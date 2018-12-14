Правообладатель иллюстрации Yuri Smituk/TASS Image caption Приморский край в третий раз пытается выбрать губернатора

Три месяца назад Приморский край оказался одним из четырех регионов, где в сентябре ставленник Путина не смог избраться в первом туре. С тех пор в трех регионах во втором туре выбрали оппозиционеров - и только в Приморье результаты второго тура отменили, назначили новые выборы, а главного оппонента власти к ним не допустили.

Корреспондент Би-би-си отправился во Владивосток и спросил у местных жителей и политиков, ожидают ли они вновь протестное голосование и неожиданные результаты.

"Главный выбор"

За два дня до выборов врио губернатора Приморья Олег Кожемяко, еще несколько месяцев назад возглавлявший Сахалинскую область, награждал спортсменов в актовом зале краевой администрации.

Заслуженный работник физкультуры России, председатель совета ветеранов спорта Приморского края Лидия Баранова, получив награду, не пошла к остальным, ожидающим фотографирования с призами в руках. Уверенной походкой она направилась к микрофону.

"Здесь чествуют отличившихся по итогам 2018 спортивного года. Но еще важнее решение нам предстоит принять в воскресенье! Мы живем в Приморском крае и, наверное, все наблюдаем те положительные сдвиги, которые происходят на протяжении двух-трех месяцев. Сегодня во главе Приморья стоит руководитель, который не понаслышке знает спорт, внимательно относится к этим вопросам. Олег Николаевич Кожемяко, по нашим убеждениям, будет хорошим руководителем и мы будем им гордиться. Потому что он приверженец здорового образа жизни и человек дела!" - завершила Лидия Ивановна под общие аплодисменты.

Кожемяко молча ушел со сцены и покинул зал.

Два с половиной месяца назад Кожемяко сам попросил у президента Владимира Путина возможности выдвинуться на выборах губернатора Приморья. Одни выборы там уже прошли: в первом туре 9 сентября не смог победить ни один кандидат, а во втором туре лидировавшего почти до самого конца подсчета голосов кандидата от КПРФ Андрея Ищенко неожиданно обошел ставленник Путина Андрей Тарасенко.

После скандала, проверки нарушений и жалоб ЦИК рекомендовал отменить результаты выборов и назначить новые - на которые и пошел Кожемяко.

Ищенко, который, как ожидалось, мог бы стать главным оппонентом экс-главы Сахалина, на эти выборы не попал. КПРФ неожиданно не выдвинула его кандидатом - объяснив это тем, что вообще не признает повторные выборы. Самовыдвиженцем он зарегистрироваться не смог - избирком не признал собранные им подписи муниципальных депутатов.

Media playback is unsupported on your device Что не так с губернаторскими выборами в Приморье?

Теперь хоть у Кожемяко и есть три формальных оппонента (четвертый снялся в середине недели), он безусловный "кандидат номер один" и безусловно доминирует во всех СМИ региона.

"Я считаю это важным"

Когда Кожемяко покинул церемонию награждения, собравшиеся спортсмены делились впечатлениями от врио главы края.

"Нам нужны игровые залы для бадминтона. У нас нет своего зала, он один на весь край! В нашем играют и в баскетбол и в волейбол. Понастроили открытые площадки, но у нас полгода зима, нужны закрытые!" - переживал тренер по бадминтону Юрий.

Две участницы награждения, представляющие водные виды спорта, выражали меньшее воодушевление. "Нам кажется, что все как было, так и останется. Уже сколько лет все одно и то же обещают, но никаких изменений нет. Нам лететь на сбор, но как обычно нет финансирования", - говорят Валентина и Ирина, представляющие сборные команды края по плаванию и гребле. "Тебя уволят теперь из спорта", - обращается к подруге Ирина.

Времени на кампанию у Кожемяко было немного. Владивосток пестрит лозунгами "Я считаю это важным".

"Приморская рыба должна быть дешевой. Я считаю это важным. Олег Кожемяко", "Достойно платить врачам и учителям. Я считаю это важным. Олег Кожемяко".

Кожемяко, как и многие кандидаты на грядущих выборах, демонстративно выдвигается не от "Единой России" - рейтинги партии сильно просели после объявления о повышении пенсионного возраста. Жителям Приморья он обещает "достойную жизнь".

Правообладатель иллюстрации Yuri Smituk/TASS Image caption Времени на подготовку кампании у команды Кожемяко было немного - лозунги простые

Кремль не бросает Кожемяко. Ему на помощь в крае в октябре высадился десант из сотрудников администрации президента и близких к Кремлю политтехнологов.

