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Журналисты и авторы BBC Travel и BBC Future на протяжении 2018 года продолжали рассказывать нам о нравах и обычаях других народов, о приключениях на краю света, о древней и не очень древней истории городов, где мы пока еще не были.

Интернет позволяет нам путешествовать так, как и не мечталось поклонникам когда-то очень популярной (как сказали бы сейчас - культовой) советской телепередачи "Клуб путешественников".

Какой бы маленькой ни сделали нашу планету трансконтинентальные лайнеры, мы все равно любим почитать про то, как живут люди где-то очень далеко от нас, какие тайны скрывают океаны и как вести себя, если ты оказался один посреди дороги в глуши не очень понятной тебе страны.

Вот 10 статей, которые в прошедшем году читались вами особенно активно, из чего мы делаем вывод: их авторам удалось рассказать именно о том, что интересно нашим читателям.

Суровое место с русским акцентом

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Остров Уналашка в Алеутском архипелаге - одно из самых суровых мест на планете, за исключением разве что полярных регионов.

Обдуваемое нестихающим ветром, практически лишенное деревьев побережье выглядит неприступно. "Колыбель штормов" и "Место, где рождаются ветра" - эти прозвища Алеутских островов абсолютно заслуженны.

Алеутский архипелаг стал колонией Российской империи в конце XVIII века, и поныне у многих местных жителей - русские фамилии. Есть здесь и православная церковь, Храм Вознесения Господня в Уналашке. Этот храм считается самым старым христианским храмовым сооружением в Северной Америке.

Чтобы служба была более понятна прихожанам, отец Эвен Берескин стал служить литургию на английском, отказавшись от применения алеутского и церковнославянского. Подробности истории и современности этих мест (и фотографии) - в статье Джона Зэды:

Чужим тут не рады?

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Латвия по климату - не столь суровое место, здесь жить более комфортно, чем на Алеутских островах, но местные жители ценят и лелеют свое одиночество, как заядлые островитяне.

Склонность к замкнутости и депрессивности важна для идентичности этого народа, в столице которого даже есть микрорайон Одиночество.

Латыши-горожане мечтают жить в собственной усадьбе за городом, подальше от чужих глаз. Туристы, приезжающие в Латвию, часто жалуются, что здесь им никто не улыбается.

Как шутят сами латыши, даже знаменитый Вселатвийский праздник песни и танца, грандиозное мероприятие с участием более чем 10 тысяч певцов со всей страны, проводится только один раз в пять лет - потому что чаще переносить такое столпотворение было бы для местных жителей слишком тяжело.

Но так ли уж все безнадежно? Рассказывает Кристин Ро, побывавшая в Латвии:

"Добром это не кончится"

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Вот кого никак не заподозришь в нежелании пообщаться с незнакомцами - так это кубинцев.

Иностранных туристов из стран, подобных Латвии, где высоко ценится личное пространство, может даже напугать общительность жителей Кубы - страны, которая только недавно стала открываться внешнему миру.

Если вы решите предпринять самостоятельную поездку на взятой напрокат машине по острову, вас наверняка будут предупреждать: ни в коем случае не подбирайте на дороге попутчиков!

Маргерита Рэгг с мужем не послушались, и поначалу им казалось, что они влипли в неприятную историю. В голову лезли страшные мысли:

"Мы поехали. Дело близилось к закату. В голове у меня начали прокручиваться самые страшные картины. Том завозит нас в какое-нибудь глухое место, и они с Эрнесто грабят нас и забирают наш белый Peugeot 206. Или, например, Эрнесто достает мачете и отрубает нам головы".

И чем же кончилось дело?

От чего лечат в бывших урановых рудниках

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"…Значительную часть рабочей силы на урановых рудниках составляли политзаключенные и диссиденты". Это о чем? О сталинском ГУЛАГе? Вот и нет, дело происходило в самом центре Европы.

Под холмами чешского городка Яхимова был прорыт целый радиоактивный подземный лабиринт, а вокруг города построены лагеря, в которых содержались политзаключенные. Узники этих лагерей были бесплатной рабочей силой, о защите которой от радиации можно было особо не заботиться.

Когда гонка вооружений набирала ход, руду грузили в поезда и вывозили в СССР.

"Независимо от того, какая температура была на поверхности, в шахте всегда было жарко", - рассказывает 87-летний Зденек Мандрголец, который был политзаключенным и проработал в рудниках семь лет во время холодной войны, добывая уран для советского ядерного оружия.

А что на месте урановых родников сейчас? Чем привлекает современный Яхимов богатых туристов из арабских стран?

Ностальгия по мифической стране

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Ностальгия - странная штука. Порой мы испытываем ее по тем временам, о которых разум говорит нам: ничего особенно хорошего тогда не могло быть.

Но сердце говорит иное - возможно, потому, что на те времена пришлись детство или юность, мы были молоды, родители были живы и здоровы, а всё плохое казалось временным.

