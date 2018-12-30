Правообладатель иллюстрации ERLEND HAARBERG/NATUREPL.COM

Давно известно: англичане любят странности, особенно такие, которые открывают нам глаза на некоторые неожиданные аспекты жизни. На протяжении года мы знакомили вас с самыми интересными статьями журналистов BBC Future, BBC Travel, BBC Earth и BBC Capital, и в некоторых из них были именно такие аспекты.

Котики и наше будущее

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Начнем, конечно, с котиков. У наших четвероногих друзей множество секретов, и разобраться хотя бы с одним из них - уже большое достижение.

Получилось ли это у корреспондента BBC Future? Не до конца, но спасибо ему за столь отважную попытку.

Вы, кстати, знали, что мурлыкание - не всегда признак удовольствия? Оно может говорить о нервозности, страхе и переживаемом стрессе. И мурлыканьем кошки способны лечить себя.

То, что статья помещена под рубрикой "Будущее", дает надежду на то, что в будущем мы все-таки поймем наших котов. Они-то нас уже давно поняли…

Я отрыгну на тебя смерть

Правообладатель иллюстрации JOUAN RIUS/NATUREPL.COM

В животном мире очень много странностей - конечно, с точки зрения человека.

С точки зрения самца гигантской панды вовсе не странно во время брачного периода наносить другим самцам глубокие раны укусами за голову и плечи.

С точки зрения птенца глупыша, северной птицы из семейства буревестниковых, вовсе не странно отрыгнуть на напавшего хищника концентрированную маслянистую жидкость из желудка.

Эти глупыши не так глупы - скорее, неразборчивы. Жертвами птенцов глупыша становятся совы, чайки, цапли, вороны и орланы-белохвосты. Были даже случаи гибели кроликов.

Вообще многие животные могут показаться нам неуклюжими и даже миленькими, но лучше не переходить им дорогу, потому что у каждого из них - свое секретное оружие.

Дорогая, скажи это на 23 Гц ниже

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Понимать, что происходит с женщинами - что может быть важнее? К тому же это очень полезно для дела, поэтому статья вышла под рубрикой Capital - то есть бизнес, бизнес, и ничего кроме бизнеса…

Роль женщины в обществе меняется, и у современных женщин голоса гораздо ниже, чем у их матерей и бабушек: за пять десятилетий основная частота понизилась на 23 Гц - от средних 229 Гц (примерно ля диез малой октавы) до 206 Гц (примерно соль диез).

Но кто виноват в том, что наши женщины стремятся говорить более низким голосом? Или это слышимый признак наступающего прогресса?

Где я был? Ничего не помню…

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Некоторые люди не могут на утро вспомнить, что с ними происходило на вечеринке. Например, у Сары Хеполы такие потери памяти случались регулярно и с достаточно раннего возраста.

Ей припоминались какие-то разговоры с другими людьми в начале вечеринки, но дальше словно падала глухая завеса.

Провалы в памяти из-за употребления алкоголя - штука серьезная и на удивление распространенная.

До некоторого времени считалось, что напиваются до беспамятства только алкоголики. Однако ряд экспериментов помог обнаружить удивительные вещи…

То ли дрель, то ли фен, то ли пылесос

Правообладатель иллюстрации SSPL/GETTY

Теперь уже трудно сказать, как сложился этот расхожий миф - о врачах XIX века, начавших применять вибраторы для лечения женщин от так называемой истерии.

Лечение (якобы) сводилось к тому, чтобы дать женщине возможность пережить оргазм, и вибратор (якобы) освобождал доктора от физически тяжелой обязанности делать это вручную.

Так вот: согласно последним исследованиям, все это полная чушь.

Но откуда-то же взялись эти вибраторы, в начале XX века больше напоминавшие то ли фен, то ли дрель, то ли пылесос, то ли машинку для закатывания банок?

Для чего они предназначались и как превратились в изделие из секс-шопа?

Поделись улыбкою своей. Не можешь? Почему?

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Умение улыбаться очень важно для человека, для нашей способности общаться. Улыбкой можно выразить самые разные чувства и эмоции - от смущения до ободрения.

Как вы думаете, трудно ли жить, не умея улыбаться? Ведь поскольку ты не можешь это сделать, окружающие неправильно воспринимают твое настроение.

Или вы считаете, что научиться этому может каждый? Оказывается, для некоторых из нас это очень тяжелый процесс.

Почему бы нам не работать по полдня в неделю?

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Если вы работаете на полную ставку, то очень велика вероятность того, что вы проводите в офисе пять дней в неделю, как минимум по восемь часов в день.

Но оказалось, что рабочую неделю вполне можно сокращать без ущерба для результатов труда. Эксперименты уже идут.

Например, недавняя попытка сократить рабочую неделю до четырех дней в Новой Зеландии попала в заголовки СМИ по всему миру.

Но зачем же останавливаться на четырех днях? Почему бы не сделать рабочую неделю трехдневной? А может, двухдневной?

Что, если нам работать по полдня в неделю? Что там говорят эксперты?

Что сказал школьник после бессонных 11 суток

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Выполнить за один рабочий день все, на что обычно уходит целая неделя, - это невероятно трудно. Но вряд ли трудней, чем не спать 11 суток подряд, как это однажды сделал американский школьник Рэнди Гарднер.

Было это в далеком 1964 году, и сейчас вряд ли бы позволили провести такой опасный эксперимент, недаром друг Гарднера, помогавший ему не спать, теперь признается: "Мы были идиотами".

Но что случилось - то случилось, и эксперимент 17-летнего Рэнди помог ученым понять, что происходит внутри нашего усталого мозга. А происходит там очень много странного…

Хотите знать, что сказал журналистам Рэнди Гарднер сразу после завершения эксперимента? Читайте статью:

Вы правда захотели бы это знать?

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Знать, когда ты умрешь? Странная тема, правда? Но если разобраться, то мысль о возможности такого знания наверняка приходила в голову многим из нас.

Предположим, что я знаю. Что это меняет в моей жизни? И хочу ли я это знать? Зачем мне это? Мне и так слишком часто напоминают, что я - "не более чем дышащий, справляющий нужду, осознающий себя кусок мяса, который в любой момент может умереть".

Что случилось бы со всеми нами, со всем миром, если бы с неясностью, окружающей нашу неизбежную кончину, было покончено раз и навсегда?

Деревня, населенная какаси

Правообладатель иллюстрации CARL COURT/GETTY IMAGES

И наконец - чисто японская история, с долей чисто японского ужаса.

Остров Сикоку - именно здесь случайный турист может наткнуться на нечто такое, отчего мурашки по коже, и почувствовать себя персонажем телесериала "Сумеречная зона".

Знаете ли вы, что такое какаси? И как выглядит целая деревня, населенная какаси?

Приведу отрывок из статьи:

"Аяно-сан указала на сидящую на татами фигуру у меня за спиной - седовласую женщину (волосы сделаны из толстой пряжи), одетую в элегантное кимоно.

"Это моя мать, - сказала она. - Я по-прежнему разговариваю с ней каждый день…"

Если вы еще не читали эту статью, рекомендую - около 900 тысяч человек, прочитавших ее как на нашем сайте, так и на сайтах наших партнеров, не могут ошибаться.

Мне кажется, это если и не самая странная, то самая человечная и самая поэтичная история 2018 года.

---

Хочется побольше почитать о странном? Год назад мы тоже подводили итоги, и те 10 статей были не менее интересными: "О русалках, редком сексе и мбуки-мвуки - самое странное в 2017-м"