А его инициативы, которые затрагивают полномочия федерального центра, быстро находят отзыв на самом верху российской власти.

Так, премьер Дмитрий Медведев пообещал ему 3,7 млрд рублей на строительство защитных сооружений для спасения от наводнения. Первым делом Кожемяко пообещал начать строительство дамбы в Уссурийске (именно в этом муниципалитете были самые спорные избирательные участки во время предыдущих выборов).

А за два дня до голосования президент Владимир Путин одобрил главную инициативу Кожемяко: перенести столицу Дальневосточного федерального округа из Хабаровского края, где в сентябре губернатором стал кандидат от ЛДПР, во Владивосток.

"Единая Россия" нам не нужна"

Однако многие жители Владивостока, несмотря на обещания Кожемяко и поддержку его инициатив в Кремле, верить лозунгам не спешат. Да и отказ Кожемяко от выдвижения от партии власти их не убедил.

"Против конечно. Он не из "Единой России"? Ну и что! Путин тоже не из "Единой России", возмущается бывший механизатор на пищевом производстве по имени Сергей - Все зло из Москвы - от левого руля и "Единой России". Хотя он за три месяца много чего тут наделал, да. Но его задача всех тут поработить нас и весь бизнес отдать Москве".

С Сергеем соглашается и житель Владивостока Данила, называющий себя специалистом в области избирательных технологий.

"Не могу сказать, что Кожемяко плохой. Но и что он хороший. Он идет самовыдвиженцем, но с поддержкой Путина. А потом может вступить в "Единую Россию". А она нам не нужна. Нам нужны ЛДПР, КПРФ, но не она. Я против всех, а у нас на Дальнем Востоке это значит за ЛДПР. А вообще победил Ищенко, но Путин испугался, что потеряет весь Дальний Восток, вот ему и не дали!" - объясняет Данила.

Наталья, жительница Владивостока, помнит Кожемяко еще с тех времен, когда он еще не занимался региональным управлением, а был бизнесменом в Приморье. "Он по натуре лидер, альфа-самец. Всегда был богатым, всегда вокруг него были люди - и он любил их мотивировать, вести за собой", - вспоминает она. Голосовать Наталья не собирается, поскольку принципиально не ходит на выборы, но уверена, что Кожемяко может стать успешным руководителем Приморья.

Правообладатель иллюстрации Yuri Smituk/TASS Image caption Кожемяко называют "альфа-самцом"

Несмотря на абсолютное доминирование Кожемяко в прессе, результаты выборов сейчас никто не берется предсказывать. Протестность настроений сохраняется, многие будут принимать решение уже непосредственно на избирательном участке, сказал Би-би-си близкий к Кремлю собеседник, не уполномоченный давать комментарии СМИ.

Кто же может забрать "протестные" голоса?

"Будь ты хоть от космической партии"

Андрей Ищенко, экс-кандидат от КПРФ, выдвижение и снятие которого с выборов превратилось в целый сериал, сначала призывал портить бюллетени и говорил о бутафорских выборах, но в последние дни не делает заявлений, не появляется на публике и будто перестал интересоваться исходом кампании. На просьбу об интервью отвечает отказом.

Другие кандидаты хоть и не скрывают слабой надежды на победу, надеются получить "протестные" голоса.

Депутат думы Владивостока Роза Черемис первой подала документы на регистрацию кандидатом. Депутатом она избиралась от "Единой России" - но в партию не вступала и формально идет от "Народной партии "За женщин России".

Правообладатель иллюстрации Yuri Smituk/TASS Image caption Роза Чемерис - известная героиня приморской светской хроники

Роза Черемис - почти что из политической династии. Ее мать, Эльмира Глубоковская - депутат Госдумы от "Единой России", Роза руководила ее избирательными кампаниями. Отец Розы, Михаил Глубоковский, был депутатом Госдумы, сенатором, замминистра и вице-губернатором Приморья. Ее супруг - депутат краевого заксобрания от "Единой России", бизнесмен Игорь Черемис.

Героиня приморской светской хроники Роза Черемис рассуждает о роли женщины в политике - акцентируя внимание на внешности.

"Мне не кажется верным стереотип, что эффективный политик-женщина - это женщина с грязными ногтями, которая кричит что-то в рупор и ее никто не слышит и отмахивается от нее. Не думаю, что нужно быть Валерией Новодворской, чтобы тебя услышали. Можно выглядеть иначе и быть гораздо более эффективной", - говорит Черемис Би-би-си.

