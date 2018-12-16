Зимняя спячка у людей, массовое вымирание видов и мегаполис, уходящий под землю

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В очередной подборке самых интересных, самых важных и самых забавных научных новостей:

Ученые-полярники научились впадать в спячку

Новые долгосрочные исследования психического состояния полярников, зимующих в Антарктиде, обнаружило существование уникального адаптивного механизма, который активизируется при изоляции человека в экстремальных природных условиях в течение длительного времени.

Это состояние, известное как синдром зимней спячки, не ограничивается только участниками полярных экспедиций.

Его признаки наблюдались, например, в ходе симуляции длительного пребывания на Марсе в ходе эксперимента "Марс-500".

"Наши наблюдения могут указывать на существование состояния психологической гибернации", - говорит психолог Натан Смит из Университета Манчестера, который участвовал в исследовании.

"Более ранние исследования дают основания предположить, что это защитный механизм против хронического стресса. Если вы знаете, что находитесь в неблагоприятных условиях, но вскоре они улучшатся, ваша психика подсказывает вам способ сократить нагрузку адаптации ради сохранения энергии", - объясняет он.

Группа ученых, в составе которых был и Натан Смит, изучала психическое состояние двух групп полярников, зимующих на франко-итальянской станции "Конкордия", расположенной на Антарктическом плато на востоке Антарктиды.

27 обследуемых полярников зимовали там в течение 10 месяцев, в том числе в темные зимние месяцы. Они замеряли качественные параметры своего сна, заполняя специальные дневники. Их психическое состояние также фиксировались с помощью двух психометрических вопросников.

Ученые обнаружили, что в зимние месяцы - в условиях, когда полярники были вынуждены находиться почти исключительно в помещении, - качество их сна и эмоциональные показатели существенно снижались, но начинали улучшаться с окончанием зимы и потеплением.

Эти изменения не особенно удивили ученых, но вот функционирование механизмов преодоления стресса оказалось во многом неожиданным.

"Самым поразительным результатом исследования было открытие, что в зимние месяцы происходит ослабление всех наблюдаемых стратегий преодоления стресса", - пишут ученые в своей статье, опубликованной в журнале Frontiers in Psychology.

Ученые рассчитывали увидеть ослабление активных форм поведения в зимний период (например, способностей решать задачи) за счет усиления пассивных форм (например, отрицание и депрессия).

В реальности все происходило иначе. В зимние месяцы ослаблялись и активные, и пассивные формы преодоления стресса, что приводило к общему снижению эмоциональной составляющей и растущему безразличию.

По мнению исследователей, это подтверждается эмпирическими сведениями о симптомах так называемой зимней спячки, которые включают рассеянность, туман в мыслях, дефицит внимания и ухудшение контроля над внешней ситуацией.

Массовое вимирание животных может повториться

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Около 252 миллионов лет назад на Земле произошла природная катастрофа, в результате которой погибла почти вся органическая жизнь на планете. В течение нескольких десятков тысяч лет исчезли до 70% наземных позвоночных и 96% всех морских видов (включая трилобитов, которые до того уже пережили два массовых вымирания).

Ученые давно догадывались, что причиной Массового пермского вымирания стали резкие изменения климата. Они были вызваны, скорее всего, длительными извержениями вулканов в Сибири, которые выбросили в атмосферу колоссальные объемы углекислого газа и пепла.

Это привело к тому, что в течение миллиона лет Земля была окутана непроницаемым для солнечных лучей облаком, озоновый слой в атмосфере почти исчез, на планете постоянно шли кислотные дожди, температура воздуха на планете выросла.

Теперь при помощи компьютерного моделирования ученым удалось объяснить причины исчезновения множества морских видов: рост температур привел к ускорению обмена веществ у обитателей мирового океана, что вызвало более интенсивное потребление ими кислорода, одновременно содействуя снижению содержания кислорода в морской воде.

В результате морские организмы просто задохнулись.

Нечто подобное происходит у нас на глазах в наши дни, но только гораздо быстрее, чем в пермский период. Великое вымирание назревало 700 тысяч лет, когда появились первые признаки изменения климата.

"Впервые нам удалось создать непротиворечивую модель процессов, которые вызвали Пермское вымирание, и эта модель подтверждается данными палеонтологии, - говорит океанограф Джастин Пенн из университета штата Вашингтон. - Это позволяет нам делать теперь прогнозы о причинах вымирания видов в будущем".

