты - не единственные кандидаты на исключение из меню экологически сознательного гражданина. Довольно много парникового газа - если считать весь баланс, включая потери от вырубки деревьев - приходится на шоколад и кофе, выращенные на плантациях на месте вырубленных джунглей.

Из помидоров стоит выбирать те, что выращены под открытым небом или в высокотехнологичных теплицах, а не те, что выросли в теплицах, отапливаемых газом или соляркой.

Экологически сознательные любители пива должны знать, что на бочковое пиво приходится меньше выбросов, чем на пиво в банках или тем более в стеклянных бутылках.

И даже самые экологичные способы производства мяса все равно дают больше парниковых газов, чем растительные источники протеинов, такие как бобы или орехи.

Выводы ученых совпадают с рекомендациями Межправительственной группы экспертов по изменению климата (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC).

IPCC тоже советует желающим внести личный вклад в борьбу с потеплением и покупать поменьше мяса, молока, сыра и масла - ну и, конечно, меньше выбрасывать.

IPCC также рекомендует утеплять дома, пользоваться поездами и автобусами вместо самолетов и видеоконференциями вместо личных деловых встреч.

Сменой видов транспорта на самом деле можно внести заметно больший вклад в борьбу с изменением климата, чем сменой меню. При перелете из Лондона в Нью-Йорк (или, например, из Москвы в Магадан, расстояние примерно то же) лайнер выбрасывает чуть меньше полутонны парниковых газов на одного пассажира.

Как сделан калькулятор - разъяснения

Как рассчитывали влияние на окружающую среду?

Ученый из Оксфордского университета Джозеф Пур и его коллега из Цюриха Томас Немечек изучили влияние на среду 40 основных видов пищи. Они оценили выбросы парникового газа, площадь занимаемой земли и расход воды на всех стадиях изготовления каждого продукта, включая обработку, упаковку и транспортировку, но исключая приготовление этой пищи на вашей кухне.

При этом Пур и Немечек анализировали данные, полученные от 40 тысяч ферм и 1600 предприятий пищепрома и розницы. Таким образом они смогли оценить, насколько различается влияние на природу разных способов производства в разных регионах планеты.

Как определили размеры порции?

В исследовании Пура и Немечека речь идет о выбросах на каждый килограмм произведенной пищи.

В калькуляторе мы пересчитали эти данные на размеры порций, рекомендованные Британской диетической ассоциацией и международной медицинской и страховой компанией BUPA. Эти порции часто меньше обычных, поэтому и выбросы от производства вашей еды, которые показывает наш калькулятор, могут быть меньше, чем на самом деле.

Что такое парниковые газы?

Выбросы парникового газа показаны в килограммах эквивалента углекислого газа (CO2eq). В эту единицу переводятся все парниковые газы, такие как метан или закись азота.