Так и с социалистическим прошлым - вроде бы о чем жалеть? Весь мир теперь открыт, интернет породил такую свободу слова, которую раньше невозможно было представить, в магазинах можно купить все что хочешь...

А вот нет-нет да и испытывают люди ностальгию по временам, когда государство решало за них всё. Видимо, было что-то в этих временах, чего сейчас нет.

Автор этой статьи выросла в стране, которой больше не существует. Нет, не в Советском Союзе. Но если вы родились в СССР, то найдете много знакомого в тех ощущениях и впечатлениях, которыми делится Аня Мутич, вспоминая о поездке по государствам, на которые распалась ее родина, Югославия.

Аяно-сан и ее какаси

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Наши воспоминания, наша тоска по тем, кто ушел, порой создают новые, странные миры. В таком мире оказывается случайный турист, петляющий по дорогам острова Сикоку - самого маленького из четырех главных островов Японии.

Здесь он может наткнуться на нечто такое, отчего поначалу мурашки по коже. На людей, в которых есть что-то не очень человеческое. Или на кукол, в которых слишком много человеческого.

Целая деревня населена какаси - и творец этих фигур живет одна среди них, разговаривает с ними, чинит их прохудившуюся одежду. Это ее воспоминания.

История, несмотря на серьезную демографическую проблематику, на самом деле в первую очередь человеческая, трогательная. Ведь почти каждый из нас создает у себя в сердце такие деревни, населенные дорогими людьми, которые уже ушли из нашей жизни.

…А хорошо жить - еще лучше

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Нам каждый год сообщают, в каких городах мира самая дорогая жизнь, в каких - самая безопасная, в каких - самое лучшее здравоохранение и т.д. Но довольно редко наткнешься на список мест, где жизнь начала резко улучшаться.

Такой список, пожалуй, интереснее других - из него можно сделать целый ряд полезных выводов, в том числе и в отношении того города, где вы живете.

Жизнь может становиться все комфортней по разным причинам, но города, о которых рассказывается в этой статье, объединяет главное: в какой-то момент там решили, что так больше жить нельзя.

Впрочем, это не относится к Окленду и Тайбэю - там и раньше было вполне себе неплохо жить. Но местные жители и городские власти решили, что можно жить еще лучше.

Маленькая страна с большой духовной историей

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Накануне Рождества (которое некоторые христианские конфессии отмечают в январе), вспомним о стране, которая провозгласила христианство своей государственной религией еще в IV веке - в 301 году нашей эры.

Армянская апостольская церковь - одна из древнейших христианских церквей, отличающаяся как от византийского православия, так и от римского католицизма.

Армения - маленькая страна. Ее современное население - около 3 миллионов человек. Но роль Армении в духовной истории мира трудно переоценить: большинство историков сходятся на том, что в 301 году нашей эры она стала первым в мире христианским государством.

Сегодня около 95% армян - христиане, и религиозная история страны живет в ее древних памятниках, часть которых вы увидите на фотографиях, иллюстрирующих эту статью:

Секретный ингредиент хумуса

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Думая о душе, не стоит забывать и о теле, а точнее - о вкусной и здоровой пище.

Хумус - блюдо, любимое во многих странах мира. А разобраться в том, кто имеет право на почетное звание автора этого кулинарного шедевра, - само по себе увлекательное приключение, в которое вас и приглашает автор статьи Диана Шпехлер.

Она начала свое путешествие, наблюдая за приготовлением хумуса в ресторанчике возле Дамасских ворот Старого города в Иерусалиме, продолжила в ресторане Raq Hummus на Голанских высотах, опросила любителей и знатоков хумуса и пришла к неожиданному выводу: главное не то, кто придумал хумус, а то, что объединяет всех, кто его любит.

Есть, оказывается, секретный ингредиент…

Пока бактерии не доели "Титаник"

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Если говорить о настоящих приключениях, то здесь вне конкуренции история про экспедицию к лежащему на дне океана "Титанику".

Это будет не первая экспедиция к легендарному пароходу, но, скорее всего, последняя. Не потому, что людям надоело нырять на большую глубину и рисковать пусть даже ради незабываемого зрелища.

А потому, что "Титаник" скоро исчезнет - его съедят подводные бактерии. И останется от него только ржавый след на морском дне.

Пока этого не случилось, энтузиасты решили с помощью лазеров, локаторов и 3D-технологии создать наиболее достоверную и точную трехмерную модель судна - для истории. На их пути - немало сложностей и запретов, но эти люди готовы идти до конца.

Хотите стать одним из них? Стоимость участия в экспедиции - 105 129 долларов (эквивалент стоимости билета первого класса для путешествия через океан на "Титанике", с учетом инфляции). И туда не берут кого попало.

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Хочется почитать о путешествиях еще? В прошлом декабре мы подводили итоги 2017 года, и те 12 статей были не менее интересными: "Путешествия-2017: о самых удивительных странах и людях".