Группа исследователей создала компьютерную модель процессов, которые происходили на Земле в период Массового пермского вымирания. До начала активного вулканизма в Сибири температура и содержание кислорода в атмосфере были примерно на современном уровне, и это дало им точку отсчета.

Затем авторы исследования смоделировали рост содержания парниковых газов в атмосфере в результате извержений, что привело к увеличению температуры поверхностных слоев воды в океане примерно на 11 градусов. Это, в свою очередь, вызвало падение уровня содержания кислорода в морской воде на 76%.

Наиболее уязвимыми оказались создания, которые особенно чувствительны к уровню кислорода. Большая часть таких видов обитает в высоких северных и южных широтах.

Это объясняется тем, что морские виды, обитающие в экваториальных водах, способны мигрировать в более высокие широты, где среда обитания может напоминать первоначальную. Однако животные, изначально живущие в высоких широтах, оказываются на пороге вымирания.

Повышение температуры поверхностных слоев океана на 11 градусов заняло несколько тысяч лет. И в этом заключается основной урок этого важнейшего события за всю историю земной биосферы.

С 1880 года средняя температура земной атмосферы выросла на 0,8 градуса, а две трети этого роста пришлись на период с 1975 года. Разогрев мирового океана продолжается быстрыми темпами.

"Если ничего не изменится, к 2100 году разогрев поверхностных вод приблизится к 20% от уровня пермской катастрофы, а к 2300 году составит 35-50%, - говорит Джастин Пенн. - Наше исследование продемонстрировало возможность повторение массового вымирания видов под воздействием климатических изменений, вызванных антропогенными факторами".

Тегеран уходит под землю

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Тегеран - столица Ирана с населением в 15 млн человек - быстро опускается ниже того уровня земной поверхности, на котором он был первоначально построен.

Речь идет о самом населенном городе в западной Азии. По новым данным, город опускается примерно на 25 см ежегодно в результате осадочных явлений.

Используя спутниковые наблюдения, группа ученых из немецкого Центра геонаучных исследований в Потсдаме проанализировала масштабы проседания земли в районе Тегерана в период с 2003 по 2017 годы.

Оседание почв в различных районах иранской столицы происходит с разной скоростью. Например, в районе Тегеранского международного аэропорта она составляет 5 см в год.

"Основной причиной этого явления стали резкий рост численности населения и темпов промышленного развития, что привело к возросшему потреблению воды из подпочвенных водоемов в низменной местности, окружающей Тегеран, - говорится в статье ученых. - Это участило провалы земли, повреждения зданий и оползни в столичном районе".

Ученые предупреждают, что власти могут еще предотвратить дальнейший ущерб, грозящий объектам инфраструктуры, радикально изменив стратегию водопользования.

Профессор литературы уверен, что нашел замок короля Артура

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Вышедший на пенсию профессор литературы полагает, что ему удалось обнаружить местонахождение легендарного замка Камелот, в котором около 1400 лет назад мог обитать не менее легендарный король Артур.

Ученые и энтузиасты до сих пор спорят, существовал ли король Артур в реальности. До сих пор нет никаких археологических свидетельств существования этого литературного персонажа.

Но британский профессор средневековой литературы Питер Фильд написал целую книгу, в которой он отстаивает свою идею о том, что замок Камелот стоял на месте древнего римского форта под названием Камулодунум - на территории нынешней деревни Слэк в западном Йоркшире, на севере Англии.

"Это произошло случайно. Я рассматривал старые карты, и внезапно все сложилось в стройную картину", - рассказывает профессор Филд, который преподавал в Бангорском университета с 1964 по 2004 годы.

Филд считает, что в 500 году нашей эры в этих места кельтские племена сдерживали натиск англосаксов, которые вторглись на Британские острова с севера.

По его мнению, на месте нынешней деревни Слэк не было ничего, кроме старых римских развалин, но условия рельефа здесь позволяли быстро направлять отряды на перехват захватчиков к тому или иному побережью.

Название римского форта, как считает профессор, могло легко преобразиться в Камелот, где собирались рыцари Круглого стола.

Первые упоминания о короле Артуре встречаются в поэтических легендах, записанных во Франции в 1180 году.

В августе 2016 года группа британских археологов обнаружила массивные каменные и земляные стены в другом месте, которое может оказаться связанным с легендой о короле Артуре. Речь идет о деревне Тинтагель на юго-западе Корнуолла. По мнению ученых, это могут быть остатки дворца, в котором родился будущий король.