Она уверена: в провале Тарасенко в первом туре выборов, как и в провале единороссов во Владимире, Хабаровске и Хакасии, виновата вовсе не пенсионная реформа, обрушившая рейтинги власти. "Они были не популярны среди людей. Это важно. Будь ты хоть от космической партии, но если ты не популярен у людей, выборы ты не выиграешь".

Себя кандидат, выигравшая предыдущие выборы при поддержке "Единой России", называет главным претендентом на протестные голоса - наряду с кандидатом от ЛДПР Андреем Андрейченко. Она говорит, что давно знакома с оппозиционерами Алексеем Навальным и Дмитрием Гудковым и что ходила на все политические дебаты в начале 2000-х годов.

Кандидат от "Партии роста" Алексей Тимченко называет Кожемяко "главным кандидатом" и, как и все оппоненты, сетует, что у того больше времени в СМИ и больше финансирования.

Правообладатель иллюстрации Yuri Smituk/TASS Image caption Выдвигающийся против назначенца Путина Тимченко - член президентского "Народного фонта", но уверен, что это не помеха

Сам он - сопредседатель путинского "Общероссийского народного фронта" в регионе, но говорит, что "одно другому не противоречит".

В 2016 году Тимченко уже пытался неудачно избраться в Госдуму. Теперь настроение "более качественное", утверждает он.

"Про меня рассказывают, что я не веду настоящую кампанию. А я считаю, что я веду! Просто не думаю, что кампания - это заклеить весь город баннерами", - говорит он. Тимченко издал газету "Губерния" с собственной подробной биографией, оплатил 15 цифровых щитов на торговых центрах и снял ролик для YouTube.

Андрей Андрейченко от ЛДПР - наверное, самый узнаваемый конкурент Кожемяко. Андрейченко - ветеран приморской политики: избирался депутатом гордумы Владивостока, участвовал в выборах мэра столицы Приморья, был кандидатом на выборах губернатора в 2014 году, и наконец в 2016 стал депутатом Госдумы.

Правообладатель иллюстрации Yuri Smituk/TASS Image caption Андерй Андрейченко от ЛДПР - настоящий ветеран приморских выборов

Он единственный из нынешних оппонентов Кожемяко, кто участвовал и в сентябрьских выборах - в первом туре он занял третье место. И один из немногих оппонентов врио главы региона, кого с ходу могут назвать жители.

У него достаточно агитации в городе, и большую часть времени он посвящает встречам. Встретиться с корреспондентом Би-би-си он отказался, сославшись на занятость работой с наблюдателями.

"Зачем ставить выборы под угрозу?"

Свидетельства о многочисленных нарушениях во время второго тура приморских выборов, которые привели к отмене результатов, несколько месяцев назад заставили расплакаться главу Центризбиркома Эллу Памфилову.

"Вы знаете, как обидно было - взяли и перечеркнули всю работу, - говорила она. - Это просто не передать... Потому что мы здесь живем уже, никого не видим. Столько сделали... Все прозрачно, идем шаг за шагом. И вдруг раз - и такой удар под дых".

Теперь все кандидаты заявляют о том, что собираются выставлять максимально возможное число наблюдателей на участках.

Андрейченко сообщил, что в день выборов в Приморье приедет более 20 депутатов Госдумы от ЛДПР, сотрудники аппарата, активисты местных отделений. По его словам, у ЛДПР закрыты уже все вакансии наблюдателей.

Председатель краевой Общественной палаты Борис Ступницкий сообщал, что ОП направит более 1,5 тысячи наблюдателей - примерно по одному на каждый избирательный участок.

Однако сторонние инициативы по выдвижению наблюдателей в Приморье пока не приветствуются.

Глава ассоциации "Голос" Григорий Мельконьянц сообщил Би-би-си, что на вечер пятницы наблюдателям ассоциации согласился дать 20 направлений лишь Олег Кожемяко.

Независимое наблюдение пытался организовать приморский бизнесмен и общественник Дмитрий Алексеев. Он организовал движение "Право на наблюдение", к которому предложил присоединиться всем желающим. По его словам, его команда разработала приложение, которое "зафиксирует результаты в протоколах голосований и не позволит изменить голоса после подсчетов".

Но для того, чтобы эта система работала, участвующие в эксперименте люди все равно должны были стать наблюдателями от одного из кандидатов или от краевой общественной палаты.

Роза Черемис сказала Би-би-си, что обращение в ее штаб действительно поступало, но, поскольку инициативу не поддержал ЦИК, а ее штаб подготовил свои наблюдателей, то в ее штабе не стали выдавать им направления. "У них было однодневное обучение, что, мне кажется, недостаточно. Зачем ставить выборы под угрозу?" - говорит она.